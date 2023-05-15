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Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
15.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Датский бренд JYSK
Сеть товаров для дома и интерьера JYSK пришла в Беларусь в 2016 году. Тогда компания заявляла, что в планирует к 2026 году открыть десять магазинов сети по стране. Именно столько их и насчитывалось к моменту закрытия в 2022 году — магазины работали не только в Минске, но и в некоторых областных городах, Бобруйске, Пинске и Молодечно. Одним из условий JYSK при выборе площадей для аренды было наличие супермаркета рядом. Теперь с ГИППО, Green и ProStore во всех ТЦ, где раньше был JYSK, соседствует другой магазин — белорусский.
Горецкого, 2
Мы уже
Большую часть площадей магазина занимает мягкая мебель — диваны, кресла и кровати. Двуспальную кровать можно купить в среднем от 300 до 600 рублей, диван — до тысячи. За 429 рублей продается кресло, напоминающее дизайном кресло из IKEA. Кстати, недавно мы
В «Ами» по всему магазину вывески о скидках и акциях. Отдельно выставлены сезонные товары — например, шезлонги можно купить со скидкой за 129 рублей вместо 179. Пледы продаются за 59 вместо 118 рублей.
Уборевича, 176
На место JYSK в Чижовке тоже пришел «Ами». Ассортимент здесь приблизительно такой же, как и в магазине на Горецкого. Тоже есть мебель, текстиль и мелочи для дома. Например, наматрасники продаются со скидкой в 10% — от 71 до 89 рублей. Набор бокалов из цветного стекла обойдется в 59 рублей, литровый заварочный чайник из прозрачного стекла — 23 рубля.
Каменногорская, 3
На Каменной Горке, где находился еще один JYSK, «Ами Мебель» работает уже давно. Датский бренд существовал в ТЦ одновременно с белорусским. Но раньше это был совсем небольшой магазинчик на первом этаже. Теперь же в дополнение к нему на втором этаже появился и большой «Ами». Правда, это уже не тот торговый центр «Горка Дом», который
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Датский бренд JYSK ушел из Беларуси около года назад. Магазины закрылись 18 апреля 2022 года, а в июне открылись на несколько дней, чтобы распродать остатки товаров. Realt...
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