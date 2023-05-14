Вспомнили последний ЖК Чижа. Сколько сейчас стоит жилье в «мармеладных» высотках на окраине Минска?

Источник материала: realt.by

«Мармеладные фасады, велорумы, двор без машин. Здесь есть все, что необходимо современному человеку: школы, поликлиники, магазины и даже сосновая роща». Именно так пять лет назад рекламировался новый жилой комплекс «Трайпла» в Уручье. Так получилось, что именно этот проект со сладким названием «Мармелад» стал пока последним ЖК компании Юрия Чижа. К счастью для дольщиков, в момент заявления об экономической несостоятельности компании, три дома были уже готовы. Единственное, что не удалось завершить – торговый центр. Мы вспомнили про ЖК «Мармелад» и посмотрели, сколько там сейчас стоят квартиры.



Фото: МАПИД. Так жилой комплекс выглядел в процессе возведения. «Мармелад» − это три 19-этажных дома (столбика) в районе Военного городка, совсем рядом с проспектом Независимости. Возводить комплекс на улице Курсанта Гвишиани начали в 2018 году, а завершили в 2020-м.

Новый комплекс застройщик презентовал под слоганом «Жить в Минске». Это был намек на то, что хоть дома и будут стоять на окраине, прописка у его жителей (в отличие от обитателей Копище, Сеницы или Прилук) будет все же минской.



Знакомые многим минчанам панельные столбики серии М111-90 в этом проекте были максимально облагорожены – тут появилась не только яркая раскраска, но и двусторонние входы в подъезды, просторные лобби, панорамные окна, лифты Otis.



Как рассказывали маркетологи, проект «Мармелада» создавался в соавторстве с ведущим архитектурным бюро Беларуси − Nota Bene. В домах предлагалось жилье площадью от 44 до 82 квадратных метров. Помимо стандартных однушек, двушек и трешек, в новостройках запроектировали «студии» с отдельными спальнями (сейчас их назвали бы евродвушками).



Дворы у панельных многоэтажек также получились улучшенными. Их полностью освободили от машин, закрыли, оснастили видеонаблюдением, поставили неплохие детские площадки и спортивные тренажеры, организовали прогулочные дорожки, оборудовали площадку для выгула собак. Вход на территорию осуществляется через три калитки с помощью ключа от домофона, для въезда авто на территорию ЖК установлены шлагбаумы, есть гостевая парковка с ограждением.





Еще одно ноу-хау (на то время) − специальные помещения для хранения велосипедов (велорумы). Два дома сдали в 2019-м году, последний дом завершили в 2020-м. На начальном этапе строительства цены стартовали от 1080 долларов, затем цена «квадрата» выросла.



Недостроенным в комплексе остался только торговый центр, в составе которого были задуманы продовольственный и строительный гипермаркеты, точки непродовольственной торговли, вместительный паркинг. О судьбе ТЦ мы не так давно рассказывали . Его, по сообщениям от антикризисного управляющего «Советник», с помощью инвестиций будет достраивать сам «Трайпл». В настоящее время идет согласование документов, параллельно продолжается проектирование.



Напомним, что самыми известными строительными проектами «Трайпла» были дом «У Троицкого», жилой комплекс «Престижино» на Комаровке, ЖК «Лiпень» в Уручье, горнолыжный центр «Логойск», Ледовая арена в Березе, многоквартирный жилой комплекс на улице Радужной.

Сколько стоят квартиры в «Мармеладе»? Сейчас в «Мармеладе» продается 4 квартиры. Самый недорогой вариант − евродвушка с ремонтом. Площадь жилья – 44 квадратных метра. Находится квартира на 11-м этаже. Стоимость – 82 тысячи долларов (1850 – за метр).



Также в продаже есть 64-метровая двушка на шестом этаже. В этом жилье сделан частичный ремонт, есть оборудованный санузел, однако нет кухни и потолков. Стоимость – 99,8 тысяч долларов (1559 − за метр).



Самый дорогостоящий вариант – двухкомнатная квартира с новым, аккуратным ремонтом, встроенной техникой и сантехникой. Эта двушка площадью 64 «квадрата» находится на 13-м этаже и стоит 111,8 тысяч долларов (1742 – за метр).

