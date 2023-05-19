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В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
19.05.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Заславле открылся долгожданный Музей белорусской маляванки. Такой музей, в котором собраны больше двухсот расписных ковров, первый в Беларуси. В экспозиции представлены работы белорусского художника Язепа Дроздовича, художницы-примитивистки Алены Киш и менее известных авторов. Сегодня, накануне Ночи музеев, в Заславле расскажут о том, кто хранил у себя дома «маляваныя дываны» и как сотрудники музея их собирали по всей стране.
Сотрудники музея и дальше продолжают собирать маляванки — ездят по деревням, общаются с местными. Попадают в коллекцию работы и не только после традиционных экспедиций. Например, один из ковров, главный хранитель фондов Историко-культурного музея-заповедника «Заславль» Александр Рак заметил на фотографии в объявлении о продаже дома в Вилейском районе.
— Подобного сюжета у нас не было. Когда я позвонил по номеру в объявлении, оказалось, что домик уже продали, но новые владельцы еще не заселились, и ковер пока висит на месте, — рассказывает Александр.
Оказалось, что внуки, которые продают дом своих бабушки и дедушки, живут в Вилейке.
— Мы поехали в Вилейку, забрали ковер. Они немного рассказали о бабушке и дедушке. Сказали, что бабушка называла этот ковер «Анёл». Правда, потом мы выяснили, что у него другое название. Мы заехали и в саму деревню, где находится дом, чтобы пообщаться с жителями. Но в деревне осталось мало людей и ковров больше мы не нашли.
Сейчас этот ковер среди других экспонируется в музее.
— Большинство других ковров на льняном полотне окрашены в черный цвет, этот же — на неокрашенном льняном полотне, оформленном мелкими-мелкими крошками стекла елочных игрушек, — объясняет интерес Александр.
Как выглядит и где находится новый музей?
Музей маляванки выглядит очень стильно: однотонные стены, приятные шрифты вывесок. Есть светлый и темный залы и несколько разделов. В одном ковры представлены в интерьере деревенской хаты. Отдельный раздел – о творчестве Алены Киш. Кроме ее маляванак, здесь представлены работы Владимира Ломейко, посвященные Киш. В отдельном зале экспонируются работы Язепа Дроздовича и его учеников. Есть и работы менее известных авторов.
Сегодня, 19 мая, Музей маляванки официально откроют для посетителей. С 19.00 до 22.00 можно будет послушать о том, как он создавался и узнать интересные истории из экспедиций.
Музей маляванки находится по адресу Дачная, 13 в Заславле. Это в десяти минутах ходьбы от вокзала. Электрички из Минска ходят каждые полчаса.
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В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся долгожданный Музей белорусской маляванки. Такой музей, в котором собраны больше двухсот расписных ковров, первый в Беларуси. В экспозиции...
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