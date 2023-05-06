В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году

Девушки Рита и Ярослава живут рядом, поэтому и пришли сюда в первый день работы площадки. Они взяли пиццу в багете.

— Мы были здесь и в прошлом. Пока непонятно, что изменилось, они только открылись. Но я вижу, что есть бар. Это плюс. В прошлом году его не хватало. Еда поменялась, но не кардинально, выбор хороший. Цены вполне сносные. Думаю, многие будут говорить, что это дорого, но зная всю эту “кухню”, наверное, вполне нормально.