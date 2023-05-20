В почти готовом доме возле парка Дружбы народов предлагают последние однушки. Цена – огонь!

Новостройка будет иметь 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). С внешней стороны постройка опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость. Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, затем жилье стало доступным для всех желающих.

В данный момент УКС предлагает всем желающим (в том числе и нуждающимся в улучшении жилищных условий) 2 однокомнатные квартиры (без выполнения внутренних отделочных работ) общей площадью 45 квадратных метров.

Стоимость для всех желающих – 1250 долларов за «квадрат».

Стоимость для «очередников» − 2004 рубля (за льготируемые метры − 15 на человека) и 2812 рублей (за метры свыше нормы).

Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры для всех желающих составит 56,2 тысячи долларов, для нуждающихся – 30,7 тысяч долларов (при условии, что семья состоит из 3 и более человек).