«Свободных площадей здесь особо нет». Как сейчас живет ТЦ Outleto, где все хотели продавать со скидками

Раньше до ТЦ Outleto можно было доехать бесплатным автобусом от станции метро «Грушевка». Теперь такой опции нет, но общественного транспорта достаточно: автобусы, троллейбусы и маршрутки ходят от «Пушкинской», «Института культуры» и «Ковальской слободы».

— Про Outleto мне запомнился почему-то именно этот факт — бесплатный автобус, на котором можно было доехать от Грушевки. Честно говоря, я не знаю, пользовался ли он популярностью, потому что сам на нем не ездил. Но возможно в Беларуси, в которую еще не пришел Uber, для жителей Грушевки это было неплохо, — вспоминает минчанин Сергей.