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Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?
16.05.2023 14:47 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот домик на загородном участке под Минском появился всего за один день — его просто привезли и установили на фундамент. Несмотря на свои скромные размеры, в нем с комфортом может жить молодая семья. По удобству он мало уступает квартире-студии в условном Минск Мире — и там, и там небольшое пространство разделено на санузел и одну общую комнату. Правда, в нашем случае владельцы получают еще и просторную крытую террасу и живописный вид через панорамные окна. Интересно, будет ли такой домик дешевле квартиры? Разбираемся на конкретном примере.
- Раньше для регистрации дома кроме состава помещений, наличия коммуникаций важна была и его площадь — от 30-35 квадратов, - говорит Кирилл Лущик, директор компании «Ярнi». - Сейчас правила изменились и строить на своем участке можно даже без проекта. Но в райисполкомах по разному относятся к приемке в эксплуатацию — не везде признают мини-дома за полноценное жилье. В нашем случае заказчики перестраховались и сначала выяснили у чиновников, при каких условиях им зарегистрируют дом. Там сказали, что в проект нужно добавить прихожую, санузел и кухню с подключенной плитой. Потом, когда появится основной, этот будет использоваться как гостевой.
В остальном считать дом неполноценным жильем нет оснований — несмотря на размеры 19 м2, в нем есть все для жизни молодой семьи: общая комната-студия с кухней, санузел с унитазом, душевой и умывальником. Вы удивитесь, но при желании в доме помещается вся необходимая бытовая техника - посудомойка, стиральная машина, холодильник.
Внутри стены обшиты имитацией бруса, потолок — вагонкой «Штиль», на полах — ламинат. Санузел частично облицован плиткой.
Все благодаря утеплению — в стенах, кровле и полах заложено 200 мм минваты. В стенах можно было сделать 150 мм и сэкономить долларов 500, но заказчики посчитали, что такая экономия им погоды не сделает, зато можно будет приезжать в дом даже зимой. Сэкономить можно было и на окнах - стандартные обошлись бы дешевле. Здесь же - панорамное остекление с дорогими стеклопакетами. И, если честно, то с маленькими окнами дом бы выглядел не так современно.
С бытовкой этот дом сравнивать неуместно — при столь скромных размерах архитектурный облик не лишен шарма. На внешний вид положительно влияет Г-образная терраса под одной крышей и реечным ограждением. По площади она примерно такая же, как и остальной дом.
Снаружи дом зашит фасадной доской, покрашенной в темно-серый. Он отлично сочетается со светло-коричневым цветом настила террасы и подшивки крыши.
Дом, конечно же, дешевле квартиры студии - обошелся в 22 500 долларов. Можно предположить, что если строить что-то подобное своими руками, то выйдет дешевле. Но получится ли так же быстро и с гарантией? Ждем от читателей проверенные опытом рецепты бюджетного строительства.
Фото предоставила компания "Ярнi".
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Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?
Этот домик на загородном участке под Минском появился всего за один день — его просто привезли и установили на фундамент. Несмотря на свои скромные размеры, в нем...
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