Cтавка рефинансирования снижается 4-й раз за год. Эксперты рассказали, как это повлияет на цены на квартиры

«Можно ожидать несущественного подорожания»

При снижении или росте ставки рефинансирования специалисты постоянно слышат вопрос, как это повлияет на рынок недвижимости, говорит замначальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев.

— Изменение ставки рефинансирования напрямую оказывает влияние на рынок жилья, потому что корректирует ставки кредитов на недвижимость, а с 2017 года кредитование — неотъемлемый атрибут для многих покупателей. Сейчас, когда банки выдают кредиты под 16%, на вторичном рынке мы фиксируем около 19-20% кредитных сделок — это значительный процент. Когда ставки по кредитам поднимались, количество кредитных сделок падало до 5%.

Андрей отмечает, что снижение ставки рефинансирования, а вслед за ней и кредитных ставок влияет на покупателей не только с точки зрения финансов, но и с психологической.

— Покупатель квартиры присматривается, выбирает и наблюдает за тем, что происходит на рынке как минимум 30 дней, а может быть до полугода и больше. Если за этот период он замечает, что ставки по кредитам снижаются, расценивает это как положительный фактор. В детали покупатель не вдается, но считает, что ситуация улучшается, а значит спешит с приобретением жилья — с кредитом или без.