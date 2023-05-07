|
Без чистовой отделки, зато дешевле. Смотрим хорошие новые дома до 30 км от Минска
07.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в нашей подборке новые загородные дома в радиусе 30 км от Минска - с хорошей архитектурой, оптимальные по размеру, новые, со всеми коммуникациями. Все они немного не достроены - новому владельцу предстоит закончить чистовую отделку. Зато цены на них выглядят очень привлекательно, учитывая их расположение.
Шестиснопы, Могилевское направление, 30 км МКАД
Деревня находится в 10 минутах пешком от Смиловичей, которые богаты не только историческими и культурными достопримечательностями, но и развитой инфраструктурой (школы, детские сады, магазины, гипермаркеты, спортивный комплекс). К участку асфальтированный подъезд, вблизи с домом находится парковая зона и озеро с пляжем.
Канализация местная, водопровод от скважины с системой фильтрации.
Отапливается дом газовым котлом. Водяные теплые полы с датчиками управления смонтированы в каждом помещении. Произведена разводка электрики, установлены розетки и выключатели. Сделана разводка под видеонаблюдение, WiFi, охранную сигнализацию.
Расположение дома и отдаленность от соседей позволяет от души насладиться красотами природы и тишиной. Участок 14,5 сотки ровный, огорожен. Возможна установка автоматической системы открывания ворот.
Задомля, Логойское направление, 23 км от МКАД
Имеются все необходимые коммуникации для проживания с максимальным комфортом.
Дом отапливается электрокотлом Kospel, обогрев за счет теплых полов. Вода подается из собственной скважины, на участке установлен септик из бетонных колец (18 кубов). Подведено оптоволокно, установлено видеонаблюдение.
Размер участка — 15 соток.
Прилепская Усяжка, Московское направление, 24 км от МКАД
Водоснабжение – собственная скважина, вода разведена по дому. Канализация местная, разведена по дому.
Участок 10,5 сотки, ровный с элементами ландшафтного дизайна, огорожен. Владелец
Сосновое, Московское направление, 16 км от МКАД
Месторасположение отличное — 10 минут до Уручья, в 800 метрах – ландшафтный заказник «Прилепский», рядом мемориальный комплекс «Курган Славы», дорога на аэропорт.
Основная инфраструктура расположена в агрогородке Слобода (1 км): детсад, школа, банк, банкомат, почта, аптека, магазины и больница.
К дому ведет асфальтированная дорога с выделенной пешеходной зоной. Зимой чистят дороги.
Коммуникации заведены в дом: газ, вода из скважины, канализация. Электричество разведено по дому, установлены счетчики воды, газа, электроэнергии. Подведен оптоволоконный кабель.
Размер участка — 10 соток. За все это
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в нашей подборке новые загородные дома в радиусе 30 км от Минска - с хорошей архитектурой, оптимальные по размеру, новые, со всеми коммуникациями. Все они...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)