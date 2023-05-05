"Цены находятся на высоком уровне". Эксперты рассказали, чем сейчас удивляет рынок квартир

Источник материала: realt.by

Апрель, как и прогнозировали эксперты, был активным, но рекорды не побил - 1509 сделок. Дело в том, что не все было и гладко. Целую неделю доллар рос и трепал нервы покупателям, которые нашли квартиру мечты и уверенно шли к сделке. Сейчас он потихоньку снижается, а обстановку еще сглаживает ставка рефина нсирования, которая в начале месяца уменьшилась на 0,5% (со 2 мая еще на 0,5%, в итоге она сейчас составляет 10%). Некоторые собственники даже хотят увеличить стоимость, но специалисты их останавливают. Покупатели же стараются завершить сделку как можно быстрее. Эксперты из агентств недвижимости рассказали, почему так происходит, и поделились другими интересными наблюдениями.

"Сумма торга немного снизилась по сравнению с прошлым месяцем"

Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» также отмечает, что рынок квартир сейчас стабилен. Снижение ставки рефинансирования и доллара благоприятно влияют на покупателей. Эксперт отмечает, что увеличивается уровень краткосрочных сделок. Речь идет о тех сделках, которые были завершены менее чем за две недели. Сейчас этот показатель достигает 35 %. Почему покупатели ускоряются? - Кредиты стали более доступными. Сегодня белорусы относятся к ним не так настороженно, как в 2017 году. Кредит стал цивилизованным инструментом для реализации цели. Люди не знают, как долго будут они выдаваться, поэтому ускоряют процесс покупки недвижимости. Ситуация на международной арене тоже заставляет поменять взгляды. Жилье всегда было востребовано, несмотря на все то, что мы прошли за последние несколько лет, включая пандемию. Примерно 20% всех сделок заключаются с помощью кредитов. А вот сумма торга немного снизилась по сравнению с прошлым месяцем. В марте показатель достигал 4,6%, сейчас он остановился на 4%. До сих пор большая доля рынка приходится на покупателей из регионов - 18%. В среднем за 2023 год их 19%.





- Белорусы выбирают квартиры как стандартных потребительских качеств, так и с ремонтом и мебелью. Кстати, в праздничные дни показов было очень много, поэтому продавцам не стоит отбрасывать эти дни и лишать себя возможности продать недвижимость. Стабильность на рынке не означает, что собственники могут повышать цены. Квартир в базе - огромное количество, зарплаты у людей не растут, поэтому причин, чтобы поднимать ценник, нет. "Из-за курса доллара теряли в результате до 3 тысяч долларов"

Александр Гринман, управляющий агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт», отмечает, что рынок в апреле, как и ожидалось, был оживленным. А вот по его наблюдениям, с приходом дачного сезона неохотно идут на показы в выходные дни и продавцы, и покупатели. - В апреле немало сделок с кредитами. Когда был скачок доллара, все игроки переживали. Кто-то из покупателей переносил сделку на неделю - и не прогадал. Часть боялась, что курс пойдет дальше, и теряли в результате до 3 тысяч долларов. Но путем переговоров эти деньги были нивелированы. Таких случаев, как раньше, что при резком скачке курса сделки срывались, не было. Некоторые собственники высказывали свои пожелания поднять цену, но специалисты объясняли, что кредиты увеличивают процент покупателей и помогают привести их к продавцам.



Александр считает, что стоимость квартир в ближайшее время падать не будет. Нынешняя ставка рефинансирования и курс доллара сглаживают покупательскую способность. Рынок будет в стагнации. Если бы доллар рос дальше, можно было бы говорить про снижение цен на квартиры. А вот на элитную недвижимость два этих фактора не повлияли. - Покупатели этой категории, как правило, не кредитуются. Элитка потихоньку продается. Спрос намного ниже предложения. Покупателей по этому количеству квартир нужно будет ждать еще несколько лет. Если хочется продать, то нужно слушать покупателя. Если сделанное им предложение не устраивает, то мы предупреждаем о том, что невозможно спрогнозировать, когда появится следующее заинтересованное лицо.



"Квартиры с хорошим ремонтом дороже на 300 долларов за "квадрат", чем объекты без него"

По словам Светланы Никитюк, агента по операциям с недвижимостью агентства «ЭТАЖИ Форте», апрель по показателям идентичен марту. - Да, роста нет, но это не значит, что показатели рынка падают. Мы вышли на плато: покупателей так же много, они активно торгуются, рассматривают много вариантов. Рынок остается стабильным из-за некоторых факторов, которые его уравновешивают, - комментирует Светлана. - Положительно влияет на активность рынка уменьшение ставки рефинансирования. Негативно сказывается повышение курса доллара. Когда доллар резко пошел вверх, многие коллеги обратили внимание, что количество звонков в этот период стало меньше. При этом из-за снижения ставки рефинансирования кредиты станут еще более доступными и, следовательно, большее количество людей сможет приобрести жильё. Я обратила внимание, что сейчас покупатели зачастую берут кредит со значительным запасом, так как хотят оставить часть наличных денег, чтобы вложиться в ремонт. Светлана утверждает, что явных колебаний стоимости на фоне происходящего с долларом, не было. Рост курса был не долгий, и при этом в скором времени началось плавное снижение, а собственники недвижимости стабильно медленно реагируют на какие-либо изменения. Цены, говорит специалист, сейчас находятся на достаточно высоком уровне, значительно повышать их нет смысла с учетом того, что доходы населения растут медленнее, чем курсы валют.



- Больше половины сделок приходится на объекты до 60 тысяч долларов. Продаются квартиры и с ремонтом, и “убитые”. Разница лишь в их стоимости. Общей статистики по состоянию квартиры нет ни у нас, ни у кадастрового агентства, всё слишком индивидуально. По моим наблюдениям, квартиры с ремонтом дороже примерно на 300 долларов за "квадрат", чем объекты без него. Такая же ситуация со спросом: покупатели интересуются как новостройками, так и вторичкой в старых домах. Кто-то не готов ждать, когда появится инфраструктура, и хочет найти квартиру в тихом зелёном благоустроенном районе. Многие хотят купить квартиру в районе, к которому они привыкли (выросли, когда-то жили или снимали в аренду, рядом живут родственники). По этим причинам вторичка порой не сильно уступает по цене новостройкам.