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В Минске открылась «Лучшая улица». Посмотрели, что там изменилось в этом году
06.05.2023 13:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера, 5 мая, в Минске заработала ещё одна гастрономическая площадка. «Лучшая улица» находится во дворике часового завода “Луч”. Организаторы обещают много вкусной еды, а также музыку и танцы. Realt заглянул на открытие.
Девушки Рита и Ярослава живут рядом, поэтому и пришли сюда в первый день работы площадки. Они взяли пиццу в багете.
— Мы были здесь и в прошлом. Пока непонятно, что изменилось, они только открылись. Но я вижу, что есть бар. Это плюс. В прошлом году его не хватало. Еда поменялась, но не кардинально, выбор хороший. Цены вполне сносные. Думаю, многие будут говорить, что это дорого, но зная всю эту “кухню”, наверное, вполне нормально.
Евгений пришёл сюда с семьёй. Мы застали их возле фудтрака с азиатской едой.
— С прошлого года здесь изменилось всё. Они тогда открылись в конце лета, у них ничего не было почти. Анонсировали всё лето, что будет какая-то улица. Открылись в итоге к концу сезона и работало треть от всех точек. Цены обычные. Мы попробовали пиццу, багет и решили догнаться роллами. Очень вкусно. Пицца отвал башки просто.
Мария с сыном здесь впервые. Увидели рекламу и решили заглянуть, тем более живут рядом.
— Здесь уютно и близко к дому. Цены, я бы сказала, завышены. Мы взяли маленькую пиццу за 25 рублей, надеюсь, она будет тяжёленькой. Вчера брали в пиццерии большую, так отдали всего 12 рублей. В остальном здесь хорошо. Много мест, где посидеть, большой выбор еды.
Вчера гостей развлекали музыкальная группа Parade of Planets и диджеи Gleb Gurami, Blagodubski, Dasha Pushkina. В дальнейшем организаторы планируют кинопоказы, квизы, мастер-классы, детские развлечения, аркадные аттракционы, музыкальные и другие активности. Все большие выходные, с 6 по 9 мая, тут будет работать дизайнерский маркет от Sarafan.
«Лучшая улица» находится на территории часового завода «Луч» по адресу пр-т Независимости, 95, корпус 16. Работать площадка будет ежедневно с 13.00 до 23.00, а в пятницу и в выходные открываться на час раньше — с 12 дня.
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Вчера, 5 мая, в Минске заработала ещё одна гастрономическая площадка. «Лучшая улица» находится во дворике часового завода “Луч”. Организаторы обещают много...
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