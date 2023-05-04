«Если до конца мая объект не продается, надо снижать цену». Что происходит с домами в разгар сезона?

А вот что происходило с ценами.

— Самая дорогая продажа в Минском районе — 985 тысяч долларов — и это Ждановичи. Еще из дорогих объектов были продажи за 385 тысяч, 295 тысяч, 270 тысяч. Далее цены распределились следующим образом: 12 объектов в диапазоне 160 - 230 тысяч долларов, 3 объекта — 120-140 тысяч долларов и 11 объектов в цене 95-105 тысяч долларов.

Для сравнения Дмитрий приводит цифры по продажам в апреле 2021 года.

— В диапазоне 350-400 тысяч были 4 объекта, 1 объект за 280 тысяч, 7 объектов от 160 до 205 тысяч долларов, 9 объектов от 130 до 155 тысяч долларов и 12 объектов от 95 до 120 тысяч долларов. Цифры не могут дать объективных данных о том, что происходит на рынке, но, зная проданные объекты и их цену, а также качественные характеристики, можно сделать выводы о стоимости продажи того или иного объекта. И здесь я отмечу: цены снижаются. Продавцам недвижимости, которые сейчас хотят совершить успешную сделку, стоит внимательно отнестись к конкурентам. А для этого необходимо знать актуальные цены продаж аналогичных объектов. Иначе есть риски потерять как время, так и немаленькие суммы.

Апрель в этом году показал, что количество предложений растет, а покупательский спрос по сравнению с 2021-2022 годами оставляет желать лучшего, считает специалист.

— Сохраняется спрос на земельные участки и на готовые дома. Популярностью пользуются дачи с удобствами. Есть предпосылки, что объекты, расположенные на большей удаленности от Минска, будут испытывать все большие сложности в реализации из-за конкуренции объектов вблизи Минска. Снижаются цены на старые дома и дачи.