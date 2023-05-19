В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно

Оказалось, что внуки, которые продают дом своих бабушки и дедушки, живут в Вилейке.

— Мы поехали в Вилейку, забрали ковер. Они немного рассказали о бабушке и дедушке. Сказали, что бабушка называла этот ковер «Анёл». Правда, потом мы выяснили, что у него другое название. Мы заехали и в саму деревню, где находится дом, чтобы пообщаться с жителями. Но в деревне осталось мало людей и ковров больше мы не нашли.

Сейчас этот ковер среди других экспонируется в музее.

— Большинство других ковров на льняном полотне окрашены в черный цвет, этот же — на неокрашенном льняном полотне, оформленном мелкими-мелкими крошками стекла елочных игрушек, — объясняет интерес Александр.