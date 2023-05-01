Нашли недорогой барнхаус со всеми удобствами. Новым хозяевам оставят даже газонокосилку!

Что касается окружения, то недалеко от товарищества есть продуктовый магазин. Если нужны магазины побольше, то в 5 минутах езды расположен Заславль со всей инфраструктурой. Возле товарищества есть множество живописных мест для прогулок.

Как сообщается в объявлении, новым владельцам останется вся обстановка дачи, садовая мебель и даже газонокосилка.