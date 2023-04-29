От начала возведения стен до заселения прошел год. Минчане показали свой дом из двойного клееного бруса

Дому пять лет, а выглядит как новый

История этого дома начинается с покупки большого участка на краю тихой деревни возле леса. В планах минчан было строительство небольшого дома для выездов за город на природу. Но в семье ожидалось прибавление и проект, под который уже даже отлили фундамент, необходимо было скорректировать. При этом требовалось «пакетное решение» - новый архитектурный проект и услуги по строительству под ключ.

— В Instagram я подписана на знакомую, которая строила себе деревянный дом и выкладывала сторис об этом, - рассказывает хозяйка дома. - Мне понравилось, как он выглядел с точки зрения архитектуры, его планировочные и интерьерные решения. Так мы с мужем нашли компанию, которая готова была сделать проект в похожей стилистике и реализовать по нему наш дом.