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Цена - как у однушки. Минчанин показал свой классный дом в СТ возле леса, построенный за 5 месяцев
06.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот дом в окружении реликтового леса Логойщины не продается — как говорится, «такая корова нужна самому». Он не претендует на элитность — это компактное строение с лаконичной архитектурой для отдыха на природе по цене однушки. Главные его достоинства — комфортные условия современного загородного дома, возможность проживать даже зимой и кратчайшие сроки строительства.
Модульные дома - это, по сути, обычные каркасники, которые собираются на производстве в теплом сухом цеху, и потом доставляются к месту установки в практически готовом виде. При этом строительные работы на участке минимальные.
Например, в нашем случае в пятне застройки сделали недорогой фундамент - забили железобетонные сваи. А еще вкопали септик и пробили скважину на воду. Строительство же дома велось параллельно — на производстве. На участок его доставили в виде четырех модулей-комнат.
Отделка снаружи и внутри была сделана еще в цеху — на фундамент дом встал сразу с окнами и даже плиткой в санузле. Мастерам на месте нужно было лишь заделать стыки модулей и подключить дом к внешним коммуникациям.
Такое стремительное развитие событий полностью устроило владельца — он получил загородный дом в СТ в короткие сроки и без своего непосредственного деятельного участия.
- Многие строят каркасники по классической схеме — наняли бригаду строителей, привезли им материалы, - рассуждает владелец дачи. - Но что, если зарядят дожди, а работники к этому времени не сделали крышу, или просто оставили пиломатериалы открытыми? Толку, что они были технической сушки. Не приехал, не проконтролировал - материал замочило. А в цеху нет дождей и снега, поэтому, если тебе сказали, что внутри сухая строганная доска, то она там реально будет сухой.
Но без проблем не обошлось. Главная трудность заключалась в доставке модулей к месту установки. Дело в том, что их перевозят на специальном трале для негабаритных грузов. И если по дорогам общего пользования такая техника передвигается без проблем, то несколько километров через лес, с нависающими на узким проездом елками, стало испытанием. Модули перегружались на вездеход с манипулятором и по одному отвозить к участку. Работникам приходилось влезать на модули с бензопилами, чтобы срезать мешающие проезду ветки. Кроме того, владелец создал дополнительную проблему — глину, которую он достал из котлована под септик, он разровнял на въезде на участок. Под снегом она раскисла и ни одна штатная автотехника там не могла пройти.
- Мне потом сказали, что это был самый сложный монтаж в их практике, - говорит Кирилл.
Дом со стальным скелетом
Но от классического каркасника этот домик все же отличается - внутри него находится металлический каркас. Директор компании ModulArtHouse Андрей Артамонов объяснил, что «скелет» строения - из проката промышленной стали, и обеспечивает долговечность дома и жесткость модулей. Это гарантирует, что со стенами, с готовой отделкой ничего не случится во время перевозки и установки краном на фундамент. И он простоит долгие годы.
Металлическая силовая рама нижнего перекрытия обеспечивает жесткость пола — даже при свайном фундаменте он не «батутит». Еще один побочный эффект — возможность применять тяжелые плитные материалы ЦСП для обшивки низа дома. Материал не боится влаги и надежно защищает подполье от грызунов, поэтому дополнительные сетки здесь производитель не использует.
В остальном же это обыкновенный каркасник с конструктивом из бруса технической сушки и классическим пирогом утепления. Дом Кирилла утеплен 20 см каменной ваты — 150 мм между стойками, 50 мм по контробрешетке. В нем при желании можно проживать постоянно. Владелец, кстати, заезжал на дачу зимой — нагревается дом быстро, хорошо держит тепло даже в минус 15.
Так как в толще утеплителя находится металл, то созданы все условия, чтобы на нем не скапливался конденсат. Для этого со стороны жилых помещений создается паронепроницаемый барьер — под чистовой отделкой и имитацией бруса находится пленка пароизоляции с проклейкой стыков, проходов электрокабеля, розеток и труб.
Снаружи дом со всех сторон «обернут» паропроницаемой мембраной и обшит скошенным планкеном из хвойных пород без вентзазора. Вентилируется же фасад за счет вертикальных щелей в 3 мм между планкеном.
Детские комнаты совсем небольшие, но так как используются они только для сна, места хватает. Они прекрасно освещены — здесь установлены окна в пол, которые являются и дверью — можно сразу выйти на участок. С точки зрения пожарной безопасности отличное решение. Проектировщику респект — при столь ограниченной площади комнат он выкроил ниши под мини-гардероб.
В зоне кухни греет ноги теплый инфракрасный пол - уложен по пробковой подложке под ламинат. Кирилл говорит, что надо было его по всей площади дома раскладывать.
К летнему сезону владелец установил кондиционер, но его можно рассматривать и как основной источник тепла в межсезонье — он очень быстро прогревает воздух во всех комнатах.
Так как каркасные дома — это герметичные здания, в нем предусмотрена децентрализованная вентиляция со встроенными проветривателями в комнатах.
Дом получился с большой площадью остекления и в интерьере оно играет ключевую роль. Благодаря им в доме много света и лучше виды на участок. Окна энергоэффективные, с аргоном и специальным напылением, минимизирующие теплопотери.
Конечно, многих заинтересуют вопрос: а сколько же такой модульный дом с современной архитектурой, инженерным оборудованием и готовой чистовой отделкой будет стоить? Именно такой проект с учетом фундамента обойдется как однушка — примерно 150 000 рублей. В этой цене нет только скважины, септика и мебели.
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Этот дом в окружении реликтового леса Логойщины не продается — как говорится, «такая корова нужна самому». Он не претендует на элитность — это компактное...
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