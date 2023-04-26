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Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

26.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Договариваясь о встрече с архитектором Александром, мы готовились увидеть что-то необычное – так и получилось. Специалист с опытом приложил все свои знания и раскрутил фантазию на максимум: здесь и эксплуатируемая кровля, присыпанная гравием, и окна без профиля, открывающие вид на природу, и несколько видов забора. Партнер этого материала – «АЛЮТЕХ» – бренд, которому доверяют профессионалы.

Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Развернул фасад таким образом, чтобы открыть вид на поле и лес

- Каждый архитектор мечтает построить свой дом, - улыбается Александр. – У меня было всё, что необходимо для старта. Два архитектурных образования, 15-летний опыт, знакомые конструкторы, инженеры и строители. Начал я с выбора участка и проработки проекта.


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Участок нашего героя располагается в садоводческом товариществе «Боровая», на одной из крайних улиц. Здесь уже проложены все коммуникации. Товарищество находится рядом с Минском, неподалеку есть торговый центр и остановки маршруток. На машине можно доехать до города за пять минут.

Проект специалист составил с учетом своих пожеланий, а также особенностей участка и того, что его окружает:

- Участок небольшой, поэтому побольше травы, поменьше бетона. Для двух автомобилей я предусмотрел навес со щебенкой под ногами. Не вижу смысла в гараже или пристроенном навесе: эти решения более затратные и в моем случае дом стал бы более «пухлым». К фронту дом прижат, что дает возможность увеличить двор с террасой, мангалом и качелями, а также сократить пеший транзит от дороги до входной двери. Со стороны улицы запланировал забор из архитектурного бетона, слева – изгородь из туй, поскольку там живут «свои люди», справа – глухой забор. Верхняя граница участка выходит на природу, там я решил открыть вид по максимуму и спланировал ранчо-забор с зазорами между ламелями.


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Ввиду ограниченной площади участка, дом Александр задумал сделать двухэтажным, компактным, с плоской эксплуатируемой кровлей для того, чтобы поднять площадь пятна застройки и таким образом не потерять площадь участка. Большие окна добавил на те стороны, где открываются хорошие виды. Северный фасад развернул таким образом, чтобы раскрыть перспективу на поле и лес. Нишу-углубление при главном входе задумал как элемент композиции с функцией навеса. Вот как выглядит визуализация дома:


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

На эксплуатируемой крыше – гравий и «будка» для хранения мелочей

Александр снес прежние постройки, расчистил «плато» и начал строить дом в июне 2020 года. Завел специальный аккаунт в Инстаграме, чтобы рассказывать обо всех этапах, делиться опытом и идеями. 

В начале лета 2020-го сделали ленточный фундамент.


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Возвели стены из керамического блока толщиной 380 и 250 мм. На фасаде планируется два типа отделки: австрийская мелкофракционная декоративная штукатурка и плитка ручной формовки ригельного формата (узкая и длинная). Поэтому части стен утеплили по-разному. Под декоративную штукатурку приклеили 10 см минеральной ваты, под плитку – 8 см паронепроницаемого фасадного пенополистирола.

К осени 2020-го коробка была готова. Возвели парапет крыши, сделали вентшахту и «будку» для хранения хозяйственных мелочей. Пирог плоской кровли получился таким: пароизоляционная мембрана, 200 мм утеплителя, клиновидный утеплитель для разуклонки, белая ТПО мембрана, иглопробивной геотекстиль, 50 мм гравия.


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

В процессе возведения дома архитектор делал заборы: особенно интересно выглядит тот, который ограждает дом от дороги. Он полностью глухой, отлит из бетона, отшлифован, покрыт гидрофобизатором, который не позволяет материалу разрушаться. 


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

В 2022 году архитектор заказал откатные ворота и калитку:

- Я обратился в компанию «АЛЮТЕХ». Хотелось сделать минималистично и долговечно. Выбрал варианты в матовом антрацитовом оттенке. Ворота шириной 4125х1835 см, с накладным типом монтажа ламелей и расстоянием между ними в 15 мм, чтобы были просветы. Со стандартной автоматикой ALUTECH Roteo, управлением с пульта и фотоэлементами – все от одного производителя. Калитка метр шириной, с автозащелкой. Пользуюсь ими уже год, все работает исправно. Гарантия – два года.


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Минимальный рабочий ресурс ворот рассчитан на 25 тысяч циклов открытия-закрытия, то есть примерно на 17 лет, если хозяева будут пользоваться ими 4-5 раз в день.


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Декоративная подсветка террасы подчеркивает геометрию дома

Заходим внутрь дома. На первом этаже Александр решил не возводить лишних стен, оставив пространство кухни-гостиной открытым. Дверной проем видим только в зоне санузла – здесь будет скрытая алюминиевая дверь. 


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Из просторной кухни-гостиной можно выйти на мини-террасу, которая по контуру равняется контуру стен второго этажа — так не «съедается» площадь участка. Взгляд сразу цепляет декоративная подсветка, подчеркивающая геометрию дома.


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

На второй этаж ведет минималистичная лестница из тонкого 10-миллиметрового металлического каркаса с дубовыми проступями-накладками по 20 мм. Они тактильно приятны и удобны в эксплуатации. Здесь – две детские, просторная жилая комната с гардеробной, санузел, душевая.


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Одна из фишек большой спальни – структурный угол без профиля, наполняющий комнату светом. Здесь установлены алюминиевые рамы «АЛЮТЕХ». Такие же Александр выбрал для двухуровневого окна рядом с лестницей и больших окон в зоне кухни. Входная дверь – тоже «АЛЮТЕХ».

- Перед тем, как выбрать этот бренд, я побывал на производстве и убедился в качестве продукции. Честно говоря, конкурентов не увидел, а более бюджетные аналоги меня не устроили.

Со второго этажа по лесенке можно подняться на крышу. Отмечаем интересную деталь: парапет сделан таким образом, чтобы контур дома снаружи казался более динамичным и постройка не выглядела тяжелой. 


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

В доме тепло: одноконтурный конденсационный котел работает на газу. Этой зимой он уже поддерживал в доме необходимый минимум в 10-15°C, в месяц уходило примерно по 200 «кубов» и это без работающей пока автоматики, которая будет максимально рационально балансировать потребление газа. Коэффициент сопротивления теплопередаче наружных стен — более 4 м²·°C/Вт, крыши - более 7 м²·°C/Вт. Специалист продумал все нюансы энергоэффективности. Качественно сделал узлы примыкания, установил теплые подставочные профили под все наружные столярные изделия, предусмотрел внутреннее утепление парапетов, цоколя, отмостки, полов по грунту, смонтировал окна и двери в теплый контур с последующим устройством «теплых» откосов. На первом этаже проложены теплые полы, на втором - установлены стальные немецкие радиаторы.

В планах – консольный навес для машин

Все остальные коммуникации тоже разведены. Стены зашпаклеваны и загрунтованы, готовы к покраске. Полы на первом этаже будут тонкослойные, на втором этаже - кварцвинил. Проект интерьера еще не до конца сформирован, поэтому детали внутренней отделки будут постепенно уточняться. 

Сейчас Александр благоустраивает участок. В ближайшее время планирует высадить туи, оборудовать зону барбекю, установить консольный шестиметровый навес для машин в форме буквы «Г» с фундаментом, вымостить парковку щебнем. Еще одна задача на летние месяцы – покрыть часть фасада декоративной штукатуркой.


Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

- К зиме хотелось бы заехать в дом. Я уже купил чистовой керамогранит, сантехнику - они ждут своего часа, - говорит архитектор. – После завершения строительства приглашу вас посмотреть на результат.

Двухэтажный дом с эксплуатируемой кровлей и угловыми окнами. Посмотрите, что минский архитектор строит для себя

ООО «Алютех Торговый Дом» УНП 190 736 339

 
 
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Договариваясь о встрече с архитектором Александром, мы готовились увидеть что-то необычное – так и получилось. Специалист с опытом приложил все свои знания и...
 
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