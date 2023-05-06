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В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

06.05.2023 13:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера, 5 мая, в Минске заработала ещё одна гастрономическая площадка. «Лучшая улица» находится во дворике часового завода “Луч”. Организаторы обещают много вкусной еды, а также музыку и танцы. Realt заглянул на открытие.

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

«Лучшая улица» существует только второй год. Причем в этом году площадка перешла в управление организаторов фестиваля Vulitsa Ezha. Выбор блюд велик: работает 16 точек с едой. Представлены самые разные кухни мира, от мексиканской до паназиатской. 


В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

Бургеры стоят 10-20 рублей, пицца — от 10 до 25, картошка — от 7 рублей, хот-доги от 8. За жареное мороженое просят 8 рублей. Напитки можно найти от 2,5 рублей за чай и от 8 — за коктейли и лимонады. Пиво, в среднем, стоит 6 рублей.


В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

Девушки Рита и Ярослава живут рядом, поэтому и пришли сюда в первый день работы площадки. Они взяли пиццу в багете.

— Мы были здесь и в прошлом. Пока непонятно, что изменилось, они только открылись. Но я вижу, что есть бар. Это плюс. В прошлом году его не хватало. Еда поменялась, но не кардинально, выбор хороший. Цены вполне сносные. Думаю, многие будут говорить, что это дорого, но зная всю эту “кухню”, наверное, вполне нормально.


В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

На «Лучшую улицу» можно приходить с питомцами - и люди активно пользуются этой возможностью. Мы заметили не меньше 5 собак самых разных пород. Для их комфорта на площадке есть миска с водой.


В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

Евгений пришёл сюда с семьёй. Мы застали их возле фудтрака с азиатской едой.

— С прошлого года здесь изменилось всё. Они тогда открылись в конце лета, у них ничего не было почти. Анонсировали всё лето, что будет какая-то улица. Открылись в итоге к концу сезона и работало треть от всех точек. Цены обычные. Мы попробовали пиццу, багет и решили догнаться роллами. Очень вкусно. Пицца отвал башки просто.


В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

Мария с сыном здесь впервые. Увидели рекламу и решили заглянуть, тем более живут рядом.

— Здесь уютно и близко к дому. Цены, я бы сказала, завышены. Мы взяли маленькую пиццу за 25 рублей, надеюсь, она будет тяжёленькой. Вчера брали в пиццерии большую, так отдали всего 12 рублей. В остальном здесь хорошо. Много мест, где посидеть, большой выбор еды.


В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

Вчера гостей развлекали музыкальная группа Parade of Planets и диджеи Gleb Gurami, Blagodubski, Dasha Pushkina. В дальнейшем организаторы планируют кинопоказы, квизы, мастер-классы, детские развлечения, аркадные аттракционы, музыкальные и другие активности. Все большие выходные, с 6 по 9 мая, тут будет работать дизайнерский маркет от Sarafan.

«Лучшая улица» находится на территории часового завода «Луч» по адресу пр-т Независимости, 95, корпус 16. Работать площадка будет ежедневно с 13.00 до 23.00, а в пятницу и в выходные открываться на час раньше — с 12 дня.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 5 мая, в Минске заработала ещё одна гастрономическая площадка. «Лучшая улица» находится во дворике часового завода “Луч”. Организаторы обещают много...
 
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