|
«За двушку надо доплатить 45 тысяч долларов». Дольщики "Грушевского посада" встретились с чиновниками (было эмоционально)
28.04.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История с Грушевским посадом началась 8 лет назад. Тогда сотни семей вложились в строительство, купив облигации. На несколько лет строительство заморозили, а когда сменился застройщик, дольщики узнали, что за купленную недвижимость придется доплатить суммы, близкие к стоимости целой квартиры. Realt cходил на встречу дольщиков с администрацией района и застройщиком и послушал эмоциональные истории.
ЖК «Грушевский посад» из четырех домов около метро «Грушевка» начинал строить «Жилстройкомплект». Это должны были быть каркасно-блочные высотки от 18 до 23 этажей. Первые два дома сдали в 2014−2015-м годах. Стройка 3-го дома шла медленно, а в 2020 году полностью остановилась, дом № 4 не успели начать. Против застройщика Ильи Волоха
Осенью 2021 года дома попали под Указ № 347 «О завершении строительства жилых домов», который должен защитить интересы тех, кто купил облигации, но до сих пор не увидел свою квартиру. Согласно Указу, строительством занимается другой застройщик. В качестве проектировщика выступает «Белгоспроект», генподрядной организацией стал «Стройтрест № 4», заказчиком — УКС «Запад». За то, что УКС достроит объект, в качестве компенсации ему пообещали площадку для строительства еще одного дома — на месте недостроенного
Вскоре после возобновления строительства собственники узнали, что в него им придется вложиться. К этому моменту некоторые уже полностью выплатили стоимость квартир, другие до сих пор продолжают рассчитываться за кредиты. Собственники облигаций получили договоры, в которых им предлагается доплатить деньги. Принять решение нужно в течение 60 дней. Если доплачивать отказываешься, квартиру теряешь независимо от того, сколько за нее уже заплатил. Сумма доплаты за «квадрат» около 700 долларов, а полная стоимость практически эквивалентна стоимости квартиры. Например, за двушку до окончания строительства нужно выплатить 45 тысяч долларов.
По информации, которую озвучили собственникам, 1-ю и 2-ю секции 3-го дома планируют ввести во 2-м квартале 2023 года, 3-ю и 4-ю — в декабре, а 4-й дом — в 3 квартале 2024 года.
«В 2021 году говорили, что нужен 21 миллион рублей, сейчас — 79 миллионов»
Судя по количеству людей на встрече с администрацией Московского района, такие доплаты для многих оказались серьезной проблемой. В четверг вечером все места в актовом зале заполнены. Еще пару десятков человек, которым не хватило стульев, стоят у входа. На сцене — президиум, за которым представители администрации, комитета строительства, УКС «Запад», Минфина и Следственного комитета. На проекторе слайд с просьбой выключить мобильные телефоны.
— С целью снятия социальной напряженности и применения принципа равенства руководство Мингорисполкома озвучило решение по определению стоимости завершения строительства в едином размере для всех дольщиков, — первым зачитывал доклад директор УКС «Запад» Алексей Щербач. У зала это вызвало эмоциональную реакцию.
За «квадрат» им нужно заплатить 1983 рубля — плюс к тому, что они уже оплатили или продолжают выплачивать. За двушку площадью 68 «квадратов» нужно будет доплатить больше 45 тысяч долларов.
Владельцы облигаций недоумевают: откуда взялась такая сумма и по какой методике ее рассчитывали? Говорят, что раньше им называли совершенно другие цифры.
— В решении Мингорисполкома 2021 года прописано, что после смены заказчика по нашему дому на завершение строительства нужно 20 миллионов беллорусских рублей. В решении Мингорисполкома 2022 года — 29 миллионов 790 тысяч. В следующем документе — ориентировочно 41 миллион рублей. Как сумма выросла до 79 миллионов? — вышел к микрофону один из собственников. Он интересуется о сумме достроительства всего объекта, которую делят между собственниками.
Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева отметила, что за два года сметная стоимость строительства изменилась.
— Это ориентировочные цены, которые были на тот момент, никто не мог знать, сколько это будет стоить. Только в прошлом году стоимость строительных материалов подорожала на 30-50%. Если мы рассчитаем сегодня, а начнем строить через два с половиной года, это будут совершенно другие цифры.
Застройщик обещает, что когда будут проданы все квартиры, прибыль пойдет на компенсацию собственникам, которые вложились в достроительство объекта. О суммах и сроках сейчас не говорят.
Еще один момент, который смущает собственников облигаций, в том, как отличается стоимость квадратного метра для старых владельцев и тех, кто будет покупать квартиру теперь.
— Мы покупали по стоимости около 1 100 долларов за «квадрат», а сейчас будем должны заплатить еще 700. Сейчас метр стоит 1 200 долларов, — рассказала одна из владельцев облигаций.
«Мне 69 лет. Хватит ли мне жизни, чтобы выплатить 43 тысячи плюс к 10 тысячам кредита?»
— Мне осталось выплатить еще 15 тысяч кредита. Сейчас мне 69 лет. Вы скажите, хватит ли мне жизни, чтобы заплатить еще плюс 43 тысячи за двухкомнатную квартиру? И что будет, если я это не заплачу? — выступила женщина из зала.
— Мы оплатили стоимость квартиры, а сейчас надо оплатить вторую практически. Кто из собравшихся может выплатить в течение 5-7 месяцев такую сумму, где мы ее возьмем?! — задала риторический вопрос еще одна собственница.
— Никто! — хором отреагировал зал.
— Если я найду эти деньги и заплачу 45 тысяч — у меня же сразу налоговая спросит, откуда они у меня, — взял слово мужчина.
Некоторые собственники в зале плакали, многие спрашивали, в чем же заключается защита интересов граждан, ведь Указ предполагает именно это. Возник вопрос, что делать тем, у кого нет такой суммы и возможности получить на нее новый кредит. Из президиума прозвучало, что собственники имеют право «передать облигации третьим лицам». Зал снова отреагировал бурно, объяснив тем, что ввязываться в такое никто не захочет.
— Люди собирали на это жилье, платили и продолжают платить кредиты, а вы предлагаете нам передать третьим лицам?! Знаете, сегодня перед собранием у здания администрации я слышала просто жуткие слова: «Наверно, я закончу суицидом». Это страшно!
«Бесплатно это точно не будет»
Встреча длилась больше трех часов. За это время несколько раз звучало предложение заканчивать, но вопросы и возмущения собственников звучали снова и снова. Сводилось все к просьбам пересмотреть доплаты, потому что вносить суммы, написанные в договорах, люди не могут.
— Прозвучало много вопросов, которые мы возьмем на контроль, — резюмировали в президиуме. — Может быть, действительно есть недоработки в договорах, мы уделим внимание формулировкам. И мы видим, что всех волнует вопрос доплат. Подумаем, что можно сделать.
На этих словах зал зааплодировал.
— Мы подумаем, как можно сделать методику расчета более прозрачной и по возможности уменьшить эти суммы. Но мы прекрасно понимаем, что бесплатно это точно не будет.
Следующее собрание пройдет через месяц.
Обсуждайте эту статью в нашем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«За двушку надо доплатить 45 тысяч долларов». Дольщики "Грушевского посада" встретились с чиновниками (было эмоционально)
История с Грушевским посадом началась 8 лет назад. Тогда сотни семей вложились в строительство, купив облигации. На несколько лет строительство заморозили, а когда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)