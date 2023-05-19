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«Возле дома не хватает парковок, а во дворе − воздуха». Посмотрели на новые кварталы в Лошице
19.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минский микрорайон Лошица продолжает расти как на дрожжах. Казалось бы, совсем недавно эта часть столицы представляла собой поля и частный сектор, а уже сегодня массивы многоэтажек вплотную приближаются к Лошицкому парку. Мы прогулялись по новым кварталам, пообщались с новоселами и посмотрели, почем тут продается жилье.
Несмотря на относительную близость к центру (от новостроек до вокзала на машине можно добраться за 15 минут), метро в район не пришло и не планируется. Поэтому добираемся до Лошицы на общественном транспорте. Выходим на остановке рядом с магазином «Ваш выбор» и сразу же погружаемся в атмосферу нового района. Вокруг – новостройки, яркие цвета и свежие тротуары.
Сперва рассматриваем Лошицу-7. Здесь сейчас строится 5 жилых домов по индивидуальным проектам. Один дом, выходящий фасадом на Игуменский тракт, уже сдан, его сосед – в процессе стройки. За мощными монолитными зданиями прячутся и другие жилые дома. Также здесь возводят паркинг на 500 машино-мест, а в будущем появится и детский сад на 140 мест.
Все квартиры в седьмой Лошице еще на старте стройки отошли нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом стоит отметить, что дома для «очередников» получились совсем нетиповыми. Высота потолков тут составляет 2,7 метра, а помимо стандартных планировок, в многоэтажках есть студии, а также двухуровневые квартиры. Нормируемая стоимость квадратного метра 2 года назад составляла 1590 рублей (на тот момент − 610 долларов), кроме того, в «нагрузку» к каждой квартире шло место в паркинге за 34,9 тысячи рублей.
Впрочем, в одной из 19-этажных высоток жилье могли приобрести и все желающие. 10 однокомнатных квартир площадью около 53 квадратных метров
Здесь же встречаем Елену, которая недавно переехала в новую квартиру со своей семьей:
− Мы переехали не так давно, жили до этого здесь же в Ленинском районе, так что эти места знаем. Сады и школы тут есть. Ближайшие находятся через дорогу, но планируется, что построят и рядом с нами. Мои дети туда пока не ходят, но говорят, что мест там не хватает. Из минусов скажу, что возле домов не хватает парковочных мест.
Кроме того, хоть и пропагандировалось, что тут будут безопасные дворы для детей, по факту получилось все наоборот. Внутри двора у нас только дорожки и деревья, а площадку вынесли вот сюда – ближе к шуму и дорогам. Это неправильно, на мой взгляд. Могли бы поставить какие-то горки и во дворе. Мы обращались к застройщику, но нам сказали, что во дворе мало воздуха. В итоге, такая вот маленькая площадка, а детей тут очень много. Но, в принципе, сам район нам нравится. Транспорт развивается, уже пустили сюда к нам маршрут, с великами и самокатами всегда можно в Лошицкий парк пойти.
«Жалко, если все частные дома пустят под бульдозер»
На одной из лавочек знакомимся с Анной. Она – можно сказать, старожил Лошицы, живет тут уже более 10 лет. Видела, как постепенно застраивался и развивался микрорайон.
− Мне тут очень нравится природа и близость парка. Сейчас рядом открыли много больших магазинов, есть куда сходить. Хорошо, что в окрестностях нет крупных производств – благодаря этому воздух тут обычно хороший. Правда, иногда все же может донести какие-то запахи с очистных прудов, но это редко. Вода в Лошице – артезианская, это также плюс. Раньше в районе не хватало каких-то кофеен и пиццерий, но теперь и этого становится больше. А вот частный сектор мне всегда нравился. Наш район прям известен в интернете тем, что к людям на остановки приходят то кони, то лоси. Жалко, если частные дома полностью пустят под бульдозер, может быть, стоит оставить пару улочек для атмосферы.
Что тут продается?
Несмотря на то, что квартиры в домах предлагались исключительно нуждающимся (кроме тех 10 квартир), в свободной продаже уже стало появляться готовое жилье от собственников.
Так, в новеньком доме на Игуменском тракте продается однокомнатная
В этом же доме в седьмой Лошице есть еще одна
В новостройках на улице Аркадия Смолича есть и квартиры с ремонтом. К примеру, вот эта однокомнатная
Также тут продается двухкомнатная
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Минский микрорайон Лошица продолжает расти как на дрожжах. Казалось бы, совсем недавно эта часть столицы представляла собой поля и частный сектор, а уже сегодня...
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