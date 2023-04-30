Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом

Андрей реализовал такой пирог: в пространство между лаг заложил экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»), сверху засыпал керамзит. Далее — черновой пол из плит ОСБ. На него разложил плиты пеноплекса, сверху смонтировал систему сухого теплого пола.

Стяжку Андрей решил не делать, вместо нее использовал плиты ЦСП. На них уложил пробковую подложку и ламинат. Такой пирог себя оправдал — полы быстро нагреваются. Единственный нюанс - тепло не аккумулируется так, как c бетонной стяжкой.