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Дома за 37 рублей - варианты в живописных местах Витебской области. Сделали карту с адресами
18.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Единый реестр пустующих домов постоянно обновляется и пополняется объектами, выставленными сельсоветами на продажу. И если вы подыскиваете тихий уголок с живописной природой, то вам определенно стоит взглянуть на составленную нами карту — на нее мы нанесли деревни в Витебской области, где можно по минимальной стоимости купить старую хату, которую после ремонта можно использовать как дачу.
Единый реестр создан госорганами для выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов. В него попадают дома, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые прошли процедуру поиска владельцев, наследников и в итоге признаны ничейными. Некоторые из них еще рано сносить или пускать на дрова — сельсоветы выставляют их на продажу.
Оценивают их недорого — обычно указывается цена 37 рублей с пометкой «без аукциона" или "с аукционом". В любом случае это шанс получить «домик в деревне» практически даром. Судить о реальном состоянии этой недвижимости по скупым сведениям сельсовета и одной-двум фото сложно, но первичное визуальное представление получить можно.
Сегодня мы отобрали 9 хат в Витебской области, которые нам показались более-менее пригодными для последующего ремонта. Для удобства их точное месторасположение мы нанесли на общую карту, а ниже публикуем краткое описание и фото.
1. Деревня находится в Глубокском районе, относится к Коробовскому сельсовету.
2. Это тоже Коробовский сельсовет, но деревня расположена практически на границе с райцентром. Дом
3. Относится к Лепельскому району, находится в Бобровском сельсовете. Деревня малонаселенная в одну безымянную улицу, при этом рядом проходит трасса М-3. В округе много озер - Камень, Чересово, Девичье, Несино и другие. Дом
4. Это соседняя с Красным селом деревня на берегу озера Несино. Дом здесь 1960 года постройки, 41 м2. Размер участка — 20 соток. В сопроводительной информации к объекту
5. Лесная деревня на берегу озера Урада в Бобровском сельсовете. Стоит отметить, что места эти довольно дикие и малонаселенные, но максимально живописные. Здесь целая россыпь озер — Черная Урада, Атолово, Бельское, Какисина, Вогзино. Дом здесь 1946 года постройки, на 56 м2. К нему
6. Это уже Чашникский район, Иванский сельсовет. Это деревня на берегу реки Улла. Она совсем небольшая — если судить по карте, то тут всего 15 дворов. Хата на продажу — предпоследняя на единственной улице, упирающейся в берег. Возраст и размер домика не указан, но известно, что вместе с ним
7. Агрогородок рядом с Толочином. Хорошие подъездные пути, недалеко железная дорога. Через деревню протекает небольшая речка Хвощевка, вокруг леса. Дом 1959 года постройки, 57 м2 на 10 сотках с двумя сараями
8. Деревня стоит на границе с большим лесным массивом в Толочинском районе, относится к Оболецкому сельсовету. Здесь вам
9. Небольшая деревня в Оршанском районе, вытянутая вдоль берега реки Адров. Добираться сюда удобно — не так далеко проходит трасса М-1. Относится к Задровьевскому сельсовету. Здесь дом на 25 сотках
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Но не стоит забывать, что поиск хаты за 37 рублей из реестра - не всегда быстрое и легкое занятие.
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Единый реестр пустующих домов постоянно обновляется и пополняется объектами, выставленными сельсоветами на продажу. И если вы подыскиваете тихий уголок с...
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