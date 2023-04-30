ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

30.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Герой этой истории решил насущную задачу большинства белорусских дачников — как сделать дачный дом комфортным для проживания в любое время года, то есть сделать постоянным водопровод, современную канализацию и отопление в условиях садового товарищества? Масштабную реконструкцию и модернизацию Андрей начал в 2020 году, а сегодня он делится своим опытом с читателямиRealt.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Дача вместо съемного жилья

Дом Андрея найти в СТ «Малиновка» не сложно — его дача единственная в округе сверкает солнечными панелями на крыше. Улица тупиковая, автомобильного трафика нет, упирается в лес.

- Дом в СТ покупался как альтернатива съемной квартире, с прицелом на то, что обзаведясь своим жильем в Минске, он будет использоваться уже как всесезонная дача, - говорит Андрей. - Место выбирал поближе к Минску, чтобы быстро добираться на машине да работы. Этот участок в «Малиновке» в этом плане меня полностью устроил — до МКАД всего 24 км в Молодечненском направлении. Дом, который был на участке, продавался в состоянии «под чистовую отделку», с отоплением электричеством и твердотопливным котлом. Предполагалось, что в нем буду жить и постепенно сделаю небольшой ремонт.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Однако уже после покупки дома Андрей понял, что масштаб ремонта гораздо больше, нужна реконструкция. Главная ее цель — сделать дом комфортным, с туалетом и душем, с современной системой отопления, водопроводом, горячей водой в кранах и канализацией.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Как доделать недоделки?

По документам дом был построен в 2015 году. Правда, предыдущий владелец в нем не жил, отделку не закончил. Дом деревянный, сруб сложен из бруса толщиной 25 см, снаружи утеплен каменной ватой и обшит имитацией бруса. Внутри стены обшиты ГВЛ и зашпатлеваны. Стены второго этажа — каркасные, на полах ОSB, на стенах и потолке — вагонка. Общая площадь - 82,5 м2.


Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

В первую очередь Андрей утеплил кровлю, пространство под ней разделил на две комнаты, в одной из них сделал спальню. Промежуточные итоги своих работ он фотографировал - с разрешения автора мы их публикуем. 

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Винтовая лестница между этажами оказалась неудобной в использовании, поэтому Андрей решил ее заменить.


Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

- Сначала узнал цены у тех, кто занимается изготовлением лестниц — дорого, - говорит он. - Поэтому я сам начертил проект, придумал, как будет удобнее. Купил столбы из клееного бруса, мебельные щиты, деревянные ступеньки. Из этого набора сам за три дня сделал лестницу с двумя поворотными площадками. И я не понимаю до сих пор, откуда у производителей такие цены? Моя лестница обошлась в итоге гораздо дешевле, если бы ее сделали под заказ.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

На первом этаже была холодная бетонная стяжка, с деревянными лагами под плитами OSBпол. Так как в проекте были теплые водяные полы, то основание необходимо было теплоизолировать.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Андрей реализовал такой пирог: в пространство между лаг заложил экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»), сверху засыпал керамзит. Далее — черновой пол из плит ОСБ. На него разложил плиты пеноплекса, сверху смонтировал систему сухого теплого пола.

Стяжку Андрей решил не делать, вместо нее использовал плиты ЦСП. На них уложил пробковую подложку и ламинат. Такой пирог себя оправдал — полы быстро нагреваются. Единственный нюанс - тепло не аккумулируется так, как c бетонной стяжкой.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Стены и потолок владелец покрасил в белый, заказал хорошую кухонную мебель со встроенной бытовой техникой.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

В спальне на втором этаже на полы застелил ламинат. Стены и потолки здесь обшиты вагонкой. Андрей пошел по пути наименьшего сопротивления и просто ее покрасил. Основание кровати сделал своими руками, вдоль мансардных стен обустроил гардеробную и вуаля - уютная спальня готова.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Остальная часть второго этажа пока без чистовой отделки, используется как рабочий кабинет.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

На первом этаже находится санузел с душевой кабиной, унитазом и умывальником. В этой части дома пришлось сделать перепланировку. Дело в том, что в первоначальном варианте санузел был проходным — за ним находится топочная. И это при том, что к котлу можно попасть и со стороны террасы. Андрей решил, что одного уличного входа в топочную достаточно и отгородил санузел стенкой.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Задача для инженера

Собранную по старинке отопительную систему с твердотопливным и простейшим электрическим котлами Андрей решил менять — в эксплуатации она себя проявила не с лучшей стороны.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Такой электрокотел стоял изначально

Он купил котел на дровах с автоматикой TIS Plus 11, новый электрокотел Tenko с управлением через приложение. Чугунные батареи заменил на современные биметаллические. Позже в котельной появилась буферная ёмкость S-Tank AT 500 на 485 литров.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

- Буферная емкость предназначена для того, чтобы твердотопливный котел работал с большей эффективностью, - объясняет Андрей. - При работе на полную мощность он нагревает в буфере большой объем теплоносителя. После того, как в нем прогорают топливные брикеты, накопленный горячий теплоноситель подается циркуляционными насосами в систему отопления. Причем ровно столько, сколько нужно для поддержания заданной температуры в помещениях. Такая схема позволяет сокращать количество подходов к котлу — 1-2 раза в сутки.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Электрокотел работает во вспомогательном режиме. Например, если владелец остался в городе или уехал в отпуск и твердотопливный котел протопить некому. Тогда электрокотел включится сам и будет поддерживать температуру в доме. Можно активировать его удаленно через приложение и нагреть дом к своему приезду.

Изначально в доме была заложена хорошая электрика, многие розетки посажены на отдельные автоматы. Внутреннюю электросеть Андрей продолжил развивать — самостоятельно собрал целую солнечную электростанцию мощностью 2,2 кВт. Главные ее компоненты — солнечные панели, инвертор и аккумуляторы. Запас аккумуляторов — 2,5 кВтч.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

- Солнечные панели установил, чтобы обеспечить максимальную автономность дома, чтобы все системы продолжали работать, даже если в товариществе пропадет свет, - рассказывает владелец. - Ее можно использовать в разных режимах. Например, отдавать выработанное электричество сразу в домашнюю электросеть — для освещения, работы бытовых приборов. Летом, например, энергии достаточно для работы кондиционера. Зимой электроэнергии вырабатывается немного, но аккумуляторы постоянно заряжены, поэтому даже если зимой пропадает свет, насосы в системе отопления при работающем твердотопливным котле не остановятся.


Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Стоит отметить, что эта игрушка не из дешевых — в прошлом году Андрей потратил на нее 9 тысяч рублей.

Водопровод в СТ имеется, но он сезонный, поэтому подключаться к нему Андрей не стал. Вместо этого он вызвал буровиков, которые пробили ему собственную скважину. Все оборудование находится в железобетонном кессоне.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Канализационные стоки отводятся в септик белорусского производства “Чистовод". Он работает автономно, откачка рекомендуется раз в год.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Сегодня реконструкция близка к финалу, но у владельца поменялись жизненные планы, и в них дача не фигурирует. Он продает в таком состоянии, как есть. И стоит сказать, что он много сделал не только в доме, но и на участке.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Снаружи Андрей подремонтировал фасад, разобрал бетонную отмостку, утеплил цоколь. На участке в нескольких местах собиралась вода, поэтому он потратился еще и на дренажную систему для отвода воды с территории. Дренирующее поле находится как раз под парковкой у въезда на участке. Для того, чтобы оно заработало, глину в этом месте выкопали, а вместо нее засыпали песок, сверху щебень. Щебень, кстати, планировалось засыпать и вокруг дома вместо отмостки.

Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

В общем, к обустройству участка еще нужно приложить силы, но основное уже сделано и сделано по уму. Продается же эта всесезонная автономная дача за 49 000 долларов — не дороже минской однушки.

Читайте также:

«Муха не сидела!». Вот какие новые дачные дома не дороже однушки мы нашли возле Минска  

Покупаем готовый летний дом. Смотрим варианты для дачи до 10 тысяч долларов

На берегу Птичи, в 20 км от МКАД, не в СТ. Под Минском продается дом с баней по цене двушки

В глуши, на берегу большой реки. Заехали в гости к владельцу классного дома, где можно жить автономно

19 км от Минска, рядом с лесом. Продается хорошая дача с ремонтом и баней (недорого)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герой этой истории решил насущную задачу большинства белорусских дачников — как сделать дачный дом комфортным для проживания в любое время года, то есть сделать...
 
Новости дня
Новости экономики
 
От начала возведения стен до заселения прошел год. Минчане показали свой дом из двойного клееного бруса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.04.2023
Mir24.TV Belarus
30.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика