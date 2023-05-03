«Сказано − не едь». Минчане хотели отдохнуть в домиках на Нарочи, но потеряли 600 рублей

«Хозяйка другой усадьбы сказала, что мы не первые, кто ищет домики на дереве»

− Мы поняли, что попали на мошенников. Конечно, никаких домиков в указанной точке не оказалось. Хорошо, что у кого-то из друзей были контакты другой усадьбы. Ее хозяйка Галина нас и приютила. К счастью, этот комплекс оказался не занят, и мы смогли хорошо провести время. Кстати, Галина рассказала нам, что ей в последнее время часто звонят растерянные люди, которые ищут какие-то домики. То есть, мы были не первыми.

Вернувшись из мини-отпуска, ребята решили провести свое расследование и выяснили, что домики с фотографий действительно существуют, но находятся они в разных местах: один в России, другой под Киевом в Украине.

К примеру, вот этот домик на дереве в отличие от фейкового аккаунта, настоящий – страница живая, со ссылками на публикации медиа, большим количество отзывов и комментариев.