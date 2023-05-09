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Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

09.05.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Еще в прошлом году застройщик «Строминвест» (тот самый, что возводит жилой комплекс на Тимирязева) начал осваивать новую стройплощадку. В этот раз для архитектурного эксперимента был выбран район Сухарево. Новое жилье, объемами скорее похожее на московские новостройки, появится на самой окраине Минска, рядом с кольцевой дорогой. Мы уже посещали стройку погода назад – посмотрим, что изменилось за это время на стройплощадке.

Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

Напомним, что будущий ЖК растет на месте бывших полей, где еще недавно были сельхозугодья. На 25 гектарах земли застройщик собирается возвести 8 монолитных жилых домов. Со стройплощадки хорошо просматриваются окрестности − ТЭЦ 5, микрорайон Малиновка. Правда, так как стройка идет в отдалении от существующих домов, пока что она кажется одиноко стоящей посреди поля.

Застройку кукурузных полей «Строминвест» начал с самой удаленной точки. Постепенно кварталы высоток будут подступать все ближе и ближе к обжитым пространствам. 


Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

Первую очередь строительства составляют 3 дома. Они образуют три «стены» для будущего полузакрытого двора. Дом № 1 будет насчитывать 3 подъезда и 422 квартиры. Дом № 2 − 4 подъезда и 184 квартиры. Дом № 3 − 3 подъезда и 305 квартир. Сдать первую «порцию» жилья должны в 2025 году. Этажность у домов будет переменной − от 12 до 22 этажей.


Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

С момента нашего первого визита первый дом заметно вырос. В данный момент стройка достигла уровня в 19 этажей, а на первых этажах уже можно заметить остекление и примерку фасада. Подрастает и второй дом – он насчитывает 5 этажей.

Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

Транспорт в эту часть микрорайона пока не ходит, а основная дорога (улица Маршала Лосика) заканчивается тупиком. Зато рядом проложен новый тротуар, по которому уже гуляют местные жители.


Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

Названия у строящегося жилого комплекса с передовой для Минска архитектурой также нет, но есть сайт (suharevo.strominvest), на котором можно посмотреть планировки и визуализацию будущего квартала. Среди планировок квартир − разнообразные варианты площадью от 40 до 102 «квадратов».


Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

Потенциальным покупателям квадратных метров застройщик обещают безопасную дворовую территорию, индивидуальные кладовые в подвале, многоуровневый паркинг, современное благоустройство, торговый центр и коммерческие помещения на первом этаже. На рендерах между группами домов можно заметить и детский сад.

Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево
Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

А вот самый интересный раздел (цены) на сайте отсутствует. Всем заинтересованным предлагают оставить контакты, чтобы «первыми узнать о новостях проекта, планировках и стоимости квартир».

Скорее всего, по аналогии с «Комфорт Парком», застройщик будет продавать только готовое жилье на Тимирязева.


Вид на ТЭЦ и кольцевую. Как поживает стройка большого ЖК в Сухарево

 
Теги: Минск
 
 
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Еще в прошлом году застройщик «Строминвест» (тот самый, что возводит жилой комплекс на Тимирязева) начал осваивать новую стройплощадку. В этот раз для...
 
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