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"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую

27.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если подумать, обустроить детскую не так уж и легко. Взрослые стараются сделать все по-своему - с толком и надолго, но нужно вспомнить, что комната все-таки детская, и ребенку тут нужно творить свой мир. Это подтверждает и дизайнер интерьера Катя Никонович. В комнате шестилетней дочери она перекрасила стены, вместе они развесили ботанические иллюстрации, идеально заправили кровать и расставили все игрушки по цветам. На следующий день дочка уже приклеила на свежеокрашенную стену свои рисунки и украсила монетками шкаф. Дизайн-дизайном, а комната – ее личное пространство! Работая над проектами детских комнат, дизайнер старается выдержать баланс: с одной стороны, интерьер, который с рождения будет окружать ребенка эстетикой и комфортом, а с другой, возможность ему подстроить всё под себя. Для этого она использует несколько инструментов, о которых рассказала Realt. 

"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую

Цвет: "Легкий хаос вполне будет уместен"

"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Катя Никонович - дизайнер интерьера

- Самый простой и безопасный способ – окружить ребенка теми цветами, которые встречаются в природе. Всевозможные оттенки листвы, деревьев, моря, песка и звездного неба. Монохромные интерьеры детских хороши только в журнальных съемках. В жизни идеальную бело-серую комнату легко испортит яркий конструктор. Поэтому я смешиваю цвета в разных пропорциях и добавляю принты, в этом случае лёгкий хаос вполне будет уместен.

"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект Apple Pie Кати Никонович
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект Apple Pie Кати Никонович
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект Apple Pie Кати Никонович
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект Apple Pie Кати Никонович

Стилистика: "Универсальные сюжеты"

- Уже давно не актуален тематический дизайн детских в стиле My Little Pony или Spider Man. Предпочтения ребенка слишком быстро меняются, поэтому для детских я предлагаю более универсальные сюжеты. Добавить детскости и истории всегда можно в деталях: использовать обои с волшебными сюжетами, картины или постеры, текстиль. Если это переклеить, перекрасить или заменить, настроение уже будет совершенно другое. И часто бывает ситуация, когда детская делается «на будущее». В этом случае комнату будут сперва использовать как кабинет или мастерскую, но ее легко можно превратить в детскую.

"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект "Дом, в котором" Кати Никонович
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект "Дом, в котором" Кати Никонович
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект "Дом, в котором" Кати Никонович
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект "Дом, в котором" Кати Никонович

Место хранения: "Предусмотрите свободное пространство"

- Количество шкафов, комодов и стеллажей зависит от возраста ребенка. Если я разрабатываю дизайн для малыша, который родился только что, то с расчетом на будущие несколько лет. Обязательно предусматриваю выдвижные ящики на удобном уровне для ребенка. Так легче убирать игрушки, их сортировать и при этом сохранять визуальный порядок. Стоит поставить шкаф или комод с одеждой, которую он тоже может достать сам. 

Чем старше ребенок, тем больше у него стеллажей для книг, предметов для рисования, лепки и т.п. Здесь уже важно предусмотреть свободное пространство в комнате для возможного фортепиано, мольберта или галереи наград. 

"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект "Тополиный пух" Кати Никонович в соавторстве с Татьяной Воробьевой
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект "Тополиный пух" Кати Никонович в соавторстве с Татьяной Воробьевой
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект "Тополиный пух" Кати Никонович в соавторстве с Татьяной Воробьевой
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект "Тополиный пух" Кати Никонович в соавторстве с Татьяной Воробьевой

Актуальность: "Согласовывать дизайн и с ребенком тоже"

- Все родители переживают о том, насколько актуальным будет дизайн детской через 5 лет. С одной стороны, хочется создать ребёнку сказку здесь и сейчас, а с другой – переделывать ремонт через пару лет – не очень вдохновляющая идея. Этот вопрос решается достаточно нейтральной основой. В этом случае все «очень детские» предметы можно со временем поменять и адаптировать комнату под потребности малыша небольшими затратами. У ребенка школьного возраста уточнять предпочтения по стилю, согласовывать дизайн и с ним тоже . Например, вот эта комната – детская десятилетней девочки, которая просила черные, белые и темно-красные цвета. Комната получилась недетской, но хозяйка осталась очень довольна.

"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект Skyfall Кати Никонович
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект Skyfall Кати Никонович
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект Skyfall Кати Никонович
"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую
Проект Skyfall Кати Никонович

Какие использовать материалы?

- Один из важных вопросов, который возникает в процессе создания детской комнаты – это экологичность. Для отделки стен чаще всего мы выбираем краску, обои или комбинируем оба этих варианта. Если обои, то те, в составе которых нет ПВХ, которые пропускают воздух. Краска – проверенных брендов с высоким стандартом безопасности, и для удобства пользования лучше выбирать водостойкую краску, которую можно легко очистить. Среди напольных покрытий лучшим для детских комнат считается пробка, но чаще всего мои клиенты выбирают паркетную доску. Для производства мебели в большинстве случае выбираем массив или МДФ. При выборе текстиля (портьеры, оформление кровати, ковер) мы чаще всего отдаем предпочтение натуральным тканям (хлопок, лен, шерсть). 

Визуализатор проектов Виктория Семашко

 
 
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Если подумать, обустроить детскую не так уж и легко. Взрослые стараются сделать все по-своему - с толком и надолго, но нужно вспомнить, что комната все-таки детская, и...
 
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