Участок с недостроем под Минском продали за 66 тысяч долларов. Итоги аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Дзержинском, Логойском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

Больше всего заявок – 4 – было подано на лот № 13 – участок в д. Старое Село на ул. Ясной, 10. Земельный надел насчитывает 15 соток и не имеет коммуникаций. Жилой дом имеет 12% готовности. Лот был оценен в 55 620,46 руб., в том числе дом - в 8 620,46 руб. Он продан на торгах за 108 389 руб., или 36 951 доллар по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

В Минском районе на аукцион было предложено 13 недостроев разной степени готовности. Торги прошли лишь по 3 лотам – двум участкам в д. Шубники Петришковского сельсовета и участку в д. Старое Село Хатежинского сельсовета.

На 2 участка в д. Шубники (лоты № 11, 12) претендовали по 3 и 2 человека соответственно. На 2 лота было подано по одной заявке. Участки с недостроями находятся в д. Тарасово Ждановичского сельсовета и д. Новашино Петришковского сельсовета. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 194 615 руб., или 66 347 долларов , и 29 022 руб., или 9 894 доллара , соответственно. На остальные лоты заявлений не поступило.

Отметим, что из 13 участков с не завершенными строительством домами лишь 5 были выставлены на аукцион впервые (лоты № 3, 10, 11, 12,13). Собственно, на них и поступили заявки (кроме лота № 3). Остальные лоты выставлялись на аукционы ранее.

В Смолевичском районе торги прошли по одному лоту. Участок с недостроем расположен в г. Смолевичи на ул. И. Мележа, 38. Земельный надел насчитывает 15 соток. Недостроенный дом имеет 9% готовности и оснащен электричеством и газом. Лот был оценен в 30 000 руб., в том числе дом в 5 591,74 руб. Он продан на торгах за 33 000 руб., или 11 250 долларов. Еще на один лот № 27 была подана одна заявка.

В Солигорском районе на аукцион было выставлено в аренду на 30 лет 4 участка. Торги прошли по 2 лотам № 29 и № 30. На лот № 29 – участок 18 соток было подано самое большое количество заявок – 9. Земельный надел расположен в г.п. Старобин на ул. Транспортной, 7, Старобинского сельсовета. Готовность жилого дома составляет 9%. Имеются все коммуникации. Лот был оценен в 3 814,17 руб., в том числе дом – в 3 001,93 руб. Он продан на аукционе за 50 003 руб., или 17 046 долларов. Цена на лот в ходе торгов возросла в 13 раз. На участок с недостроем в п. Дризгаловича, 28, Чижевичского сельсовета претендовали 5 человек. Он был продан за 24 285 руб., или 8 279 долларов.