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1,8 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги аукциона по продаже земли

28.04.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

1,8 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги аукциона по продаже земли
Фото носит иллюстративный характер.

На аукцион было предложено 2 лота – земельных участка в деревнях Лавля и Полевая. 

На лот № 1 – участок 15 соток с кадастровым номером 624884502601000110 в д. Лавля подали одну заявку. Начальная цена на лот составила 5 000 рублей. Имеется возможность подведения к дому электричества и газа.

Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 5 250 рублей, или 1 788 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что на аукционе в марте этого года участок в Лавле также продан единственному заявителю за 5 250 рублей, или 1 844 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На лот № 2 – участок 14,72 сотки с кадастровым номером 624884506101000099 в д. Полевая также подано одно заявление. Имеется возможность подключения к объекту строительства электричества.

При начальной цене 5 000 рублей лот реализован за 5 250 рублей, или 1 788 долларов.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
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