Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти

Источник материала: realt.by

Если сморчками весной никого не удивить, то появление в мае подосиновиков и маслят - это уже интересно. Рассказываем, в каких местах белорусам удалось их найти.

Теплую пору года ждут все без исключения. Кто-то из-за возможности погреться на пляже, кто-то спешит в пятницу вечером на любимую дачу, дабы заняться цветами и огородами. Рыбаки уже расчехлили снаряжения и собираются у озер. И грибникам не следует отставать, ведь в лесу уже можно найти даже подосиновики.

Размеры сморчковой шапочки в нынешнем году удивляют даже опытных грибников. Блогеры насобирали в Логойском районе в конце апреля несколько корзин эдаких великанов.

- Такого размера и количества гриба я ещё не видел, - пишет популярный блогер.

Посмотрите сами.