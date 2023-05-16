Инстаграмный мини-дом под Минском за 22 тысячи долларов, в котором можно жить постоянно. Как он устроен?

С бытовкой этот дом сравнивать неуместно — при столь скромных размерах архитектурный облик не лишен шарма. На внешний вид положительно влияет Г-образная терраса под одной крышей и реечным ограждением. По площади она примерно такая же, как и остальной дом.

Снаружи дом зашит фасадной доской, покрашенной в темно-серый. Он отлично сочетается со светло-коричневым цветом настила террасы и подшивки крыши.