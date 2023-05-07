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Литовский проект и метр по 970 долларов. Эти дома в Минске хотели стать «скандинавскими», а вышли панельными
07.05.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2010 году в минском микрорайоне Малиновка начали строить жилой комплекс «Скандинавия». На старте покупателям квартир обещали шведско-финский проект, швейцарские лифты и квартиры свободной планировки. На выходе же по литовской технологии построили только два дома, а основную часть комплекса заняли обычные мапидовские панельки. О том, сколько сейчас стоит жилье в этом ЖК, рассказываем ниже.
Изначально комплекс задумывался, как уникальный для Минска. Рядом с речкой Лошица должны были появиться здания из современных литовских панелей с улучшенной теплоизоляцией. Отдельно стоит сказать про цену − на старте проекта квадратный метр тут стоил чуть меньше 1000 долларов, что сразу же сделало «Скандинавию» объектом повышенного внимания со стороны потенциальных дольщиков.
С течением времени сократилось и количество домов. Всего тут возвели 9 многоэтажек. Две первые новостройки действительно построили по литовскому проекту. В домах использовали стеновые панели, изготовленные по многослойной технологии, сочетающей бетон и каменную вату (благодаря этому в квартирах − хорошая звукоизоляция). Кроме того, первые жилые здания оборудовали швейцарскими бесшумными лифтами.
Ну а еще семь домов возвели по белорусской классике (известной серии М464-У1). Интересно, кстати, что цена «квадрата» в отечественных панельках получилась выше, чем в литовских. Она варьировалась от 1100 до 1300 долларов. Кроме того, в последних очередях комплекса запроектировали только однушки и двушки площадью от 37 до 67 квадратных метров.
Что касается окружения, то оно у домов – хорошее. Рядом с комплексом находится парк имени Павлова с рекой Лошица, куда можно ходить на прогулки и пробежки. Также поблизости расположено несколько детских садов (№104, №513 и №473) и школ (СШ №181, гимназии №174 и №192), магазины «Санта», «Мила», аптека, зоомагазин, спортивный комплекс Максима Мирного, банки, бар «Есенин». До станции метро «Малиновка» − 10 минут ходьбы.
Сколько тут стоит жилье?
Сейчас тут продается 5 квартир.
Самый недорогой вариант – однокомнатная
Самое дорогостоящее жилье – двухкомнатная
Также в продаже есть две однокомнатные квартиры за 61 и 63 тысячи долларов, а также одна двухкомнатная – за 88 тысяч долларов.
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Литовский проект и метр по 970 долларов. Эти дома в Минске хотели стать «скандинавскими», а вышли панельными
В 2010 году в минском микрорайоне Малиновка начали строить жилой комплекс «Скандинавия». На старте покупателям квартир обещали шведско-финский проект, швейцарские...
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