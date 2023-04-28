Застройщик обещает, что когда будут проданы все квартиры, прибыль пойдет на компенсацию собственникам, которые вложились в достроительство объекта. О суммах и сроках сейчас не говорят.

Еще один момент, который смущает собственников облигаций, в том, как отличается стоимость квадратного метра для старых владельцев и тех, кто будет покупать квартиру теперь.

— Мы покупали по стоимости около 1 100 долларов за «квадрат», а сейчас будем должны заплатить еще 700. Сейчас метр стоит 1 200 долларов, — рассказала одна из владельцев облигаций.

«Мне 69 лет. Хватит ли мне жизни, чтобы выплатить 43 тысячи плюс к 10 тысячам кредита?»

— Мне осталось выплатить еще 15 тысяч кредита. Сейчас мне 69 лет. Вы скажите, хватит ли мне жизни, чтобы заплатить еще плюс 43 тысячи за двухкомнатную квартиру? И что будет, если я это не заплачу? — выступила женщина из зала.

— Мы оплатили стоимость квартиры, а сейчас надо оплатить вторую практически. Кто из собравшихся может выплатить в течение 5-7 месяцев такую сумму, где мы ее возьмем?! — задала риторический вопрос еще одна собственница.

— Никто! — хором отреагировал зал.

— Если я найду эти деньги и заплачу 45 тысяч — у меня же сразу налоговая спросит, откуда они у меня, — взял слово мужчина.