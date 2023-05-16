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Возле МКАД построят новый район на 105 тысяч жителей. Начато общественное обсуждение
16.05.2023 13:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Зимой мы
Напомним, что площадка под жилой район «Зеленый Бор» находится за кольцевой дорогой, возле Колодищей. Под новое жилищное строительство пойдут земли бывшего военного полигона. Эту территорию уже давно включили в состав Партизанского района – так что будущие жители будут минчанами.
Организатором общественного обсуждения выступает администрация Партизанского района Минска, заказчиком − комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчиком − УП «Минскградо».
Новый градостроительный проект (внесение изменений в предыдущий проект) касается территории в 1916 гектаров. Участок граничит с усадебной застройкой в Колодищах, «Зеленой Гаванью», а также – лесными массивами.
Значительную часть земель бывшего полигона сейчас занимают деревья и кустарники, также тут есть склады и хозяйственные постройки (они будут реконструированы и сохранены). Пока что в районе нет никаких магистралей, а также – инженерной инфраструктуры. Ближайшие дороги – МКАД и проспект Независимости.
На новых столичных землях планируется формирование 11 районов, объединенных общей ландшафтно-рекреационной зоной. В презентации говорится, что «Зеленый Бор» станет новыми въездными воротами в Минск со стороны Национального аэропорта.
В перспективе тут смогут проживать 105 тысяч человек (104 тысячи – в многоквартирных домах, 1 тысяча – в усадебном фонде). Жилые дома обещают строить по индивидуальным проектам.
Из инфраструктуры в «Зеленом Бору» намечено строительство школы, сразу 4 детских садов и 5 поликлиник, больницы, а также кинотеатра, библиотеки и других объектов.
Проект разбит на 2 этапа. На первом этапе до 2030 года должны быть освоены планировочные районы 1,2,3 и 4 (ближе к Колодищам и Минску). Жилищный фонд на первом этапе составит 952 тысячи «квадратов», а население – 36,5 тысяч человек.
Второй этап предполагает развитие территории после 2030 года. На этом этапе должны быть достроены все 11 планировочных районов и инфраструктура. Население тогда может увеличиться до запланированных 105 тысяч человек.
Общественное обсуждение будет проходить с 22 мая по 5 июня. Презентация проекта представлена в электронном виде на
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Зимой мы писали, что в Мингорисполкоме решили вернуться к идее застройки нового квартала «Зеленый Бор» за МКАД, от реализации которого ранее отказались....
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