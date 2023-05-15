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Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

15.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Датский бренд JYSK ушел из Беларуси около года назад. Магазины закрылись 18 апреля 2022 года, а в июне открылись на несколько дней, чтобы распродать остатки товаров. Realt посмотрел, что теперь работает на освободившихся площадях.

Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

Сеть товаров для дома и интерьера JYSK пришла в Беларусь в 2016 году. Тогда компания заявляла, что в планирует к 2026 году открыть десять магазинов сети по стране. Именно столько их и насчитывалось к моменту закрытия в 2022 году — магазины работали не только в Минске, но и в некоторых областных городах, Бобруйске, Пинске и Молодечно. Одним из условий JYSK при выборе площадей для аренды было наличие супермаркета рядом. Теперь с ГИППО, Green и ProStore во всех ТЦ, где раньше был JYSK, соседствует другой магазин — белорусский.

Горецкого, 2

Мы уже рассказывали, что в прошлом году на месте первого JYSK в Беларуси на улице Горецкого открылся магазин «Ами Мебель». 

Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

Большую часть площадей магазина занимает мягкая мебель — диваны, кресла и кровати. Двуспальную кровать можно купить в среднем от 300 до 600 рублей, диван — до тысячи. За 429 рублей продается кресло, напоминающее дизайном кресло из IKEA. Кстати, недавно мы писали, что в магазинах, которые возят в Минск товары из IKEA, можно купить некоторые позиции мебели дешевле: их поставляют те фабрики, которые раньше работали со шведским брендом. 

Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

В «Ами» по всему магазину вывески о скидках и акциях. Отдельно выставлены сезонные товары — например, шезлонги можно купить со скидкой за 129 рублей вместо 179. Пледы продаются за 59 вместо 118 рублей.

Уборевича, 176

На место JYSK в Чижовке тоже пришел «Ами». Ассортимент здесь приблизительно такой же, как и в магазине на Горецкого. Тоже есть мебель, текстиль и мелочи для дома. Например, наматрасники продаются со скидкой в 10% — от 71 до 89 рублей. Набор бокалов из цветного стекла обойдется в 59 рублей, литровый заварочный чайник из прозрачного стекла — 23 рубля.   

Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

Партизанский проспект, 172

Та же ситуация и на Партизанском проспекте, за кольцевой. По соседству c гипермаркетом Green работает «Ами». Те же красные ценники, скидки и акции. Под потолком висят качели за 97 рублей вместо 139 и цветной гамак за 35 рублей.

Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

Каменногорская, 3

На Каменной Горке, где находился еще один JYSK, «Ами Мебель» работает уже давно. Датский бренд существовал в ТЦ одновременно с белорусским. Но раньше это был совсем небольшой магазинчик на первом этаже. Теперь же в дополнение к нему на втором этаже появился и большой «Ами». Правда, это уже не тот торговый центр «Горка Дом», который открылся в 2019 году и работал пару лет. В 2021 году «Табак-инвест» купил комплекс «Горка Дом» у БПС-Сбербанка за 16,9 млн долларов и в марте 2022 года здесь открылся обновленный ТЦ — ProDOM. Но несмотря на то, что ТЦ принадлежит сейчас компании «Табак-инвест», здесь продолжает работать ProStore, а не «Корона».

Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

Именно ProStore и занял площади, на которых находился JYSK. Раньше гипермаркет соседствовал с датским брендом, а теперь пространство расширили. Сейчас со второго этажа открывается вид на стеллажи с продуктами, а не с мебелью.

Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

На втором этаже, кроме большого «Ами», продолжают работать и другие мебельные — «Молодечномебель», кухни «ЗОВ», «Альтагамма», двери «Юркас» и другие. 

Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад
Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

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Теги: Минск
 
 
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Датский бренд JYSK ушел из Беларуси около года назад. Магазины закрылись 18 апреля 2022 года, а в июне открылись на несколько дней, чтобы распродать остатки товаров. Realt...
 
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