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Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
01.05.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете современную дачу формата «заезжай и живи», то у нас есть для вас вариант. Этот новый
Эта дача находится в 25 километрах от Минска в Молодечненском направлении, в садовом товариществе «Горняк-7». Рядом пролегает МКАД-2. К дому ведут удобные подъездные пути, которые обслуживаются круглогодично. В товариществе дороги тоже чистят, что позволяет добираться к дому даже в зимний период.
Сам дом состоит из просторной кухни-гостиной (27 «квадратов»), а также 2 спальных комнат (каждая – по 11 «квадратов»). Возле панорамных окон в гостиной оборудована обеденная зона. На кухне, фасады которой изготовлены из МДФ-панелей, есть вся необходимая техника. Над рабочей зоной смонтирована подсветка.
Что касается удобств, то на даче есть все – вода, отопление, канализация. В котельной установлен твердопливный котел, бойлер, стабилизатор напряжения, а также выполнен ввод воды из скважины. Помимо котла, дом может отапливаться сплит-системой, которая также работает на охлаждение, просушивание или ионизацию воздуха. Управление системой возможно удаленно – с приложения на телефоне. Что касается санузла, то здесь есть раковина, унитаз, предусмотрены зоны для установки душевой кабины и стиральной машины.
Что касается окружения, то недалеко от товарищества есть продуктовый магазин. Если нужны магазины побольше, то в 5 минутах езды расположен Заславль со всей инфраструктурой. Возле товарищества есть множество живописных мест для прогулок.
Как сообщается в объявлении, новым владельцам останется вся обстановка дачи, садовая мебель и даже газонокосилка.
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Если вы ищете современную дачу формата «заезжай и живи», то у нас есть для вас вариант. Этот новый дом находится в садовом товариществе недалеко от Заславля...
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