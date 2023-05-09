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Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево
09.05.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Еще в прошлом году застройщик «Строминвест» (тот самый, что возводит жилой комплекс на Тимирязева) начал осваивать новую стройплощадку. В этот раз для архитектурного эксперимента был выбран район Сухарево. Новое жилье, объемами скорее похожее на московские новостройки, появится на самой окраине Минска, рядом с кольцевой дорогой. Мы уже
Напомним, что будущий ЖК растет на месте бывших полей, где еще недавно были сельхозугодья. На 25 гектарах земли застройщик собирается возвести 8 монолитных жилых домов. Со стройплощадки хорошо просматриваются окрестности − ТЭЦ 5, микрорайон Малиновка. Правда, так как стройка идет в отдалении от существующих домов, пока что она кажется одиноко стоящей посреди поля.
Первую очередь строительства составляют 3 дома. Они образуют три «стены» для будущего полузакрытого двора. Дом № 1 будет насчитывать 3 подъезда и 422 квартиры. Дом № 2 − 4 подъезда и 184 квартиры. Дом № 3 − 3 подъезда и 305 квартир. Сдать первую «порцию» жилья должны в 2025 году. Этажность у домов будет переменной − от 12 до 22 этажей.
Потенциальным покупателям квадратных метров застройщик обещают безопасную дворовую территорию, индивидуальные кладовые в подвале, многоуровневый паркинг, современное благоустройство, торговый центр и коммерческие помещения на первом этаже. На рендерах между группами домов можно заметить и детский сад.
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Еще в прошлом году застройщик «Строминвест» (тот самый, что возводит жилой комплекс на Тимирязева) начал осваивать новую стройплощадку. В этот раз для...
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