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В почти готовом доме возле парка Дружбы народов предлагают последние однушки. Цена – огонь!
20.05.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Лилии Карастояновой в Минске достраивают жилую многоэтажку на 141 квартиру. Возводит необычный дом-крепость с паркингом УКС Центрального района. Сейчас новостройка (сроки сдачи которой
Новостройка будет иметь 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). С внешней стороны постройка опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость. Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, затем жилье стало доступным для всех желающих.
В данный момент УКС предлагает всем желающим (в том числе и нуждающимся в улучшении жилищных условий) 2 однокомнатные квартиры (без выполнения внутренних отделочных работ) общей площадью 45 квадратных метров.
Стоимость для всех желающих – 1250 долларов за «квадрат».
Стоимость для «очередников» − 2004 рубля (за льготируемые метры − 15 на человека) и 2812 рублей (за метры свыше нормы).
Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры для всех желающих составит 56,2 тысячи долларов, для нуждающихся – 30,7 тысяч долларов (при условии, что семья состоит из 3 и более человек).
Кстати, в этот раз квартиры в доме на Карастояновой предлагаются без паркинга (ранее к каждой квартире в придачу шло машино-место за 54 тысячи рублей).
Документы на жилье будут принимать с 26 мая по адресу: Минск, ул. Гвардейская, 7. Отмечается, что при приеме документов при прочих равных предпочтение будет отдаваться гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (без направлений).
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На улице Лилии Карастояновой в Минске достраивают жилую многоэтажку на 141 квартиру. Возводит необычный дом-крепость с паркингом УКС Центрального района. Сейчас...
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