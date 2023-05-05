Участки в укромных местах возле Вячи до 20 тысяч рублей. В Логойском районе будет аукцион

Источник материала: realt.by

Это информация будет полезна тем, кто мечтает построить загородный дом среди живописных ландшафтов «белорусской Швейцарии» — 26 мая состоится аукцион по продаже земельных участков в Логойском районе. Смотрим цены и локации.

Всего на аукционе можно будет побороться за один из пяти участков. Все они находятся в Мядельском направлении, до самого удаленного - 30 километров от МКАД. Интересно, что все они расположены в деревнях рядом с берегом речки Вяча.

Мочаны, Мядельское направление, 19 км от МКАД

Деревня расположена рядом с Вячей, место живописное, застройка современная и респектабельная. Предлагаемый участок находится новой улице с грунтовым покрытием. Его площадь — 15 соток. Начальная стоимость — 28 500 рублей. Покупателю обещают возможность подключиться к газу и водопроводу, а вот с электричеством проблема. В сопроводительных документах говорится, что «нет технической возможности электроснабжения участка. Для электрификации участка необходимо выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПП №720».

Приселки, Мядельское направление, 24 км от МКАД

Здесь участок находится в новом районе индивидуальной застройки «Дубровка». Здесь есть газ, вода и электричество. Торги за 12 соток начнутся с 20 000 рублей. Кстати, на аукционе , который состоится раннее, 19 мая, в этом РИЗ будет продаваться участок с недостроем (с фундаментом) за 32 357 рублей.

Семково, 27 км от МКАД

Не нужно путать Семково возле Минского моря, с этой тихой деревушкой в окружении леса. Но и здесь можно строить и жить — имеются газ, вода и электричество. При этом начальная стоимость за участок 13 соток — 10 000 рублей.

Тукаловка, 28,5 км от МКАД

Это соседняя с Семково деревня — буквально проехать полтора километра по лесной дороге и вы в Тукаловке. Здесь продается участок, граничащий с лесом. Начальная стоимость 15 соток с электричеством — 5 000 рублей.

Прудище, 30 км от МКАД

Если вы искали максимально уединенное место, скрытое со всех сторон реликтовым лесом, то вам сюда. Это практически тупиковая деревня — из нее выходит лишь лесная дорога в небольшое СТ. При этом покупателю 11,5 соток обещают и газ, и воду, и электричество. Начальная стоимость — 10 000 рублей.