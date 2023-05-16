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Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

16.05.2023 14:47 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот домик на загородном участке под Минском появился всего за один день — его просто привезли и установили на фундамент. Несмотря на свои скромные размеры, в нем с комфортом может жить молодая семья. По удобству он мало уступает квартире-студии в условном Минск Мире — и там, и там небольшое пространство разделено на санузел и одну общую комнату. Правда, в нашем случае владельцы получают еще и просторную крытую террасу и живописный вид через панорамные окна. Интересно, будет ли такой домик дешевле квартиры? Разбираемся на конкретном примере.

Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

Владельцы участка под Минском в будущем рассчитывают построить на нем большой дом, но пока решились на компактное строение. Во-первых, его можно использовать как дачу в любую пору года.  Во вторых - ввести в эксплуатацию как жилой дом.

Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?
Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

Таким образом решается проблема с нормативными сроками строительства. Дело в том, что по правилам застройщик должен за три года построить дом, иначе участок будет изъят.

Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

Модульный дом-студия хороший вариант для тех, кто по разным причинам не укладывается в нормативные сроки — возводится буквально за пару дней, стоит гораздо дешевле полноценного коттеджа. Главная проблема заключается в том, признает ли исполком это строение жилым?

Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?
Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

- Раньше для регистрации дома кроме состава помещений, наличия коммуникаций важна была и его площадь — от 30-35 квадратов, - говорит Кирилл Лущик, директор компании «Ярнi». - Сейчас правила изменились и строить на своем участке можно даже без проекта. Но в райисполкомах по разному относятся к приемке в эксплуатацию — не везде признают мини-дома за полноценное жилье. В нашем случае заказчики перестраховались и сначала выяснили у чиновников, при каких условиях им зарегистрируют дом. Там сказали, что в проект нужно добавить прихожую, санузел и кухню с подключенной плитой. Потом, когда появится основной, этот будет использоваться как гостевой.


Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

В остальном считать дом неполноценным жильем нет оснований — несмотря на размеры 19 м2, в нем есть все для жизни молодой семьи: общая комната-студия с кухней, санузел с унитазом, душевой и умывальником. Вы удивитесь, но при желании в доме помещается вся необходимая бытовая техника - посудомойка, стиральная машина, холодильник.

Внутри стены обшиты имитацией бруса, потолок — вагонкой «Штиль», на полах — ламинат. Санузел частично облицован плиткой.

Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?
Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?
Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?
Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

Дом на производстве укомплектован электропроводкой в металлических рукавах с ПВХ-оплеткой, электрощитком с автоматами и УЗО.

Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

Все благодаря утеплению — в стенах, кровле и полах заложено 200 мм минваты. В стенах можно было сделать 150 мм и сэкономить долларов 500, но заказчики посчитали, что такая экономия им погоды не сделает, зато можно будет приезжать в дом даже зимой. Сэкономить можно было и на окнах - стандартные обошлись бы дешевле. Здесь же - панорамное остекление с дорогими стеклопакетами. И, если честно, то с маленькими окнами дом бы выглядел не так современно.

Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?
Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

Дом собирался на производстве и на участок прибыл с чистовой отделкой, окнами и дверями. В цеху были смонтированы внутренняя часть канализации и водопровода — на участке трубы просто подключили к внешним коммуникациям.

Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?
Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

С бытовкой этот дом сравнивать неуместно — при столь скромных размерах архитектурный облик не лишен шарма. На внешний вид положительно влияет Г-образная терраса под одной крышей и реечным ограждением. По площади она примерно такая же, как и остальной дом.

Снаружи дом зашит фасадной доской, покрашенной в темно-серый. Он отлично сочетается со светло-коричневым цветом настила террасы и подшивки крыши.

Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

Дом, конечно же, дешевле квартиры студии - обошелся в 22 500 долларов. Можно предположить, что если строить что-то подобное своими руками, то выйдет дешевле. Но получится ли так же быстро и с гарантией? Ждем от читателей проверенные опытом рецепты бюджетного строительства.

Фото предоставила компания "Ярнi".

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Теги: Минск
 
 
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Этот домик на загородном участке под Минском появился всего за один день — его просто привезли и установили на фундамент. Несмотря на свои скромные размеры, в нем...
 
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