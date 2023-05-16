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Возле МКАД построят новый район на 105 тысяч жителей. Начато общественное обсуждение

16.05.2023 13:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Зимой мы писали, что в Мингорисполкоме решили вернуться к идее застройки нового квартала «Зеленый Бор» за МКАД, от реализации которого ранее отказались. Сегодня в газете Минский курьер» появилась информация об общественном обсуждении нового детального плана на эту территорию. По плану под Минском может вырасти целый город! С большим количеством многоэтажек, детскими садами, школами, поликлиниками и кинотеатром. Подробности – ниже.

Возле МКАД построят новый район на 105 тысяч жителей. Начато общественное обсуждение

Напомним, что площадка под жилой район «Зеленый Бор» находится за кольцевой дорогой, возле Колодищей. Под новое жилищное строительство пойдут земли бывшего военного полигона. Эту территорию уже давно включили в состав Партизанского района – так что будущие жители будут минчанами.

Организатором общественного обсуждения выступает администрация Партизанского района Минска, заказчиком − комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчиком − УП «Минскградо».

Новый градостроительный проект (внесение изменений в предыдущий проект) касается территории в 1916 гектаров. Участок граничит с усадебной застройкой в Колодищах, «Зеленой Гаванью», а также – лесными массивами.

Значительную часть земель бывшего полигона сейчас занимают деревья и кустарники, также тут есть склады и хозяйственные постройки (они будут реконструированы и сохранены). Пока что в районе нет никаких магистралей, а также – инженерной инфраструктуры. Ближайшие дороги – МКАД и проспект Независимости.

На новых столичных землях планируется формирование 11 районов, объединенных общей ландшафтно-рекреационной зоной. В презентации говорится, что «Зеленый Бор» станет новыми въездными воротами в Минск со стороны Национального аэропорта.

Возле МКАД построят новый район на 105 тысяч жителей. Начато общественное обсуждение

В перспективе тут смогут проживать 105 тысяч человек (104 тысячи – в многоквартирных домах, 1 тысяча – в усадебном фонде). Жилые дома обещают строить по индивидуальным проектам.

Из инфраструктуры в «Зеленом Бору» намечено строительство школы, сразу 4 детских садов и 5 поликлиник, больницы, а также кинотеатра, библиотеки и других объектов.

Проект разбит на 2 этапа. На первом этапе до 2030 года должны быть освоены планировочные районы 1,2,3 и 4 (ближе к Колодищам и Минску). Жилищный фонд на первом этапе составит 952 тысячи «квадратов», а население – 36,5 тысяч человек. 

Второй этап предполагает развитие территории после 2030 года. На этом этапе должны быть достроены все 11 планировочных районов и инфраструктура. Население тогда может увеличиться до запланированных 105 тысяч человек. 

Общественное обсуждение будет проходить с 22 мая по 5 июня. Презентация проекта представлена в электронном виде на сайте УП «Минскградо» и на официальном сайте администрации Партизанского района. Экспозиция проекта также будет выставлена в фойе здания администрации Партизанского района.

Возле МКАД построят новый район на 105 тысяч жителей. Начато общественное обсуждение

 
Теги: Минск
 
 
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Зимой мы писали, что в Мингорисполкоме решили вернуться к идее застройки нового квартала «Зеленый Бор» за МКАД, от реализации которого ранее отказались....
 
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