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Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

03.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Въехав в садовое товарищество, где расположен дом Егора и Ольги, мы нашли его не сразу. Аккуратный скандинавский каркасник стоит на угловом участке, вдали от соседей. Гостей встречает дружелюбная собака, рядом на солнышке греется кот, сын супругов играет на свежем воздухе – кажется, семья научилась жить в гармонии с природой и получать удовольствие от мелочей. Егор и Ольга рассказали о строительстве и обустройстве своего дома, показали дизайнерские решения: «газон» и стильную сетку на террасе, кухню в серо-белых тонах. Вы можете вдохновляться их идеями и воплощать их сами. На помощь придет кредит «СТРОЙДОМ» от «Беларусбанка».

Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

От участков с травой «по шею» — до каркасника на ухоженном газоне

Дом располагается на двух объединенных участках общей площадью 21 сотка в садовом товариществе «Боярышник» в Молодечненском районе. Это место понравилось семье практически полным уединением. Тишину дополняет пение птиц: по словам Ольги, ей даже не нужна музыка, ведь природа уже создала здесь идеальную атмосферу.

— Раньше мы жили в Минске, — вспоминают супруги. — Хотели построить дачу, чтобы выбираться на отдых в выходные и во время отпуска. Изначально вообще строились на соседнем участке. Оценили все плюсы загородной жизни, переехали туда. Потом родился сын, дом стал нам тесен, а тут как раз выпала возможность купить эти два участка, объединить их и построить дом побольше.

Работы начались в 2020 году. Сначала привели в порядок участок: здесь была трава «по шею» и несколько сарайчиков, которые решили сохранить для собственных нужд. Выкосили траву, перекопали, утрамбовали и выровняли поверхность.


Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

— У участка есть удобная для нас особенность: он покатый, поэтому здесь никогда не застаивается вода и нет грязи. При этом уклон не сильно большой, поэтому огород мы обустроили без проблем, — говорит Егор.

Проект дома на 68 м² и возведение коробки заказали у подрядчика. Выбрали каркасный модульный вариант. Это практичное решение: если дом нужно будет расширить, к нему легко пристроить еще одну или несколько модульных комнат.

Коробку на свайном фундаменте поставили за два месяца, так что в 2020 году она уже была готова к финальным работам. Весь 2021-й супруги посвятили отделке и вводу дома в эксплуатацию. Отдельно заказывали бурение скважины на 65 метров.

— Вода здесь чистая и вкусная, ее можно пить даже без кипячения, — улыбается Ольга.


Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

Цветовую гамму для дома выбирала она: хотелось приблизиться к скандинавскому стилю, сделать так, чтобы дом выглядел стильным и светлым в любой сезон. Яркий акцент — ковровое покрытие «газон» на террасе. По нему комфортно ходить, он создает в этой зоне комфортную, расслабляющую атмосферу.


Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

Ландшафтный дизайн тоже продумывали сами. Своими руками высаживали специальную траву для газона, прокладывали деревянную дорожку-подмосток, которая повторяет цветовую гамму дома. Ее обрамляют туи, можжевельник, астильба, хоста.


Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

Вы тоже хотите переехать в свой дом? Начните уже сейчас: выберите проект и заручитесь поддержкой «Беларусбанка». Кредит «СТРОЙДОМ» на строительство или приобретение дома на срок до 12 лет можно взять на сумму до 100 000 белорусских рублей. Ставка - 13% для тех, кто покупает товары у белорусских производителей и заказывает услуги у организаций, зарегистрированных в РБ. Для остальных категорий граждан ставка 14,9%.

Заехали в дом без удобств — и закончили ремонт за три месяца

В дом семья заехала весной 2021 года. Тогда отделки и удобств еще не было: готовили на улице, спали на маленьком диванчике, постоянно убирали строительный мусор и пыль. Ольга говорит, что этот период был действительно тяжелым, но мечты о собственном уютном доме мотивировали. Ремонт закончили за три месяца.

Егор и Ольга штукатурили, шпаклевали, красили стены, возводили перегородки, монтировали потолки – мужчина как раз работает в этой сфере, поэтому многое он смог продумать и воплотить сам. За некоторыми услугами — например, за качественной электроразводкой, сантехническими работами — обращался к знакомым профессионалам. Отопление сделали конвекторное. Зимой обогреватели работают дважды в день, по два часа. Каркасник хорошо держит тепло.


Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

— Газа в нашем СТ нет, при большом желании его можно подвести из соседней деревни, но я не вижу в этом смысла. У нас тепло, а коммунальные платежи такие же, какими были в минской квартире, — делится подробностями Егор.

Планировка простая и удобная для небольшой семьи: кухня-гостиная со спальным местом, спальня-детская, санузел.

— Хотелось сделать интерьер воздушным, светлым, — говорит Ольга. — Поэтому для кухни-гостиной выбрали имитацию бруса и обои «под кирпич». Сам гарнитур установили так, чтобы над рабочими поверхностями были окна. На них — легкие тюлевые занавески.


Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

С кредитом «СТРОЙДОМ» от «Беларусбанка» вы сможете воплотить свои интерьерные идеи и быстро переехать в собственный дом. Время не только мечтать, но и действовать!

В спальне-детской — тоже обои «под кирпич» и имитация бруса. Потолок здесь скошенный, от этого комната кажется еще более уютной и теплой. Мебель для дома сделана на заказ.


Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

— Всё это недешево нам обошлось. Иногда, кажется, помогала сама судьба. Например, когда я заказывал кухню, у меня не хватало денег на нее — и тут же прилетел крупный подряд по работе, появилась нужная сумма, — рассказывает Егор.

В некоторых моментах, признается Ольга, они переплатили. Заказали пятикамерные окна с качественной звукоизоляцией, но для этого тихого участка с учетом энергоэффективности дома хватило бы и двухкамерных. 

"Нравится сидеть зимой у костра, слушать его треск и любоваться звездами"

Егор и Ольга ценят свой дом за тишину, отсутствие городской суеты, уединенность. Они видят, как здесь хорошо их сыну, который всё свободное время проводит на природе и ходит в детский сад в соседней деревне. 

— Особенно запомнился Новый год-2023. Мы пригласили друзей, устроили веселый праздник с салютами и танцами. Дети лепили снеговиков и просто наслаждались зимней сказкой. Нам в целом нравится проводить вечера на улице даже зимой — жечь костер и слушать его треск, греться, любоваться звездами.

В этом году у семьи появились новые планы, поэтому дом они решили продать:

— Мы ищем людей, которые так же полюбят посиделки на террасе, захотят дышать свежим воздухом и слушать птиц, почувствуют атмосферу этого места. Мы гордимся своим трудом, не жалеем вложенных сил и советуем всем, кто хочет переехать за город, не бояться. К своей мечте можно идти маленькими шажками!

Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья

 
Теги: Минск
 
 
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Въехав в садовое товарищество, где расположен дом Егора и Ольги, мы нашли его не сразу. Аккуратный скандинавский каркасник стоит на угловом участке, вдали от...
 
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