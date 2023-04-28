«На проспекте тихо и спокойно». Переехал из новостройки с ремонтом в старую сталинку напротив «Кнігарні»

Молодой человек заехал в квартиру сразу после оформления сделки, бывшая хозяйка еще продолжает вывозить свои вещи. Мы встречаемся с Дмитрием через неделю после покупки и интересуемся о первых инсайтах.

— Здесь я сплю гораздо лучше, чем спал в новостройке. Хотя многие считают, что на проспекте невыносимо шумно. Второе — здесь чувствуется, что ты попал в какую-то сформированную среду со своими правилами, поэтому пока я ощущаю себя чужим. Все соседи — это такое комьюнити, но не как в Новой Боровой, — улыбается Дмитрий. — Это люди, которые росли вместе, с детства ходили друг к другу в гости, отмечали праздники. Поэтому, когда я встречаю жильцов на лестничной клетке, чувствую, что ко мне еще присматриваются, изучают, зачем купил эту квартиру. У меня уже спрашивали, не буду ли я сдавать. Кстати, в подъезде, насколько я знаю, нет квартир под сдачу. Здесь в основном живут несколькими поколениями. Мне кажется, это создает дополнительную ценность в сравнении с новостройками.