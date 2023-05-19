«Возле дома не хватает парковок, а во дворе − воздуха». Посмотрели на новые кварталы в Лошице

Здесь же встречаем Елену, которая недавно переехала в новую квартиру со своей семьей:

− Мы переехали не так давно, жили до этого здесь же в Ленинском районе, так что эти места знаем. Сады и школы тут есть. Ближайшие находятся через дорогу, но планируется, что построят и рядом с нами. Мои дети туда пока не ходят, но говорят, что мест там не хватает. Из минусов скажу, что возле домов не хватает парковочных мест.

Кроме того, хоть и пропагандировалось, что тут будут безопасные дворы для детей, по факту получилось все наоборот. Внутри двора у нас только дорожки и деревья, а площадку вынесли вот сюда – ближе к шуму и дорогам. Это неправильно, на мой взгляд. Могли бы поставить какие-то горки и во дворе. Мы обращались к застройщику, но нам сказали, что во дворе мало воздуха. В итоге, такая вот маленькая площадка, а детей тут очень много. Но, в принципе, сам район нам нравится. Транспорт развивается, уже пустили сюда к нам маршрут, с великами и самокатами всегда можно в Лошицкий парк пойти.