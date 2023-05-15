Посмотрели, что сейчас на месте минских магазинов JYSK, которые закрылись год назад

Сеть товаров для дома и интерьера JYSK пришла в Беларусь в 2016 году. Тогда компания заявляла, что в планирует к 2026 году открыть десять магазинов сети по стране. Именно столько их и насчитывалось к моменту закрытия в 2022 году — магазины работали не только в Минске, но и в некоторых областных городах, Бобруйске, Пинске и Молодечно. Одним из условий JYSK при выборе площадей для аренды было наличие супермаркета рядом. Теперь с ГИППО, Green и ProStore во всех ТЦ, где раньше был JYSK, соседствует другой магазин — белорусский.

Горецкого, 2