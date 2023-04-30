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Альтернатива однушке в Минске. Минчанин переделал дачу в автономный загородный дом
30.04.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Герой этой истории решил насущную задачу большинства белорусских дачников — как сделать дачный дом комфортным для проживания в любое время года, то есть сделать постоянным водопровод, современную канализацию и отопление в условиях садового товарищества? Масштабную реконструкцию и модернизацию Андрей начал в 2020 году, а сегодня он делится своим опытом с читателямиRealt.
Дача вместо съемного жилья
Дом Андрея найти в СТ «Малиновка» не сложно — его дача единственная в округе сверкает солнечными панелями на крыше. Улица тупиковая, автомобильного трафика нет, упирается в лес.
- Дом в СТ покупался как альтернатива съемной квартире, с прицелом на то, что обзаведясь своим жильем в Минске, он будет использоваться уже как всесезонная дача, - говорит Андрей. - Место выбирал поближе к Минску, чтобы быстро добираться на машине да работы. Этот участок в «Малиновке» в этом плане меня полностью устроил — до МКАД всего 24 км в Молодечненском направлении. Дом, который был на участке, продавался в состоянии «под чистовую отделку», с отоплением электричеством и твердотопливным котлом. Предполагалось, что в нем буду жить и постепенно сделаю небольшой ремонт.
Как доделать недоделки?
По документам дом был построен в 2015 году. Правда, предыдущий владелец в нем не жил, отделку не закончил. Дом деревянный, сруб сложен из бруса толщиной 25 см, снаружи утеплен каменной ватой и обшит имитацией бруса. Внутри стены обшиты ГВЛ и зашпатлеваны. Стены второго этажа — каркасные, на полах ОSB, на стенах и потолке — вагонка. Общая площадь - 82,5 м2.
- Сначала узнал цены у тех, кто занимается изготовлением лестниц — дорого, - говорит он. - Поэтому я сам начертил проект, придумал, как будет удобнее. Купил столбы из клееного бруса, мебельные щиты, деревянные ступеньки. Из этого набора сам за три дня сделал лестницу с двумя поворотными площадками. И я не понимаю до сих пор, откуда у производителей такие цены? Моя лестница обошлась в итоге гораздо дешевле, если бы ее сделали под заказ.
Андрей реализовал такой пирог: в пространство между лаг заложил экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»), сверху засыпал керамзит. Далее — черновой пол из плит ОСБ. На него разложил плиты пеноплекса, сверху смонтировал систему сухого теплого пола.
Стяжку Андрей решил не делать, вместо нее использовал плиты ЦСП. На них уложил пробковую подложку и ламинат. Такой пирог себя оправдал — полы быстро нагреваются. Единственный нюанс - тепло не аккумулируется так, как c бетонной стяжкой.
На первом этаже находится санузел с душевой кабиной, унитазом и умывальником. В этой части дома пришлось сделать перепланировку. Дело в том, что в первоначальном варианте санузел был проходным — за ним находится топочная. И это при том, что к котлу можно попасть и со стороны террасы. Андрей решил, что одного уличного входа в топочную достаточно и отгородил санузел стенкой.
- Буферная емкость предназначена для того, чтобы твердотопливный котел работал с большей эффективностью, - объясняет Андрей. - При работе на полную мощность он нагревает в буфере большой объем теплоносителя. После того, как в нем прогорают топливные брикеты, накопленный горячий теплоноситель подается циркуляционными насосами в систему отопления. Причем ровно столько, сколько нужно для поддержания заданной температуры в помещениях. Такая схема позволяет сокращать количество подходов к котлу — 1-2 раза в сутки.
Электрокотел работает во вспомогательном режиме. Например, если владелец остался в городе или уехал в отпуск и твердотопливный котел протопить некому. Тогда электрокотел включится сам и будет поддерживать температуру в доме. Можно активировать его удаленно через приложение и нагреть дом к своему приезду.
Изначально в доме была заложена хорошая электрика, многие розетки посажены на отдельные автоматы. Внутреннюю электросеть Андрей продолжил развивать — самостоятельно собрал целую солнечную электростанцию мощностью 2,2 кВт. Главные ее компоненты — солнечные панели, инвертор и аккумуляторы. Запас аккумуляторов — 2,5 кВтч.
- Солнечные панели установил, чтобы обеспечить максимальную автономность дома, чтобы все системы продолжали работать, даже если в товариществе пропадет свет, - рассказывает владелец. - Ее можно использовать в разных режимах. Например, отдавать выработанное электричество сразу в домашнюю электросеть — для освещения, работы бытовых приборов. Летом, например, энергии достаточно для работы кондиционера. Зимой электроэнергии вырабатывается немного, но аккумуляторы постоянно заряжены, поэтому даже если зимой пропадает свет, насосы в системе отопления при работающем твердотопливным котле не остановятся.
Стоит отметить, что эта игрушка не из дешевых — в прошлом году Андрей потратил на нее 9 тысяч рублей.
Водопровод в СТ имеется, но он сезонный, поэтому подключаться к нему Андрей не стал. Вместо этого он вызвал буровиков, которые пробили ему собственную скважину. Все оборудование находится в железобетонном кессоне.
Снаружи Андрей подремонтировал фасад, разобрал бетонную отмостку, утеплил цоколь. На участке в нескольких местах собиралась вода, поэтому он потратился еще и на дренажную систему для отвода воды с территории. Дренирующее поле находится как раз под парковкой у въезда на участке. Для того, чтобы оно заработало, глину в этом месте выкопали, а вместо нее засыпали песок, сверху щебень. Щебень, кстати, планировалось засыпать и вокруг дома вместо отмостки.
В общем, к обустройству участка еще нужно приложить силы, но основное уже сделано и сделано по уму.
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Герой этой истории решил насущную задачу большинства белорусских дачников — как сделать дачный дом комфортным для проживания в любое время года, то есть сделать...
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