Цена - как у однушки. Минчанин показал свой классный дом в СТ возле леса, построенный за 5 месяцев

Модульные дома - это, по сути, обычные каркасники, которые собираются на производстве в теплом сухом цеху, и потом доставляются к месту установки в практически готовом виде. При этом строительные работы на участке минимальные.

Например, в нашем случае в пятне застройки сделали недорогой фундамент - забили железобетонные сваи. А еще вкопали септик и пробили скважину на воду. Строительство же дома велось параллельно — на производстве. На участок его доставили в виде четырех модулей-комнат.