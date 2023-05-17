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Появились цены на квартиры в ЖК «Уютный», что строится за Национальной библиотекой
17.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В прошлом году государственный застройщик
Первый дом в жилом комплексе «Уютный» будет состоять из 6 подъездов, 14-16 этажей и 354 квартир. Здание в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного проезда будет г-образным, с подземным этажом, техническим чердаком и плоской кровлей. В подземном этаже расположатся кладовые жильцов и технические помещения. На первом этаже будут зоны хранения колясок.
В доме запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. В квартирах будут совмещенные кухни-гостиные. Жилье будет сдаваться подготовленным под финишную отделку. Рядом с домом появится открытый паркинг на 408 машино-мест.
В данный момент к долевому строительству всем желающим предлагается 30 квартир с учетом приобретения машино-мест в гараже-стоянке:
− 7 однокомнатных квартир площадью от 37 до 45 квадратных метров (2-4 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3900 рублей, в рассрочку – 3950 рублей, при условии кредитования в банке-партнере – 4062 рубля;
− 15 двухкомнатных квартир площадью от 62 до 68 квадратных метров. (2-4 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3500 рублей, в рассрочку – 3550 рублей, при условии кредитования в банке-партнере – 3646 рублей;
− 8 трехкомнатных квартир площадью от 81 до 83 квадратных метров (2-5 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3300 рублей, в рассрочку –3350 рублей, при условии кредитования в банке-партнере – 3437 рублей.
Таким образом, однокомнатная квартира площадью 37 «квадратов» обойдется покупателю в 144 тысячи рублей (около 50 тысяч долларов), двухкомнатная площадью 62 «квадрата» – в 217 тысяч рублей (около 75 тысяч долларов), трехкомнатная площадью 81 «квадрат» – в 267 тысяч рублей (около 92 тысяч долларов).
Дополнительно придется доплатить за паркинг: стоимость «квадрата» в нем – 1595 рублей. Так как в среднем площадь машино-места насчитывает около 12 квадратных метров, его стоимость составит 19 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов).
Заявления о заключении договоров будут приниматься через 5 календарных дней в офисе «Минскстроя» (К. Маркса, 13а, каб. 105) в порядке живой очереди.
Ранее «Минскстрой» обещал, что во время строительства деревья будут по максимуму сохраняться, поэтому тут должен получиться «зеленый» квартал. Чуть позже к многоэтажкам добавятся таунхаусы и коттеджи.
Первый же дом, который начали возводить в апреле этого года, планируют сдать в октябре 2024 года.
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