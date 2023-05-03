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«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

03.05.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Спрос на аренду загородных домиков весной бьет рекорды. Учитывая, что выехать на курорты сейчас сложно, многие белорусы открывают для себя отечественные усадьбы. Тем более найти подходящий коттедж на природе – проще простого. Открываешь инсту, смотришь фотки, пишешь владельцу. Так поступила и наша читательница Инна. В социальной сети она нашла симпатичный домик на Нарочи, внесла предоплату и предвкушала отличный отдых. Однако − все пошло не по плану. О том, как мошенники пользуются доверчивостью желающих отдохнуть, этот материал.

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Обещали встретить на своей машине на автовокзале»

− Первые майские выходные наша компания решила провести где-то на природе. Мы хотели отдохнуть и отметить день рождения нашего общего знакомого. В инстаграме нам попался аккаунт под названием unasvlesu– на фотографиях были классные домики (один даже на дереве), сосны, баня, теплая купель на улице. В общем, то, что нужно. 

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей
Так выглядит фейковый аккаунт с домиками на Нарочи.

Мы списались с владельцем, обговорили все условия, забронировали три домика из четырех. По описанию комплекс находился на озере Нарочь, в деревне Воронцы. Для завершения брони нам предложили внести предоплату в 600 рублей, что мы и сделали. Отмечу, что общались с нами вполне хорошо, рассказывали про то, как добраться до места, какие есть удобства, пообещали встретить на своей машине на автовокзале, − рассказывает Инна.


«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

30 апреля компания выехала на общественном транспорте из Минска и сразу же написала владельцам домиков – мол, «едем, готовьтесь встречать, дайте телефон для связи». Ответ насторожил: «не стоит», – написал виртуальный собеседник в инстаграм. Уже на подъезде к Нарочи ребята попробовали пообщаться с собственниками еще раз с другого аккаунта. Ответ был кратким: «Сказано − не едь». После этого минчан просто заблокировали.

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Хозяйка другой усадьбы сказала, что мы не первые, кто ищет домики на дереве»

− Мы поняли, что попали на мошенников. Конечно, никаких домиков в указанной точке не оказалось. Хорошо, что у кого-то из друзей были контакты другой усадьбы. Ее хозяйка Галина нас и приютила. К счастью, этот комплекс оказался не занят, и мы смогли хорошо провести время. Кстати, Галина рассказала нам, что ей в последнее время часто звонят растерянные люди, которые ищут какие-то домики. То есть, мы были не первыми.

Вернувшись из мини-отпуска, ребята решили провести свое расследование и выяснили, что домики с фотографий действительно существуют, но находятся они в разных местах: один в России, другой под Киевом в Украине.

К примеру, вот этот домик на дереве в отличие от фейкового аккаунта, настоящий – страница живая, со ссылками на публикации медиа, большим количество отзывов и комментариев.

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

− Те товарищи, что нас развели, просто берут чужие фото, накручивают подписчиков, пишут посты и позиционируют свою страничку, как отдых в Беларуси на озере Нарочь. Уже потом, анализируя, мы обратили внимание на некоторые странности. К примеру, под красивыми фотографиями в инсте не было ни одного комментария, сам аккаунт 7 раз менял название, да и подписки у него были странные – Филипп Киркоров, BBCnews, арабские девушки, в общем – ничего белорусского.

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

Ребята понимают, что денег им уже не вернуть, но хотят предупредить других. Ведь страничка unasvlesu, как ни в чем не бывало, продолжает привлекать потенциальных туристов. На днях подруга Инны написала ее владельцам под видом туриста и получила все то же предложение: домики свободны, вносите предоплату. При этом, когда девушка попросила прислать свидетельство о регистрации или фото паспорта, мошенники ответили отказом и прекратили переписку. Получается, что всего один вопрос мог сэкономить компании 600 рублей.

«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Внимательно изучите инстаграм профиль и попросите фото паспорта»

О том, на что стоит обращать внимание при поиске арендной недвижимости через социальные сети, нам рассказала юрист по правам потребителей Наталия Гурневич:

− Первое – внимательно почитайте отзывы и изучите инстаграм профиль. Смотрите страницу, актуальные истории, отметки. Обращайте внимание на дату создания аккаунта, историю смены названий и когда выложили фото. Если на страничке есть репосты от гостей, то можно попытаться связаться с ними, написать сообщение, попросить людей рассказать впечатления. Также стоит почитать отзывы об объекте в интернете.

Второе − при переводе денег на карту попросите свидетельство о государственной регистрации, фото паспорта, УНП, договор и любые другие документы. Также стоит попробовать уточнить о возможности оплаты наличными. Предоплата на карту или счет в размере 30-50% еще приемлемы, а вот 70-100% − должны насторожить.

Третье − попросите у собственника больше живых фото и видео территории.

Четвертое − изучите месторасположение усадьбы на карте, проверьте, совпадает ли оно с оговоренным.

 
Теги: Минск
 
 
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Спрос на аренду загородных домиков весной бьет рекорды. Учитывая, что выехать на курорты сейчас сложно, многие белорусы открывают для себя отечественные усадьбы....
 
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