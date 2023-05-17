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Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти
17.05.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если сморчками весной никого не удивить, то появление в мае подосиновиков и маслят - это уже интересно. Рассказываем, в каких местах белорусам удалось их найти.
Теплую пору года ждут все без исключения. Кто-то из-за возможности погреться на пляже, кто-то спешит в пятницу вечером на любимую дачу, дабы заняться цветами и огородами. Рыбаки уже расчехлили снаряжения и собираются у озер. И грибникам не следует отставать, ведь в лесу уже можно найти даже подосиновики.
Размеры сморчковой шапочки в нынешнем году удивляют даже опытных грибников. Блогеры насобирали в Логойском районе в конце апреля несколько корзин эдаких великанов.
- Такого размера и количества гриба я ещё не видел, - пишет популярный блогер.
Посмотрите сами.
Не секрет, что в социальных сетях есть много тематических сообществ. Например в пабликах "Грибы Беларуси 2023" и "Грибы и грибники Беларуси" люди делятся фотографиями своих находок.
В начале мая в Колодищах собрала корзину сморчков Татьяна.
- В основном сморчковая шапочка, еще есть сморчки конические.
Маленькие подосиновики появились и в Дегтярёвке недалеко от Минска.
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Если сморчками весной никого не удивить, то появление в мае подосиновиков и маслят - это уже интересно. Рассказываем, в каких местах белорусам удалось их найти.
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