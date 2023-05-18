Дома за 37 рублей - варианты в живописных местах Витебской области. Сделали карту с адресами

Источник материала: realt.by

Единый реестр пустующих домов постоянно обновляется и пополняется объектами, выставленными сельсоветами на продажу. И если вы подыскиваете тихий уголок с живописной природой, то вам определенно стоит взглянуть на составленную нами карту — на нее мы нанесли деревни в Витебской области, где можно по минимальной стоимости купить старую хату, которую после ремонта можно использовать как дачу.

Единый реестр создан госорганами для выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов. В него попадают дома, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые прошли процедуру поиска владельцев, наследников и в итоге признаны ничейными. Некоторые из них еще рано сносить или пускать на дрова — сельсоветы выставляют их на продажу. Оценивают их недорого — обычно указывается цена 37 рублей с пометкой «без аукциона" или "с аукционом". В любом случае это шанс получить «домик в деревне» практически даром. Судить о реальном состоянии этой недвижимости по скупым сведениям сельсовета и одной-двум фото сложно, но первичное визуальное представление получить можно. Сегодня мы отобрали 9 хат в Витебской области, которые нам показались более-менее пригодными для последующего ремонта. Для удобства их точное месторасположение мы нанесли на общую карту, а ниже публикуем краткое описание и фото.

Квачи, ул. Центральная, 21





1. Деревня находится в Глубокском районе, относится к Коробовскому сельсовету. Находится рядом с дорогой Р-45, недалеко от райцентра. Дом здесь 1933 года постройки, на 68 м2, с верандой. Продается за 37 рублей, без аукциона. Размер участка — 15 соток.

Журавнево, ул. Полевая, 1



2. Это тоже Коробовский сельсовет, но деревня расположена практически на границе с райцентром. Дом продается за 37 рублей без аукциона. Он сравнительно молод (если сравнивать с большинством хат в Реестре) — построен в 1985 году. Общая площадь - 87 м2. Участок - 15 соток.

Красное Село, дом 27А





3. Относится к Лепельскому району, находится в Бобровском сельсовете. Деревня малонаселенная в одну безымянную улицу, при этом рядом проходит трасса М-3. В округе много озер - Камень, Чересово, Девичье, Несино и другие. Дом продается за 37 рублей без аукциона. Метраж, год постройки не указан. Размер участка - 20 соток.

Несино, ул. Озёрная, 13



4. Это соседняя с Красным селом деревня на берегу озера Несино. Дом здесь 1960 года постройки, 41 м2. Размер участка — 20 соток. В сопроводительной информации к объекту говорится , что продаваться он будет будет через аукцион, но начальной цены пока нет - «подана заявка на оценку».

Земцы, 2



5. Лесная деревня на берегу озера Урада в Бобровском сельсовете. Стоит отметить, что места эти довольно дикие и малонаселенные, но максимально живописные. Здесь целая россыпь озер — Черная Урада, Атолово, Бельское, Какисина, Вогзино. Дом здесь 1946 года постройки, на 56 м2. К нему прилагается 25 соток земли баня и туалет. Продается с аукциона - «подана заявка на оценку».

Орешенка, 13









6. Это уже Чашникский район, Иванский сельсовет. Это деревня на берегу реки Улла. Она совсем небольшая — если судить по карте, то тут всего 15 дворов. Хата на продажу — предпоследняя на единственной улице, упирающейся в берег. Возраст и размер домика не указан, но известно, что вместе с ним продаются сарай, уборная и 15 соток земли — за 37 рублей без аукциона.

Озерцы, пер. Колхозный, 7





7. Агрогородок рядом с Толочином. Хорошие подъездные пути, недалеко железная дорога. Через деревню протекает небольшая речка Хвощевка, вокруг леса. Дом 1959 года постройки, 57 м2 на 10 сотках с двумя сараями продается за 189 рублей, без аукциона.

Шупени, ул. Центральная, 20



8. Деревня стоит на границе с большим лесным массивом в Толочинском районе, относится к Оболецкому сельсовету. Здесь вам продадут дом на 72 м2 и сарай на 15 сотках за 37 рублей без аукциона.

Погост, 13



9. Небольшая деревня в Оршанском районе, вытянутая вдоль берега реки Адров. Добираться сюда удобно — не так далеко проходит трасса М-1. Относится к Задровьевскому сельсовету. Здесь дом на 25 сотках продают за 840 рублей без аукциона. *** Но не стоит забывать, что поиск хаты за 37 рублей из реестра - не всегда быстрое и легкое занятие. Вот лайфхаки , которые нужно знать, собранные на реальном примере.