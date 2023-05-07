Без чистовой отделки, зато дешевле. Смотрим хорошие новые дома до 30 км от Минска

Источник материала: realt.by

Сегодня в нашей подборке новые загородные дома в радиусе 30 км от Минска - с хорошей архитектурой, оптимальные по размеру, новые, со всеми коммуникациями. Все они немного не достроены - новому владельцу предстоит закончить чистовую отделку. Зато цены на них выглядят очень привлекательно, учитывая их расположение.

Шестиснопы, Могилевское направление, 30 км МКАД

Деревня находится в 10 минутах пешком от Смиловичей, которые богаты не только историческими и культурными достопримечательностями, но и развитой инфраструктурой (школы, детские сады, магазины, гипермаркеты, спортивный комплекс). К участку асфальтированный подъезд, вблизи с домом находится парковая зона и озеро с пляжем.









Здесь продается дом 2022 года постройки под чистовую отделку. Он одноэтажный, на 136,7 м2 с панорамным остеклением. Фундамент свайно-ростверковый, стены из блоков 300 мм с утеплением 100 мм. Снаружи дом отделан декоративной штукатуркой с вставками керамической плитки. Крыша - фальцевая.









Внутри 4 жилые комнаты, кухня-гостиная, два санузла. Стены выровнены и оштукатурены, готовы под покраску или оклейку обоями. На полах — плитка. Санузлы облицованы плиткой, оборудованы выводы под сантехническое оборудование, установлена итальянская ванна и душевая кабина.









Канализация местная, водопровод от скважины с системой фильтрации. Отапливается дом газовым котлом. Водяные теплые полы с датчиками управления смонтированы в каждом помещении. Произведена разводка электрики, установлены розетки и выключатели. Сделана разводка под видеонаблюдение, WiFi, охранную сигнализацию.





Расположение дома и отдаленность от соседей позволяет от души насладиться красотами природы и тишиной. Участок 14,5 сотки ровный, огорожен. Возможна установка автоматической системы открывания ворот. Стоимость этого варианта 99 800 долларов.

Задомля, Логойское направление, 23 км от МКАД

Дом расположен в тихом месте рядом с лесом, в 15 минутах от Минска. В 10 минутах — Дубровское водохранилище. В деревне имеются магазины, сюда ходит маршрутка. Школа и детские сады - в агрогородках Прилепы и Озерицкая Слобода.







Коттедж с мансардой, общая площадь — 170 м2. Он из газосиликатных блоков, без утепления и фасадной отделки. Установлены премиальные окна KBE с мультистеклом, кровля с использованием покрытия Purman.







Внутри чистовая отделка практически закончена — осталось доделать потолки. Уже установлена кухня, оборудован санузел.







Имеются все необходимые коммуникации для проживания с максимальным комфортом. Дом отапливается электрокотлом Kospel, обогрев за счет теплых полов. Вода подается из собственной скважины, на участке установлен септик из бетонных колец (18 кубов). Подведено оптоволокно, установлено видеонаблюдение. Размер участка — 15 соток. Стоимость этого дома - 119 900 долларов.

Прилепская Усяжка, Московское направление, 24 км от МКАД

Это еще одна деревня недалеко от Дубровского водохранилища. Экологически чистое тихое место в окружении природы.







Дом построен в 2021 году, введен в эксплуатацию. Материал стен – газосиликатные блоки (400 мм, оштукатурен). Крыша – металлочерепица, утеплена (толщина утеплителя 200 мм).





Общая площадь — 137 м2. В нем большая кухня-гостиная с выходом на террасу, 3 жилых комнаты, топочная, два санузла. Дом полностью готов под чистовую отделку: на полу стяжка, стены оштукатурены, стеклопакеты КВЕ, установлен электрокотел фирмы Arti (газовая труба расположена возле дома).



Водоснабжение – собственная скважина, вода разведена по дому. Канализация местная, разведена по дому. Участок 10,5 сотки, ровный с элементами ландшафтного дизайна, огорожен. Владелец просит за свой дом 95 000 долларов.

Сосновое, Московское направление, 16 км от МКАД

Месторасположение отличное — 10 минут до Уручья, в 800 метрах – ландшафтный заказник «Прилепский», рядом мемориальный комплекс «Курган Славы», дорога на аэропорт. Основная инфраструктура расположена в агрогородке Слобода (1 км): детсад, школа, банк, банкомат, почта, аптека, магазины и больница. К дому ведет асфальтированная дорога с выделенной пешеходной зоной. Зимой чистят дороги.





Здесь продается блочный двухуровневый коттедж. Построен в 2021 году. Он утеплен и оштукатурен, крыша из металлочерепицы, стоят двухкамерные стеклопакеты ПВХ. Внутри установлены перегородки и временная лестница, сделана черновая бетонная стяжка, стены оштукатурены.







Коммуникации заведены в дом: газ, вода из скважины, канализация. Электричество разведено по дому, установлены счетчики воды, газа, электроэнергии. Подведен оптоволоконный кабель. Размер участка — 10 соток. За все это просят 105 000 долларов.