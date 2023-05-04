Снова большие выходные. Куда сходить в Минске 5-9 мая?

Источник материала: realt.by

В конце этой и начале следующей недели большие выходные. Отдыхаем с субботы по вторник. Рассказываем, какие мероприятия в эти дни пройдут в Минске. В Художественом музее начинается выставка Александра Кищенко — автора панно на высотках напротив Dana Mall. А еще можно заглянуть на открытие «Лучшей улицы» и в «Песочницу», пошопиться со стилистом и сходить на новый маркет.

Сходить на открытие обновленной «Лучшей улицы» Когда: открытие 5 мая в 17.00 Где: Дворик завода Луч (Независимости, 95) Сколько стоит: вход свободный В пятницу после перерыва открывается «Лучшая улица». В этом сезоне проектом занимается команда городского пикника Vulitsa Ezha. По пятницам и выходным площадка будет работать с 12.00 до 23.00, а в остальные дни будет открываться на час позже. 5 мая с 17.00 до 23.00 пройдет официальное открытие площадки. Обещают много музыки, танцев и настоящего летнего вайба. Хедлайнеры — минская поп-группа Parade of Planets.

Зайти в «Песочницу» — маркет, мастер-классы, DJ Когда: ежедневно с 12.00 до 23.00 Где: Куйбышева, 45 Сколько стоит: вход свободный «Песочница» уже тоже начала сезон : сеты в этом году стоят 11,90 и 14 рублей. Первая минская стрит-фуд-площадка работает каждый день с 12.00 до 23.00. В субботу и воскресенье весь день здесь будет проходить «Горошек Маркет» — с 13.00 до 15.00 запланированы мастер-классы. А еще в субботу с 20.00 до 22.00 выступит DJ Anton Stwone.

Поучаствовать в интерактивном перфомансе Когда: 5 мая в 18.00 Где: НЦСИ (Некрасова, 3) Сколько стоит: 12 рублей В НЦСИ на Некрасова пройдет интерактивный перформанс Плейбек-театра «Своя крыша». Плейбек — это театр зрительских историй, которые рассказывают из зала, а актеры экспромтом играют их на сцене.

Послушать классику в арт-пространстве Когда: 5 мая в 20.00 Где: Вершы (Октябрьская, 19) Сколько стоит: вход свободный В «Вершах» в пятницу вечер классической музыки. Выступит любимый многими дуэт: Михаил Радунский на виолончели и Александр Музыкантов на фортепиано. Прозвучат композиции Брамса, Блоха, Прокофьева и Пьяцоллы.

Посмотреть выставку Александра Кищенко — вы точно видели его панно в Минске Когда: 6 мая — 9 июля Где: Художественный музей (Ленина, 20) Сколько стоит: 10 рублей В субботу в художественном музее открывается выставка «Небо и земля Александра Кищенко» к 90-летию со дня рождения художника. Вы наверняка знаете его работы — панно «Партизаны» на фасаде гостиницы «Турист», четыре панно «Город-воин», «Город науки», «Город культуры» и «Город-строитель» на домах напротив Dana Mall. — На юбілейнай выставе Аляксандра Міхайлавіча Кішчанкі экспануюцца творы жывапісу, ткацтва, дакументы (фатаграфіі, публікацыі), прадстаўленыя сям’ёй мастака, а таксама прыналежныя калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея, — говорят в музее.

Заглянуть на новый «Сапраўдны маркет» Когда: 7 мая с 12.00 до 22.00 Где: Flame place (Машерова, 9/8) Сколько стоит: вход свободный В воскресенье в Flame place на месте бывшего «Корпуса» пройдет новый маркет. — Маркет мастеров своего дела: апсайкл-дизайнеров, ремесленников, коллекционеров винтажа и других творческих людей, — так описывают организаторы. Здесь пройдут мастер-классы по керамике, созданию коллажей и бисероплетению.

Послушать классику в арт-пространстве Когда: 7 мая в 14.00 Где: НЦСИ (Независимости, 47) Сколько стоит: 20 рублей (нужна регистрация ) В воскресенье на выставке «Сны о Японии» в НЦСИ пройдет лекция Екатерины Вересовой «Вясёлыя карцінкі. Гейшы і самураі для шырокіх мас».

Пошопиться со стилистом Когда: 9 мая в 18.30 Где: Galleria Minsk (Октябрьская, 19) Сколько стоит: вход свободный (нужна регистрация ) На шопинг-экскурсии со стилистом в Galleria Minsk расскажут, как сочетать цвета, подбирать их под свой цветотип, как создавать стильные образы и не тратить деньги на ненужные вещи. Участникам обещают приятные бонусы и скидки. Сбор на 1 этаже возле инфоцентра. Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!