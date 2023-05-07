Литовский проект и метр по 970 долларов. Эти дома в Минске хотели стать «скандинавскими», а вышли панельными

Источник материала: realt.by

В 2010 году в минском микрорайоне Малиновка начали строить жилой комплекс «Скандинавия». На старте покупателям квартир обещали шведско-финский проект, швейцарские лифты и квартиры свободной планировки. На выходе же по литовской технологии построили только два дома, а основную часть комплекса заняли обычные мапидовские панельки. О том, сколько сейчас стоит жилье в этом ЖК, рассказываем ниже.



Застройщиком жилого комплекса «Скандинавия» в районе улиц Курганной и Космонавтов выступила совместная немецко-белорусская компания «Гербелинвест». Всего тут собирались построить, ни много ни мало, 17 домов по 7 и 9 этажей.

Изначально комплекс задумывался, как уникальный для Минска. Рядом с речкой Лошица должны были появиться здания из современных литовских панелей с улучшенной теплоизоляцией. Отдельно стоит сказать про цену − на старте проекта квадратный метр тут стоил чуть меньше 1000 долларов, что сразу же сделало «Скандинавию» объектом повышенного внимания со стороны потенциальных дольщиков.





Однако еще во время стройки первых домов в проект были внесены существенные изменения. «Скандинавский» комплекс было решено дополнить хорошо знакомыми белорусам панельными девятиэтажками «МАПИДа».





С течением времени сократилось и количество домов. Всего тут возвели 9 многоэтажек. Две первые новостройки действительно построили по литовскому проекту. В домах использовали стеновые панели, изготовленные по многослойной технологии, сочетающей бетон и каменную вату (благодаря этому в квартирах − хорошая звукоизоляция). Кроме того, первые жилые здания оборудовали швейцарскими бесшумными лифтами.



Ну а еще семь домов возвели по белорусской классике (известной серии М464-У1). Интересно, кстати, что цена «квадрата» в отечественных панельках получилась выше, чем в литовских. Она варьировалась от 1100 до 1300 долларов. Кроме того, в последних очередях комплекса запроектировали только однушки и двушки площадью от 37 до 67 квадратных метров.



Сдали комплекс на два года позже объявленного срока. Ключи от своих долгожданных квартир первые новоселы получили только в 2013 году. Срывы графика объяснялись экономическими сложностями и сложностью с поставками строительных материалов из Литвы.





Дворы в домах получились стандартными – с парковками у подъезда и небольшими детскими площадками.





Что касается окружения, то оно у домов – хорошее. Рядом с комплексом находится парк имени Павлова с рекой Лошица, куда можно ходить на прогулки и пробежки. Также поблизости расположено несколько детских садов (№104, №513 и №473) и школ (СШ №181, гимназии №174 и №192), магазины «Санта», «Мила», аптека, зоомагазин, спортивный комплекс Максима Мирного, банки, бар «Есенин». До станции метро «Малиновка» − 10 минут ходьбы.



Сколько тут стоит жилье? Сейчас тут продается 5 квартир. Самый недорогой вариант – однокомнатная квартира с хорошим ремонтом, просторной кухней и застекленной лоджией. Площадь жилья на втором этаже составляет 40,4 «квадрата». Стоимость квартиры с ремонтом – 60,9 тысяч долларов (1510 – за метр).















Самое дорогостоящее жилье – двухкомнатная квартира площадью 65 квадратных метров. Жилье с отделкой в спокойном классическом стиле находится на пятом этаже дома. Стоимость – 97,5 тысяч долларов (1484 – за метр).















Также в продаже есть две однокомнатные квартиры за 61 и 63 тысячи долларов, а также одна двухкомнатная – за 88 тысяч долларов. Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале! Читайте также: «Вода тут не очень, зато метро рядом». Посмотрели на "Минский квартал" от «Айрона» на Грушевке