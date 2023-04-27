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«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

27.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Экспобел» называют первым торговым центром европейского формата в Беларуси. Когда он открылся, в Минске уже работали «Купаловский»«Импульс»«Зеркало» и «Паркинг». Но это были торговые центры без продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, широких коридоров и парковки. В «Экспобеле» это все было, а Biggz, который проработал в ТЦ больше пятнадцати лет, был первым гипермаркетом в Беларуси. Realt посмотрел, как торговый центр живет сегодня.

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

Первый гипермаркет в Беларуси открылся в 2005 году. Biggz заработал в ТЦ «Экспобел», на пересечении улицы Мирошниченко со МКАДом. Хотя сеть Biggz закрылась пару лет назад, а место гипермаркета в «Экспобеле» занял ГИППО, многие минчане до сих пор называют этот торговый центр «Биггзом».

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

— Когда в 2000-х открывался «Биггз», для белорусов это было в новинку. Ходили разговоры, что сотрудники магазина ориентировались на польский «Ашан» и немецкий «Лидл». Необычным было все — размер магазина, скидочные карты, парковка, кулинария, — рассказывает Ольга, которая помнит гипермаркет с самого открытия. — Но, кстати, парковкой потом минчане сильно возмущались: она была платная. Помню, что стоила три тысячи рублей. И если у тебя чек меньше определенной суммы, то платишь, а если больше — выезжаешь бесплатно. Сумма, которую нужно потратить, отличалась от дня и времени. Помню, что, закупаясь на неделю, мы не платили за парковку, а заехав за молоком-хлебом, приходилось платить. Потом в какой-то момент платную парковку отменили, но снова вернули.

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

Вскоре после «Биггза» открылась «Корона» на Кальварийской, и люди стали сравнивать гипермаркеты.

— В обоих магазинах были не самые низкие цены, но при этом хороший выбор товаров, вежливые продавцы. В моем окружении выбирали только исходя из локации: те, кто жил в Зеленом Луге, или летом ездил на дачу в этом направлении, выбирали «Биггз». Те, кто ближе к Фрунзенскому району, ездили в «Корону», — вспоминает Иван.

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

«Не продавали алкоголь после девяти вечера»

— Мне запомнился Biggz тем, что там можно было не оставлять вещи в камере хранения, а брать их с собой в торговый зал, но перед этим нужно было обмотать их пленкой, — вспоминает Наталья. — Такую же систему я наблюдала в магазинах в Вильнюсе.

Еще одно воспоминание, связанное с гипермаркетом, о котором говорит собеседница, — было время, когда здесь по вечерам не продавали алкоголь. 

— Скорее всего, это было уже начало 2010-х, когда в этом гипере перестали продавать алкоголь после 9 вечера, хотя в других магазинах в Минске на тот момент таких ограничений не было. Продавцы ссылались на какой-то документ. Дело было в том, что формально Biggz находится за МКАДом и относится к Минскому району, а не Минску, и там были свои правила. Работало это и в обратную сторону. В какой-то другой период здесь можно было купить алкоголь в дни выпускных, когда его не продавали в Минске.

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

Кроме гипермаркета, в ТЦ открылись и другие магазины. На первом этаже были в том числе и известные, достаточно редкие бренды. Девушки, которые в конце 2000-х — начале 2010-х были подростками, вспоминают бренд Kira Plastinina, который позже был представлен в ТЦ «Столица»

На втором этаже «Экспобела» в основном торговали индивидуальные предприниматели. 

— На крытом рынке были выше цены, но здесь было поприятнее находиться. Ты не зависишь от погоды, не прячешься за шторой, которую держит продавец, пока меряешь одежду. Те, кто выбирал по цене, шли скорее на «картонку» на улице, а если цена не была решающим фактором, выбирали одежду в ТЦ, — вспоминает Ирина, которая работает в ТЦ.

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

Сегодня на первом этаже в ТЦ работает пекарня «Тьерри», есть KFC, Сinnabon. Набор магазинов достаточно стандартный — Megatop, Kari, ТВОЕ, Mark Formelle, Сonte, Milavitsa. Есть фирменный магазин Adidas.

Все, что нужно для ремонта, можно купить в магазине Mile. Кстати, скоро в ТЦ откроется магазин товаров из IKEA Swed House — первая точка уже работает в Diamond City.

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

В отдельном крыле торгового центра работает маркет, где продаются фрукты и овощи, мясо, молочка, бакалея. Здесь можно купить сладости, привезенные из Польши и других стран. Например, есть конфеты Ferrero Roсher, которые в последний год исчезли из магазинов.

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

На втором этаже по-прежнему работает много «ипэшников» с одеждой и обувью, здесь же находятся «Электросила» и «Детмир». 

— Стоимость одной и той же вещи здесь и на бывшем открытом рынке может отличаться в разы, — говорит Илона, подтверждая слова продавца Ирины.Девушка нередко приходит и в ТЦ, и на бывший уличный рынок, который полгода назад переехал под крышу, но в другое здание.

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

 «"Экспобел" еще несколько десятилетий проживет»

Открытый рынок, который лет двадцать работал на улице, теперь тоже находится под крышей. О том, что его собираются перенести в здание, говорили давно, в конце прошлого года переезд все-таки случился. 

— Мнения арендаторов полярные: одни рады, что условия будут лучше, другие переживают, что трафик покупателей не вернется до того уровня, как было на улице, — рассказывает предприниматель Александр. — Я особых изменений в количестве покупателей покупателей не заметил. 

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

На рынке по-прежнему можно купить все: одежду, игрушки, удобрения для почвы, косметику, швабры, искусственные цветы, электронику. 

— Я много лет покупаю косметику у одного продавца и знаю, что с ней все в порядке, это оригинальная продукция, а цены с другими магазинами могут отличаться на 40−50%, — рассказывает Ольга. — Наугад бы, честно, не брала бы косметику, но если продавец проверенный, это отличный вариант.

Мы обратили внимание, на маску и кондиционер, которые стоят здесь значительно дешевле, чем в других магазинах или на Wildberries.

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси
«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

Самыми популярными продавцами накануне Радоницы были те, кто торгует искусственными цветами. Не сказать, что к ним выстраивались очереди, но их коллеги говорили, что каждый год в конце апреля им все «по-доброму завидуют».

— Мы каждый год слышим о том, что надо отказываться от искусственных цветов, — рассуждает одна из продавцов. — Но на одного отказывающегося приходит десять тех, кто покупает и даже не думает, что с искусственными цветами что-то не так. Вообще, на каждого продавца находится свой покупатель. Что бы ни говорили, я думаю, что «Экспобел» еще несколько десятилетий проживет. 

«Необычным здесь было все». Как живет ТЦ, в котором открылся первый гипермаркет в Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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«Экспобел» называют первым торговым центром европейского формата в Беларуси. Когда он открылся, в Минске уже работали «Купаловский», «Импульс», «Зеркало» и...
 
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