«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

«Не продавали алкоголь после девяти вечера»

— Мне запомнился Biggz тем, что там можно было не оставлять вещи в камере хранения, а брать их с собой в торговый зал, но перед этим нужно было обмотать их пленкой, — вспоминает Наталья. — Такую же систему я наблюдала в магазинах в Вильнюсе.

Еще одно воспоминание, связанное с гипермаркетом, о котором говорит собеседница, — было время, когда здесь по вечерам не продавали алкоголь.

— Скорее всего, это было уже начало 2010-х, когда в этом гипере перестали продавать алкоголь после 9 вечера, хотя в других магазинах в Минске на тот момент таких ограничений не было. Продавцы ссылались на какой-то документ. Дело было в том, что формально Biggz находится за МКАДом и относится к Минскому району, а не Минску, и там были свои правила. Работало это и в обратную сторону. В какой-то другой период здесь можно было купить алкоголь в дни выпускных, когда его не продавали в Минске.