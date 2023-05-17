Появились цены на квартиры в ЖК «Уютный», что строится за Национальной библиотекой

В доме запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. В квартирах будут совмещенные кухни-гостиные. Жилье будет сдаваться подготовленным под финишную отделку. Рядом с домом появится открытый паркинг на 408 машино-мест.

В данный момент к долевому строительству всем желающим предлагается 30 квартир с учетом приобретения машино-мест в гараже-стоянке:

− 7 однокомнатных квартир площадью от 37 до 45 квадратных метров (2-4 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3900 рублей, в рассрочку – 3950 рублей, при условии кредитования в банке-партнере – 4062 рубля;

− 15 двухкомнатных квартир площадью от 62 до 68 квадратных метров. (2-4 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3500 рублей, в рассрочку – 3550 рублей, при условии кредитования в банке-партнере – 3646 рублей;

− 8 трехкомнатных квартир площадью от 81 до 83 квадратных метров (2-5 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3300 рублей, в рассрочку –3350 рублей, при условии кредитования в банке-партнере – 3437 рублей.

Таким образом, однокомнатная квартира площадью 37 «квадратов» обойдется покупателю в 144 тысячи рублей (около 50 тысяч долларов), двухкомнатная площадью 62 «квадрата» – в 217 тысяч рублей (около 75 тысяч долларов), трехкомнатная площадью 81 «квадрат» – в 267 тысяч рублей (около 92 тысяч долларов).

Дополнительно придется доплатить за паркинг: стоимость «квадрата» в нем – 1595 рублей. Так как в среднем площадь машино-места насчитывает около 12 квадратных метров, его стоимость составит 19 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов).