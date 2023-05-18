Выбираете между новостройкой и вторичкой? Эксперт рассказал об их преимуществах и недостатках

Источник материала: realt.by

Кофе или чай? Море или горы? Новостройка или вторичка? Каждый из этих вопросов, без шуток, требует серьезного осмысления. И если на первые два вы сможете ответить самостоятельно, то с третьим без помощи эксперта не обойтись. Сегодня мы рассмотрим все плюсы и минусы покупки квартиры на первичном или вторичном рынках, а заодно и покажем разнообразные варианты из нашей базы жилья. Кстати, готовое жилье в новостройке или на вторичке можно купить в кредит «Милый дом» от «Технобанка».

Для того, чтобы наш обзор был профессиональным, мы пригласили эксперта. На наши вопросы ответил начальник отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев.

Ради новых подъездов и дворов придется потерпеть ремонт соседей — Как сделать выбор между новостройкой и вторичкой? — Мы неоднократно задавались этим вопросом и изучали его с точки зрения покупателей. Наши опросы говорят, что преобладающее большинство покупателей (более 80%), в принципе, готовы к покупке новостройки. Вопрос только в возможностях. Ведь новое жилье — это как любая новая вещь (новый телефон, новая машина), которая для абсолютного большинства безоговорочно предпочтительнее. Единственное, что может повлиять на выбор человека – строительная готовность жилья и его цена. Всегда есть люди, которым нужно переехать максимально быстро, которым не хочется ввязываться в ремонт, нервничать из-за переноса сроков строительства (а с застройщиками такое случается), общаться со строительными бригадами при проведении чистовой отделки. Во всех перечисленных случаях стоит сделать выбор в пользу готового жилья на вторичном рынке, потому что оно зачастую позволяет непритязательному покупателю после покупки заехать в квартиру и сразу жить в ней. Да и по стоимости вторичное жилье выйдет дешевле аналогичной по площади новостройки с учетом последующего чистового ремонта.

В кредит «Милый дом» от «Технобанка» вы можете купить и новое, и вторичное жилье. Главное, чтобы на момент заключения договора с банком квартира уже была готова и зарегистрирована в Едином государственном регистре. Кредит можно взять на сумму от 15 до 500 тысяч белорусских рублей (не более 80% от цены жилья, которое вы покупаете). Процентная ставка — 15,4% годовых.

— Какие плюсы и минусы новостройки и вторички вы бы выделили? — Безусловно, главный плюс новостройки — это новизна. Можно предположить, что еще лет десять дома, подъезды, места общего пользования будут сверкать и выглядеть современно. Сегодня большинство новых домов сдаются с хорошими дворами, европейскими лобби, стильной внешней отделкой. Определенные жилые комплексы в Минске доказали, что комфортным и красивым может быть и панельное жилье. Все те минусы, которые были в панельках советского периода (слышимость, холод, невозможность перепланировки) сейчас практически устранены. Среди плюсов назовем и актуальные планировки, современную архитектуру, благоустройство, юридическую чистоту.

Какие есть минусы? Их тоже достаточно много. Первый – это необходимость делать чистовой ремонт. Не косметический, как иногда просит «вторичка», а самый что ни есть масштабный, поскольку большинство новостроек продаются в состоянии «голые стены и потолок». А есть еще новостройки даже без черновой отделки, что также увеличивает стоимость предстоящего ремонта. То есть, в бюджет нужно сразу закладывать эти расходы.

Из первого вытекает второй минус. Когда еще 100 жильцов подъезда начнут делать ремонт в своих квартирах, то первые два-три года жизни в новостройке будут не очень комфортными. Это пыль в лобби и лифтах, шумные работы целый день, постоянно открытые двери подъезда.

Третий минус — стройка под окнами и отсутствие инфраструктуры. Многие жилые комплексы в Минске сдаются очередями, а значит – когда вы уже переедете, рядом с вами могут продолжать возводить другие дома. То есть, ближайшие несколько лет вы можете любоваться не закатами, а башенными кранами. Школы и детские сады порой строятся позже, чем жилые кварталы. Новоселам первое время может не хватать детских учреждений, супермаркетов, поликлиник. Постепенно всё это будет появляться, к тому же, в современных новостройках активно развивается мелкий бизнес - появляются кофейни, магазины, пункты самовывоза.

Четвертый — в новом доме нередки различные поломки: у многих в первый год эксплуатации прорывает трубы, забивается канализация, есть вопросы с отоплением, а после того, как все сделают ремонты и въедут, дом может «осесть».

Можно было бы упомянуть риск затягивания сроков строительства, но к счастью, в настоящее время это скорее исключение, чем правило. Все сегодняшние долгострои были «рождены» в середине 2010-х годов, когда на рынке были неопытные застройщики. К тому же, есть жилые комплексы-новостройки, где продается уже готовое жилье.





«Главные плюсы вторички – развитая инфраструктура и транспортное сообщение » Теперь перейдем к вторичке. Первый плюс — это огромный выбор. Квартиры на вторичке сейчас есть во всех частях столицы. Если вы привязаны к определенной локации (дому родителей, школе, в которую ходит ваш ребенок), то вы всегда без вопросов найдете нужный вариант на вторичке. Второй плюс — развитая инфраструктура и транспортное сообщение. В сложившихся районах у вас всё будет под рукой — магазины, поликлиники, рынки, а если повезет, то и метро. Третий плюс — на вторичке можно найти классные квартиры с готовым ремонтом. Покупателям не придется тратиться на строителей и материалы, ждать окончания ремонта — только въезжай и живи.

При этом нужно быть готовым и к минусам. Первый — можно столкнуться со старыми подъездами и неухоженными дворами. Сколько у нас было случаев, когда люди влюблялись в квартиру по фотографии, но зайдя в подъезд, понимали, что им придется либо делать ремонт на лестничной клетке за свой счет, либо отказываться от покупки. Второй — контингент. Если в новостройках всё понятно — люди покупают квартиру за свои деньги, берегут имущество и настроены вместе решать возникающие вопросы, то на вторичке бывает по-другому. Третий — вопросы с документами. Квартира на вторичке может иметь долгую историю и целый список бывших собственников. При ее покупке я бы однозначно посоветовал досконально проверить юридические нюансы.

Что дешевле: новостройка без отделки, или квартира с обычным ремонтом на вторичке? — Если рассчитывать чисто математически, то вторичка выходит дешевле. Так, средняя стоимость «квадрата» в однокомнатной квартире стандартных потребительских качеств (то есть, требующей проведения косметического ремонта) по итогам прошлого месяца составляет 1270 долларов. Теперь смотрим новостройки класса «стандарт» — здесь «квадрат» в однокомнатной квартире стоит уже в среднем 1340 долларов. А ведь сюда еще нужно прибавить полную отделку — порой с возведением стен и штукатуркой.

Кредит «Милый дом» от «Технобанка» можно взять на срок до 20 лет и досрочно погасить без взимания комиссии. В расчет совокупного дохода кредитополучателя принимаются доходы близких родственников. На сайте банка вы можете рассчитать сумму ежемесячных платежей и узнать о предложении больше.

Какие районы Минска востребованы на вторичке? — Если люди хотят купить бюджетное жилье, но при этом, чтобы оно было не старым, то это Каменная Горка и Малиновка. В этих районах уже сложилась неплохая инфраструктура, есть большие торговые центры, метро. Если берем варианты подороже и поближе к центру, то сейчас популярны «Маяк Минска», Грушевка, да и весь проспект Дзержинского (там много каркасных домов). Также есть спрос на Новую Боровую — этот район выигрывает за счет благоустройства, классных дворов, большого количества кафе и магазинчиков внутри квартала. Постепенно начинают появляться квартиры от частных продавцов в Минск Мире.

Если квартира покупается как инвестиция, то лучше брать новостройку — В каких случаях вы бы однозначно советовали рассматривать только новостройку или только вторичку? —При покупке квартиры надо ответить на несколько вопросов. Первое — насколько принципиальна покупка именно новостройки? Если это не так важно, то второй вопрос — готовы ли вы делать ремонт и есть ли у вас на это бюджет? Если ответ также отрицательный, то я бы посоветовал искать готовое жилье на вторичном рынке (со свежим ремонтом, а возможно, и мебелью). Да, не стоит рассчитывать, что поиски завершатся за неделю, но так как сейчас квартир в продаже достаточно много и база постоянно обновляется, то за месяц вы точно найдете нужный по цене, планировке и отделке вариант.

Если же вы хотите жить в доме с современным благоустройством, мечтаете сделать ремонт по собственным эскизам и готовы при этом подождать до полутора лет (если нужно — даже поспать на матрасе до покупки мебели), то это, конечно, новостройка. Добавлю еще один момент. Если вы рассматриваете приобретение квартиры в качестве инвестиции, то в этом случае также нужно смотреть в сторону новостроек. Квартира в новом доме будет дольше сохранять свою ликвидность. Главное только выбирать с калькулятором в руках, сухим расчетом в голове и широко смотреть на все рыночные предложения — чтобы инвестиции были действительно прибыльными.

Почем продают квартиры на вторичке в Минске? На улице Кольцова (недалеко от Севастопольского парка) продается однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра. Кирпичная девятиэтажка, в которой находится квартира, была построена в 1969 году. Жилье располагается на последнем этаже. Квартира полностью готова к проживанию. В кухне остаются гарнитур, газовая плита, электрический духовой шкаф и стиральная машина. В комнате — большой диван, который раскладывается в полноценное спальное место, встроенный шкаф-купе с большим местом для хранения и рабочий стол с двумя креслами. В однушке также есть застекленный балкон. Дом находится недалеко от Севастопольского и Полоцкого парков. Стоимость квартиры — 148 тысяч рублей (52 тысячи долларов).



На улице Седых (Зеленый Луг) продается двухкомнатная квартира . Жилье расположено на четвертом этаже пятиэтажного дома 1968 года постройки. Общая площадь — 47 квадратных метров. В квартире сделан отличный ремонт в черно-белых цветах. Автор объявления сообщает, что там никто не жил. Здесь две отдельные комнаты, но без мебели и бытовой техники. На полу лежат плитка и ламинат. Балкон утеплен и обшит вагонкой. В ванной комнате с душем сделаны теплый пол и стены. Кухня изготовлена по индивидуальному заказу. Стоимость — 193 тысячи рублей (68 тысяч долларов).



Эта интересная квартира в ЖК «Маяк Минска» порадует покупателей ярким интерьером с тематикой африканского мира. 45-метровое жилье находится на улице К. Туровского, на 13-м этаже дома 2016 года постройки. Планировка включает в себя: прихожую, кухню-гостиную, зону спальни, гардеробную, совмещенный санузел и теплую лоджию. Буквально в пяти минутах ходьбы находится станция метро «Восток». В самом ЖК открыто много кофеен, магазинов и ресторанов. Стоимость — 319 тысяч рублей (112 тысяч долларов).



А сколько стоят новостройки? В жилом комплексе «Променад» продаются готовые квартиры с современными планировками, французскими окнами и остекленными лоджиями. В квартале низкая плотность застройки, развитая инфраструктура. Метро рядом нет, но ходят автобусы, троллейбусы и маршрутки. До центра Минска отсюда можно добраться за 15 минут. Стоимость квартир стартует от 202 тысяч рублей (70 тысяч долларов).



В жилом комплексе «Гармония», что строится на улице Розы Люксембург, продается трехкомнатная квартира площадью 76 квадратных метров. ЖК будет состоять из монолитно-каркасной 9-этажки и многоуровневой стоянки на 300 машиномест. В настоящее время два подъезда уже сданы в эксплуатацию, еще три — в процессе стройки. Стоимость — 242 тысячи рублей (85 тысяч долларов). Срок сдачи — второй квартал 2023 года.



Готовые квартиры, в которые можно сразу въехать, продаются в ЖК «Комфорт парк». Комплекс расположен на улице Тимирязева, рядом с «Молодежной» и «Фрунзенской» станциями метро. Это дома комфорт-класса с закрытой дворовой территорией, современными детскими площадками и зонами отдыха. Цены стартуют от 220 тысяч рублей (76 тысяч долларов).





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