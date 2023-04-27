"Монохромные интерьеры хороши лишь в журнальных съемках". Дизайнер рассказала, как правильно обустроить детскую

Место хранения: "Предусмотрите свободное пространство"

- Количество шкафов, комодов и стеллажей зависит от возраста ребенка. Если я разрабатываю дизайн для малыша, который родился только что, то с расчетом на будущие несколько лет. Обязательно предусматриваю выдвижные ящики на удобном уровне для ребенка. Так легче убирать игрушки, их сортировать и при этом сохранять визуальный порядок. Стоит поставить шкаф или комод с одеждой, которую он тоже может достать сам.

Чем старше ребенок, тем больше у него стеллажей для книг, предметов для рисования, лепки и т.п. Здесь уже важно предусмотреть свободное пространство в комнате для возможного фортепиано, мольберта или галереи наград.