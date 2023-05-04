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Снова большие выходные. Куда сходить в Минске 5-9 мая?
04.05.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце этой и начале следующей недели большие выходные. Отдыхаем с субботы по вторник. Рассказываем, какие мероприятия в эти дни пройдут в Минске. В Художественом музее начинается выставка Александра Кищенко — автора панно на высотках напротив Dana Mall. А еще можно заглянуть на открытие «Лучшей улицы» и в «Песочницу», пошопиться со стилистом и сходить на новый маркет.
Сходить на открытие обновленной «Лучшей улицы»
Когда: открытие 5 мая в 17.00
Где: Дворик завода Луч (Независимости, 95)
Сколько стоит: вход свободный
В пятницу после перерыва
Зайти в «Песочницу» — маркет, мастер-классы, DJ
Когда: ежедневно с 12.00 до 23.00
Где: Куйбышева, 45
Сколько стоит: вход свободный
«Песочница» уже тоже
Поучаствовать в интерактивном перфомансе
Когда: 5 мая в 18.00
Где: НЦСИ (Некрасова, 3)
Сколько стоит: 12 рублей
В НЦСИ на Некрасова пройдет интерактивный перформанс Плейбек-театра «Своя крыша». Плейбек — это театр зрительских историй, которые рассказывают из зала, а актеры экспромтом играют их на сцене.
Послушать классику в арт-пространстве
Когда: 5 мая в 20.00
Где: Вершы (Октябрьская, 19)
Сколько стоит: вход свободный
В «Вершах» в пятницу вечер классической музыки. Выступит любимый многими дуэт: Михаил Радунский на виолончели и Александр Музыкантов на фортепиано. Прозвучат композиции Брамса, Блоха, Прокофьева и Пьяцоллы.
Посмотреть выставку Александра Кищенко — вы точно видели его панно в Минске
Когда: 6 мая — 9 июля
Где: Художественный музей (Ленина, 20)
Сколько стоит: 10 рублей
В субботу в художественном музее открывается выставка «Небо и земля Александра Кищенко» к 90-летию со дня рождения художника. Вы наверняка знаете его работы — панно «Партизаны» на фасаде гостиницы «Турист», четыре панно «Город-воин», «Город науки», «Город культуры» и «Город-строитель» на домах напротив Dana Mall.
— На юбілейнай выставе Аляксандра Міхайлавіча Кішчанкі экспануюцца творы жывапісу, ткацтва, дакументы (фатаграфіі, публікацыі), прадстаўленыя сям’ёй мастака, а таксама прыналежныя калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея, — говорят в музее.
Заглянуть на новый «Сапраўдны маркет»
Когда: 7 мая с 12.00 до 22.00
Где: Flame place (Машерова, 9/8)
Сколько стоит: вход свободный
В воскресенье в Flame place на месте бывшего «Корпуса» пройдет новый маркет.
— Маркет мастеров своего дела: апсайкл-дизайнеров, ремесленников, коллекционеров винтажа и других творческих людей, — так описывают организаторы.
Здесь пройдут мастер-классы по керамике, созданию коллажей и бисероплетению.
Послушать классику в арт-пространстве
Когда: 7 мая в 14.00
Где: НЦСИ (Независимости, 47)
Сколько стоит: 20 рублей (нужна
В воскресенье на выставке «Сны о Японии» в НЦСИ пройдет лекция Екатерины Вересовой «Вясёлыя карцінкі. Гейшы і самураі для шырокіх мас».
Пошопиться со стилистом
Когда: 9 мая в 18.30
Где: Galleria Minsk (Октябрьская, 19)
Сколько стоит: вход свободный (нужна
На шопинг-экскурсии со стилистом в Galleria Minsk расскажут, как сочетать цвета, подбирать их под свой цветотип, как создавать стильные образы и не тратить деньги на ненужные вещи. Участникам обещают приятные бонусы и скидки. Сбор на 1 этаже возле инфоцентра.
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В конце этой и начале следующей недели большие выходные. Отдыхаем с субботы по вторник. Рассказываем, какие мероприятия в эти дни пройдут в Минске. В Художественом...
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