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Участки в укромных местах возле Вячи до 20 тысяч рублей. В Логойском районе будет аукцион
05.05.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Это информация будет полезна тем, кто мечтает построить загородный дом среди живописных ландшафтов «белорусской Швейцарии» — 26 мая состоится аукцион по продаже земельных участков в Логойском районе. Смотрим цены и локации.
Всего на аукционе можно будет побороться за один из пяти участков. Все они находятся в Мядельском направлении, до самого удаленного - 30 километров от МКАД. Интересно, что все они расположены в деревнях рядом с берегом речки Вяча.
Мочаны, Мядельское направление, 19 км от МКАД
Деревня
Приселки, Мядельское направление, 24 км от МКАД
Здесь
Кстати, на
Семково, 27 км от МКАД
Не нужно путать Семково возле Минского моря, с этой тихой деревушкой в окружении леса. Но и здесь
Тукаловка, 28,5 км от МКАД
Это соседняя с Семково деревня — буквально проехать полтора километра по лесной дороге и вы в Тукаловке. Здесь
Прудище, 30 км от МКАД
Если вы искали максимально уединенное место, скрытое со всех сторон реликтовым лесом, то вам сюда. Это практически тупиковая деревня — из нее выходит лишь лесная дорога в небольшое СТ. При этом покупателю 11,5 соток обещают и газ, и воду, и электричество. Начальная
Стоит помнить, что кроме аукционной цены, победитель возмещает расходы по подготовке документации для проведения аукциона. Суммы разные: например, расходы по Тукаловке оценили в 81 рубль, по Приселкам — 150 рублей, по остальным лотам — более 2 тысяч рублей.
Аукцион состоится 26 мая 2023 года в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5. Документы принимаются по 22 мая 2023 года включительно.
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Это информация будет полезна тем, кто мечтает построить загородный дом среди живописных ландшафтов «белорусской Швейцарии» — 26 мая состоится аукцион по продаже...
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