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От начала возведения стен до заселения прошел год. Минчане показали свой дом из двойного клееного бруса
29.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Семья минчан пять лет назад стала владельцем своего загородного жилья и теперь большую часть недели предпочитает жить в деревне рядом с лесом. Дом деревянный, но от классических срубов он сильно отличается — под одной крышей довольно компактного строения разместились террасы и парковка, внутри оптимальная планировка и стильный интерьер. Строился он по самой современной технологии двойного клееного утепленного бруса, что вылилось в минимальные расходы на отопление. В общем, объект со всех сторон интересен, и мы напросились в гости к владельцам, посмотреть, как это всё выглядит вживую. Партнер этого материала - компания
Дому пять лет, а выглядит как новый
История этого дома начинается с покупки большого участка на краю тихой деревни возле леса. В планах минчан было строительство небольшого дома для выездов за город на природу. Но в семье ожидалось прибавление и проект, под который уже даже отлили фундамент, необходимо было скорректировать. При этом требовалось «пакетное решение» - новый архитектурный проект и услуги по строительству под ключ.
— В Instagram я подписана на знакомую, которая строила себе деревянный дом и выкладывала сторис об этом, - рассказывает хозяйка дома. - Мне понравилось, как он выглядел с точки зрения архитектуры, его планировочные и интерьерные решения. Так мы с мужем нашли компанию, которая готова была сделать проект в похожей стилистике и реализовать по нему наш дом.
В собранном виде стена получает монолитную прочность
Дом построили по технологии двойного утепленного бруса. Команда компании 101DOM освоила и адаптировала технологию для Беларуси. Дома хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации — в некоторых из них люди уже прожили более 20 лет. Технология нивелирует некоторые недостатки срубов. Например, в доме можно жить сразу по завершению стройки, не дожидаясь усадки в течение года, как это рекомендуется в случае с классическим срубом. Поэтому спрос на них постепенно растет — компания
От обычных деревянных домов из цельного массивного бруса этот отличается тем, что стены его собраны из двух профилированных брусьев по 70 мм (внешняя и внутренняя стенки), с полостью 150 мм между собой. Внутри этой полости — утеплитель. Общая толщина стены получается 290 мм, но по энергоэффективности она эквивалентна срубу из бревна диаметром 700 мм.
Для стен применяется клееный брус с минимальной влажностью, поэтому в собранном виде стена не выгибается и не трескается. Конопатить швы не нужно — у бруса есть шип/паз, а в углах и перерубах — специальный ветровой замок. В собранном виде стена получает монолитную прочность и герметичность от ветра и осадков.
В качестве утеплителя в большинстве случаев используется «эковата». Она представляет собой измельченную целлюлозную древесную или бумажную массу, обработанную антисептиками и антипиренами (поэтому этот материал не любят грызуны и насекомые). Она не горит - при воздействии высоких температур только обугливается, не выделяя при этом ядовитых газов.
Последовательность сборки такая: сначала собираются стены из бруса, внутри разводится электрика в металлических рукавах к местам установки розеток и выключателей. После этого внутрь стен специальным оборудованием под давлением загоняется эковата, что практически исключает полости. Таким образом внутри получается бесшовный слой утеплителя с высокой плотностью, который со временем не дает усадку.
По своим свойствам эковата очень близка к дереву: этот материал паропроницаемый, в точке росы конденсат не образуется из-за способности впитывать излишек влаги и отдавать ее, то есть, она ведет себя как дерево. Деревянный брус с двух сторон оттягивает на себя излишки влаги, а за счет того, что в конструкции стены нет ветрозащитной пленки, то под воздействием ветровых нагрузок влага удаляется довольно интенсивно.
Дом стоит на плитном фундаменте. Для участка без перепадов высот он оптимален с точки зрения затрат, так как сразу получаем ровное и утепленное бетонное основание, в котором уже смонтированы теплые полы, заложены трубы внутренней канализации и водопровода.
Крыша только внешне выглядит просто — два ската под фальцевой кровлей, что тут сложного? Но в разрезе это многослойная конструкция толщиной 600 мм. Архитектор компании Иван Амосов говорит, что по цене она выходит дороже, но зато это надежное и долговечное решение.
Сколько строился дом? От начала возведения стен до заселения прошел примерно год.
Потолки повторяют скаты кровли, делая помещения более просторными
В доме три спальни, два санузла, общее пространство гостиной и кухни, топочная.
Чердака в доме нет, потолки повторяют скаты кровли. Такое решение делает помещения более объемными и просторными. В гостиной с двух сторон установлены панорамные окна, дополнительно естественный свет попадает через мансардное окно. Из этой части дома можно попасть на большую террасу, обрамляющую дом с двух сторон.
- Ребята, которые нам кухню и другую мебель устанавливали, удивлялись четкой геометрии стен — нигде не завалены, все углы правильные, - говорит хозяйка. - Обычно в деревянных домах они видели другое.
Придраться и в самом деле не к чему — перерубы в ровную линеечку, брус прилегает без щелей и трещин.
Дизайн-проект интерьера был также создан специалистами компании 101DOM. Благодаря доверию заказчиков интерьер получился гармоничным и уютным.
Здесь преобладает полупрозрачный белый цвет, из под которого проступает фактура дерева. Считается, что стены в таких домах перед покраской дополнительно обрабатывать не обязательно, но здесь их шлифовали и практически достигли идеальной гладкости. Финишное покрытие — масло OSMО.
Кстати, в общей смете строительства дома внутренняя и внешняя отделка занимает небольшой процент, так как нет штукатурных работ, монтажа утеплителя, отделки фасада.
Первую скрипку в создании домашнего уюта и особой атмосферы загородного дома играет массивная печь-камин от финского производителя. Она в одиночку способна обогреть большую часть дома, поэтому владельцы могут жить в деревне автономно даже без электричества. Кроме того, в ней можно испечь хлеб, приготовить пиццу.
Летом в комнатах прохладно даже в самый знойный день
Основная система отопления работает от электричества. В гостиной вдоль окон установлены внутрипольные конвекторы, по дому разведены теплые полы, в спальнях - панельные радиаторы.
Владельцы живут в доме четыре дня в неделю и на время своего отсутствия лишь немного уменьшают температуру, полностью отопление никогда не выключают. При этом им не приходится оплачивать космические счета за электроэнергию — дом энергоэффективный и отлично справляется с сохранением тепла. К тому же электрокотел потребляет киловатты по льготному тарифу, система отопления автоматизирована, поэтому за три месяца зимы хозяева потратили всего лишь около ста долларов.
Летом же им не приходится тратиться на охлаждение кондиционером — в комнатах прохладно даже в самый знойный день.
Вся инженерная часть сосредоточена в помещении топочной. Оно довольно просторное, а так как отопительное оборудование занимает лишь треть площади, функционал расширили — установили стиральную и сушильную машины. Здесь же находится и небольшой душевой поддон, в котором можно помыть обувь после работы в саду, лапы домашних питомцев после прогулки. Он не занимает много места, но для загородного дома то что нужно.
Дом оставил приятные впечатления и можно сделать такие выводы: хорошая архитектура вкупе с финской технологией домостроения делают загородную жизнь комфортной и не затратной. И это мы еще не говорили про экологию, запах дерева и натуральный воздухообмен — эти опции в деревянном доме предусмотрены по умолчанию.
Как построить для себя дом по финской технологии?
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От начала возведения стен до заселения прошел год. Минчане показали свой дом из двойного клееного бруса
Семья минчан пять лет назад стала владельцем своего загородного жилья и теперь большую часть недели предпочитает жить в деревне рядом с лесом. Дом деревянный,...
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