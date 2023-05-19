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В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно

19.05.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Заславле открылся долгожданный Музей белорусской маляванки. Такой музей, в котором собраны больше двухсот расписных ковров, первый в Беларуси. В экспозиции представлены работы белорусского художника Язепа Дроздовича, художницы-примитивистки Алены Киш и менее известных авторов.  Сегодня, накануне Ночи музеев, в Заславле расскажут о том, кто хранил у себя дома «маляваныя дываны» и как сотрудники музея их собирали по всей стране.  

В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно

Раньше расписные ковры, которые собирали в экспедициях несколько десятилетий, хранили в музее-заповеднике «Заславль», теперь в Заславле появился первый Музей белорусской маляванки, где будет храниться самая большая коллекция расписных ковров — их уже почти 300.

В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно

Такая коллекция собиралась больше 30 лет. Первыми в 1988 году появились работы Язепа Дроздовича: сначала из экспедиции привезли макатку (это небольшая салфетка, которой часто украшали красный угол хаты), потом появился известный «Краявід з балюстрадай».

В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно

Сотрудники музея и дальше продолжают собирать маляванки — ездят по деревням, общаются с местными. Попадают в коллекцию работы и не только после традиционных экспедиций. Например, один из ковров, главный хранитель фондов Историко-культурного музея-заповедника «Заславль» Александр Рак заметил на фотографии в объявлении о продаже дома в Вилейском районе. 

— Подобного сюжета у нас не было. Когда я позвонил по номеру в объявлении, оказалось, что домик уже продали, но новые владельцы еще не заселились, и ковер пока висит на месте, — рассказывает Александр. 

В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно

Оказалось, что внуки, которые продают дом своих бабушки и дедушки, живут в Вилейке. 

— Мы поехали в Вилейку, забрали ковер. Они немного рассказали о бабушке и дедушке. Сказали, что бабушка называла этот ковер «Анёл». Правда, потом мы выяснили, что у него другое название. Мы заехали и в саму деревню, где находится дом, чтобы пообщаться с жителями. Но в деревне осталось мало людей и ковров больше мы не нашли.

Сейчас этот ковер среди других экспонируется в музее. 

— Большинство других ковров на льняном полотне окрашены в черный цвет, этот же — на неокрашенном льняном полотне, оформленном мелкими-мелкими крошками стекла елочных игрушек, — объясняет интерес Александр.

В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно

Как выглядит и где находится новый музей?

Музей маляванки выглядит очень стильно: однотонные стены, приятные шрифты вывесок. Есть светлый и темный залы и несколько разделов. В одном ковры представлены в интерьере деревенской хаты. Отдельный раздел – о творчестве Алены Киш. Кроме ее маляванак, здесь представлены работы Владимира Ломейко, посвященные Киш. В отдельном зале экспонируются работы Язепа Дроздовича и его учеников. Есть и работы менее известных авторов. 

Сегодня, 19 мая, Музей маляванки официально откроют для посетителей. С 19.00 до 22.00 можно будет послушать о том, как он создавался и узнать интересные истории из экспедиций.

Музей маляванки находится по адресу Дачная, 13 в Заславле. Это в десяти минутах ходьбы от вокзала. Электрички из Минска ходят каждые полчаса.  

В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно
В Заславле открылся первый в Беларуси музей маляванак, которые собирали десятки лет. Выглядит стильно

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Теги: Минск
 
 
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В Заславле открылся долгожданный Музей белорусской маляванки. Такой музей, в котором собраны больше двухсот расписных ковров, первый в Беларуси. В экспозиции...
 
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