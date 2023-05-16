Возле МКАД построят новый район на 105 тысяч жителей. Начато общественное обсуждение

В перспективе тут смогут проживать 105 тысяч человек (104 тысячи – в многоквартирных домах, 1 тысяча – в усадебном фонде). Жилые дома обещают строить по индивидуальным проектам.

Из инфраструктуры в «Зеленом Бору» намечено строительство школы, сразу 4 детских садов и 5 поликлиник, больницы, а также кинотеатра, библиотеки и других объектов.

Проект разбит на 2 этапа. На первом этапе до 2030 года должны быть освоены планировочные районы 1,2,3 и 4 (ближе к Колодищам и Минску). Жилищный фонд на первом этапе составит 952 тысячи «квадратов», а население – 36,5 тысяч человек.

Второй этап предполагает развитие территории после 2030 года. На этом этапе должны быть достроены все 11 планировочных районов и инфраструктура. Население тогда может увеличиться до запланированных 105 тысяч человек.