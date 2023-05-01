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Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

01.05.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы ищете современную дачу формата «заезжай и живи», то у нас есть для вас вариант. Этот новый дом находится в садовом товариществе недалеко от Заславля (примерно в 25 километрах от Минска). На даче есть все удобства, она готова к проживанию, а стоит меньше 70 тысяч долларов. Рассмотрим загородное жилье подробней.  

Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

Эта дача находится в 25 километрах от Минска в Молодечненском направлении, в садовом товариществе «Горняк-7». Рядом пролегает МКАД-2. К дому ведут удобные подъездные пути, которые обслуживаются круглогодично. В товариществе дороги тоже чистят, что позволяет добираться к дому даже в зимний период.

Продаваемый дом – совсем свежий. Он построен в этом году по каркасной технологии в стиле барнхаус. Площадь постройки − 96 квадратных метров. На панорамном остеклении выполнена тонировка. По периметру дома установлены фасадные светильники.

Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

К дому примыкает широкая терраса площадью 26 квадратных метров. В зоне отдыха расположены шезлонги и подвесное кресло, установлены уличные розетки.

Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

Сам дом состоит из просторной кухни-гостиной (27 «квадратов»), а также 2 спальных комнат (каждая – по 11 «квадратов»). Возле панорамных окон в гостиной оборудована обеденная зона. На кухне, фасады которой изготовлены из МДФ-панелей, есть вся необходимая техника. Над рабочей зоной смонтирована подсветка.

Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

Что касается удобств, то на даче есть все – вода, отопление, канализация. В котельной установлен твердопливный котел, бойлер, стабилизатор напряжения, а также выполнен ввод воды из скважины. Помимо котла, дом может отапливаться сплит-системой, которая также работает на охлаждение, просушивание или ионизацию воздуха. Управление системой возможно удаленно – с приложения на телефоне. Что касается санузла, то здесь есть раковина, унитаз, предусмотрены зоны для установки душевой кабины и стиральной машины.

Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

В доме практически все готово для проживания. Так, на всех окнах установлены москитные сетки, а с обратной стороны дома смонтирован сэндвич-дымоход, который обеспечивает дымоотведение при отоплении.

Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!
Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

Дом стоит на участке площадью 9 соток, на котором посеян газон. Участок оснащен системой круглогодичного видеонаблюдения. Большая парковка перед домом отсыпана гравием. В вечернее время особую атмосферу создает подсветка.

Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

Что касается окружения, то недалеко от товарищества есть продуктовый магазин. Если нужны магазины побольше, то в 5 минутах езды расположен Заславль со всей инфраструктурой. Возле товарищества есть множество живописных мест для прогулок.

Как сообщается в объявлении, новым владельцам останется вся обстановка дачи, садовая мебель и даже газонокосилка.

Стоимость дома – 64,9 тысяч долларов. Возможен торг (хозяин готов подвинуться по цене на стоимость хорошего забора).

Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы ищете современную дачу формата «заезжай и живи», то у нас есть для вас вариант. Этот новый дом находится в садовом товариществе недалеко от Заславля...
 
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