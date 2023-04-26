Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Проект специалист составил с учетом своих пожеланий, а также особенностей участка и того, что его окружает:

- Участок небольшой, поэтому побольше травы, поменьше бетона. Для двух автомобилей я предусмотрел навес со щебенкой под ногами. Не вижу смысла в гараже или пристроенном навесе: эти решения более затратные и в моем случае дом стал бы более «пухлым». К фронту дом прижат, что дает возможность увеличить двор с террасой, мангалом и качелями, а также сократить пеший транзит от дороги до входной двери. Со стороны улицы запланировал забор из архитектурного бетона, слева – изгородь из туй, поскольку там живут «свои люди», справа – глухой забор. Верхняя граница участка выходит на природу, там я решил открыть вид по максимуму и спланировал ранчо-забор с зазорами между ламелями.