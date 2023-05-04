ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Снова большие выходные. Куда сходить в Минске 5-9 мая?

04.05.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В конце этой и начале следующей недели большие выходные. Отдыхаем с субботы по вторник. Рассказываем, какие мероприятия в эти дни пройдут в Минске. В Художественом музее начинается выставка Александра Кищенко — автора панно на высотках напротив Dana Mall. А еще можно заглянуть на открытие «Лучшей улицы» и в «Песочницу», пошопиться со стилистом и сходить на новый маркет.

Снова большие выходные. Куда сходить в Минске 5-9 мая?

Сходить на открытие обновленной «Лучшей улицы»

Когда: открытие 5 мая в 17.00

Где: Дворик завода Луч (Независимости, 95)

Сколько стоит: вход свободный

В пятницу после перерыва открывается «Лучшая улица». В этом сезоне проектом занимается команда городского пикника Vulitsa Ezha. По пятницам и выходным площадка будет работать с 12.00 до 23.00, а в остальные дни будет открываться на час позже. 5 мая с 17.00 до 23.00 пройдет официальное открытие площадки. Обещают много музыки, танцев и настоящего летнего вайба. Хедлайнеры — минская поп-группа Parade of Planets. 

Зайти в «Песочницу» — маркет, мастер-классы, DJ

Когда: ежедневно с 12.00 до 23.00

Где: Куйбышева, 45

Сколько стоит: вход свободный

«Песочница» уже тоже начала сезон: сеты в этом году стоят 11,90 и 14 рублей. Первая минская стрит-фуд-площадка работает каждый день с 12.00 до 23.00. В субботу и воскресенье весь день здесь будет проходить «Горошек Маркет» — с 13.00 до 15.00 запланированы мастер-классы. А еще в субботу с 20.00 до 22.00 выступит DJ Anton Stwone. 

Поучаствовать в интерактивном перфомансе

Когда: 5 мая в 18.00

Где: НЦСИ (Некрасова, 3)

Сколько стоит: 12 рублей

В НЦСИ на Некрасова пройдет интерактивный перформанс Плейбек-театра «Своя крыша». Плейбек — это театр зрительских историй, которые рассказывают из зала, а актеры экспромтом играют их на сцене.

Послушать классику в арт-пространстве

Когда: 5 мая в 20.00

Где: Вершы (Октябрьская, 19)

Сколько стоит: вход свободный

В «Вершах» в пятницу вечер классической музыки. Выступит любимый многими дуэт: Михаил Радунский на виолончели и  Александр Музыкантов на фортепиано. Прозвучат композиции Брамса, Блоха, Прокофьева и Пьяцоллы. 

Посмотреть выставку Александра Кищенко — вы точно видели его панно в Минске

Когда: 6 мая — 9 июля 

Где: Художественный музей (Ленина, 20)

Сколько стоит: 10 рублей

В субботу в художественном музее открывается выставка «Небо и земля Александра Кищенко» к 90-летию со дня рождения художника. Вы наверняка знаете его работы — панно «Партизаны» на фасаде гостиницы «Турист», четыре панно «Город-воин», «Город науки», «Город культуры» и «Город-строитель» на домах напротив Dana Mall.

— На юбілейнай выставе Аляксандра Міхайлавіча Кішчанкі экспануюцца творы жывапісу, ткацтва, дакументы (фатаграфіі, публікацыі), прадстаўленыя сям’ёй мастака, а таксама прыналежныя калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея, — говорят в музее.

Заглянуть на новый «Сапраўдны маркет»

Когда: 7 мая с 12.00 до 22.00

Где: Flame place (Машерова, 9/8)

Сколько стоит: вход свободный

В воскресенье в Flame place на месте бывшего «Корпуса» пройдет новый маркет. 

— Маркет мастеров своего дела: апсайкл-дизайнеров, ремесленников, коллекционеров винтажа и других творческих людей, — так описывают организаторы. 

Здесь пройдут мастер-классы по керамике, созданию коллажей и бисероплетению.

Послушать классику в арт-пространстве

Когда: 7 мая в 14.00

Где: НЦСИ (Независимости, 47)

Сколько стоит: 20 рублей (нужна регистрация)

В воскресенье на выставке «Сны о Японии» в НЦСИ пройдет лекция Екатерины Вересовой «Вясёлыя карцінкі. Гейшы і самураі для шырокіх мас».

Пошопиться со стилистом

Когда: 9 мая в 18.30

Где: Galleria Minsk (Октябрьская, 19)

Сколько стоит: вход свободный (нужна регистрация)

На шопинг-экскурсии со стилистом в Galleria Minsk расскажут, как сочетать цвета, подбирать их под свой цветотип, как создавать стильные образы и не тратить деньги на ненужные вещи. Участникам обещают приятные бонусы и скидки. Сбор на 1 этаже возле инфоцентра.

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале! 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце этой и начале следующей недели большие выходные. Отдыхаем с субботы по вторник. Рассказываем, какие мероприятия в эти дни пройдут в Минске. В Художественом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Модульный каркасник с террасой в скандинавских оттенках. Посмотрите, какой дом построила белорусская семья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.05.2023
Mir24.TV Belarus
04.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика