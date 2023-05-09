Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

А вот самый интересный раздел (цены) на сайте отсутствует. Всем заинтересованным предлагают оставить контакты, чтобы «первыми узнать о новостях проекта, планировках и стоимости квартир».

Скорее всего, по аналогии с «Комфорт Парком», застройщик будет продавать только готовое жилье на Тимирязева.