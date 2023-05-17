«Каркасник – это простые ответы на сложные вопросы». Белорус своими руками построил два дома и две бани

Источник материала: realt.by

Строительство может стать хобби – и тогда вам будет интересен не только результат, но и сам процесс. Именно так получилось у Виталия. Начав каркасник для своего сына в 2015 году, сейчас он завершил уже второй дом, построенный по этой технологии. Мы съездили к Виталию в гости – и зарядились его энергией, трудолюбием и желанием создавать уют. Вдохновляйтесь и планируйте строительство с кредитом «СТРОЙДОМ» от «Беларусбанка».

Проект каркасника держал в голове Оба дома расположены в Борисовском районе, в садоводческом товариществе «Патриот-Березка». Первый каркасник Виталий построил под дачу. Строительного образования у мужчины нет. Он признается, что в молодые годы его в эту сферу вообще не тянуло. Помогал отцу, который строил срубы, наблюдал за процессом. Так получилось, что отец Виталия построил дом для него, а наш герой решил сделать то же самое для своего сына. Выбрал пустой участок площадью 10 соток и приступил.

Сын на тот момент учился. Пока дом строился, он решил переехать за границу. Поэтому достраивал каркасник Виталий уже для себя. Работал в основном по выходным. - Начал в 2015 году – и справился за две зимы. Я продал свой старый дом, часть вырученных денег направил на обустройство этого участка.



Фото из архива героя

Почему именно каркасник? - Я изучал форумы, искал истории с реальным опытом строительства таких домов и жизни в них. Удалось даже пообщаться с людьми из Канады – у них очень развита эта тема, есть свои интересные подходы к вопросу. Меня привлекли простота и конкретика технологии, то, как быстро можно построить каркасный дом. Я продумал план – и все время держал его в голове, меняя некоторые нюансы в процессе.

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Для меня дача – это дерево Все работы Виталий выполнял своими руками. Бурил отверстия для свай и заливал их, устанавливал свайно-ростверковый фундамент. По возможности мужчине помогал сын.



Фото из архива героя

- В то время в товариществе был плохой интернет – и ребенка было очень просто привлечь к работе, - вспоминает Виталий. – Мы находились здесь, он скучал, хотел домой, а я предлагал свои условия: пробури нужное количество отверстий – и поедем домой к интернету.

После возведения фундамента мужчина впилил укосины, поставил деревянные рамки, сбил их. Уложил балки, сформировал второй этаж, установил стропильную систему. Деревянный каркас стен Виталий обшил ОСБ-плитами. Зашил фронтоны, уложил кровлю. Фасад отделал светлым сайдингом. Стены, крышу и потолочные перекрытия утеплил 150 миллиметрами минеральной ваты.









Внутри помещения обшиты имитацией бруса: - Для меня дача – это дерево, поэтому им отделан даже потолок. Ты приехал, окунулся в эту атмосферу, а обои увидишь, когда вернешься в городскую квартиру. Поскольку проект бюджетный, на обстановку дома тоже много не тратили. Перевезли из городской квартиры старую кухню: от нее отклеили пластиковое покрытие и нанесли сверху акриловую краску. Жена Виталия украсила фасады рисунками.





Общая площадь двухэтажного дома – порядка 70 квадратных метров. Высота потолков – 2,45 м. Для дачного отдыха этого вполне достаточно, к тому же на участке есть еще отдельно стоящая баня, построенная по такой же технологии и утепленная 100 миллиметрами минеральной ваты.





Интересная деталь на фасаде бани – яркие наличники с васильками. Их расписала жена Виталия. Предбанник служит еще и летней кухней – здесь много места. В уголке силы, как его называет хозяин, можно увидеть масленку его бабушки, кош, сплетенный руками его деда, и колесо от коляски, в которой катали его маму.









На строительство дачи Виталий потратил 7 тысяч долларов, на баню – еще около 5. Хорошо сэкономил на том, что практически всё сделал своими руками. Хозяин считает, что в строительстве каркасника в принципе нет ничего сложного: - Если у вас есть ручная циркулярная пила, шуруповерт, молоток и принадлежности для заливки фундамента, можете начинать. Все будет отлично!





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Зимой топят печь, в межсезонье включают электроконвектор Желая сэкономить, Виталий сделал внешний дымоход и подставил под него трубу. За две зимы там скопилось много сажи – и в какой-то момент она начала гореть. Чтобы это больше не повторилось, хозяин собирается исправить ошибку. В каркаснике можно без проблем врезать новое отверстие и переделать дымоход. Дома этого формата в целом удобны тем, что в них легко что-то изменить, достроить.





Подвод воды в СТ сезонный – водопровод в дом заведен. Летний и зимний туалеты расположены на улице. Газа нет. Зимой хозяева топят печь, а в межсезонье, чтобы не было слишком жарко, включают электроконвектор. Каркасник хорошо держит тепло.

- Кстати, интернет у нас теперь хороший – поставили вышку, - улыбается Виталий. – Что касается инженерных решений: мы сделали так, как нам удобно. Каждый исходит из своего бюджета и понимания комфорта.





«Белорусу «няёмка», когда земля пустует» Первый построенный каркасник Виталий называет «лабораторией»: он освоил технологию, столкнулся с собственными ошибками и недочетами, на реальном примере оценил все преимущества проекта.

- Каркасник – это простые ответы на сложные вопросы. Набравшись опыта, я захотел построить еще один дом. Рядом как раз оказался участок с готовым фундаментом. Белорусу «няёмка», когда земля пустует. Я купил участок – и загорелся новым проектом.





Второй каркасник построен по абсолютно такому же плану, только в зеркальной проекции. Здесь помогала жена: когда Виталий укладывал кровлю, она подавала наверх листы. Дом обшит виниловым сайдингом графитового оттенка.









Этот каркасник мужчина будет продавать. Оглядывая свои дома, Виталий говорит, что его не пугает монотонный труд – например, обшивка. Это легко дается, если заранее представлять результаты своей работы, а потом увидеть, как все мечты воплотились. Не стоит бояться строить: - Начинайте с сарайчика, с баньки. Главное – терпение и настойчивость.

Виталий признается, что в его голове уже крутится следующий проект. - Только жене пока не говорите, - улыбается мужчина.