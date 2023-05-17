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Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти

17.05.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если сморчками весной никого не удивить, то появление в мае подосиновиков и маслят - это уже интересно. Рассказываем, в каких местах белорусам удалось их найти.

Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти
Фото из группы "Грибы Беларуси 2023"

Теплую пору года ждут все без исключения. Кто-то из-за возможности погреться на пляже, кто-то спешит в пятницу вечером на любимую дачу, дабы заняться цветами и огородами. Рыбаки уже расчехлили снаряжения и собираются у озер. И грибникам не следует отставать, ведь в лесу уже можно найти даже подосиновики. 

Размеры сморчковой шапочки в нынешнем году удивляют даже опытных грибников. Блогеры насобирали в Логойском районе в конце апреля несколько корзин эдаких великанов. 

- Такого размера и количества гриба я ещё не видел, - пишет популярный блогер. 

Посмотрите сами.

Не секрет, что в социальных сетях есть много тематических сообществ. Например в пабликах "Грибы Беларуси 2023" и "Грибы и грибники Беларуси" люди делятся фотографиями своих находок.

В начале мая в Колодищах собрала корзину сморчков Татьяна.

- В основном сморчковая шапочка, еще есть сморчки конические.

Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти
Фотография Татьяны из паблика «Грибы и грибники Беларуси»

Если в апреле улов состоял из сморчков, то сейчас ассортимент расширился. 

Мария из Бобруйска 1 мая нашла в местных лесах маслят. 

- Удивительный в этом году май - еще окончательно не закончились сморчки, а маслята уже появились, - пишет женщина.  

Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти
Фотография Марии Никитко из паблика "Грибы Беларуси 2023"
Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти
Фотография Марии Никитко из паблика «Грибы Беларуси 2023»

Прошло меньше двух недель, как Мария приехала из леса с корзинкой маслят. Говорит, малышей очень много.

Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти

Маленькие подосиновики появились и в Дегтярёвке недалеко от Минска

Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти
Фото Дамъена Лито в паблике "Грибы и грибники Беларуси"

Сейчас грибочки уже подросли, сообщает подписчик в группе. 

Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти
Фото Дамъена Лито в паблике "Грибы и грибники Беларуси"

Елена нашла недавно пару подосиновиков и в Добрушском районе. 

Пошли грибы (и даже подосиновики)! Белорусы рассказали, в каких местах их удалось найти
Фото Елены Корнеевой в паблике "Грибы Беларуси 2023"

 
Теги: Минск
 
 
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Если сморчками весной никого не удивить, то появление в мае подосиновиков и маслят - это уже интересно. Рассказываем, в каких местах белорусам удалось их найти.
 
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