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«Свободных площадей здесь особо нет». Как сейчас живет ТЦ Outleto, где все хотели продавать со скидками
22.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ТЦ Outleto на проспекте Жукова называют центром распродаж, домом высоких скидок и первым аутлет-центром в Беларуси. Именно так его позиционировали, когда открывали в 2015 году. Здесь все товары собирались продавать со скидками до 90%, а в развитие вкладывать 700 тысяч долларов в год. Realt посмотрел, как Outleto живет сегодня.
Застройщиком Outleto выступил «БелГАЗавтосервис» — официальный дистрибьютор автомобилей «ГАЗ» в Беларуси. Сейчас об этом напоминает выставочный автомобиль около входа в ТЦ. Председатель совета директоров ОАО «Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис» Михаил Супрунович
«Нормальный тихий торговый центр»
— Чисто мое мнение — это не совсем тот формат, — сравнивает с литовскими ТЦ Иван, который часто бывает в Outleto. — Это тихий нормальный торговый центр, где нет постоянной движухи, кучи народа и очередей. Как по мне, это скорее плюс, чем минус. Но надо учитывать, что я не большой фанат брендов и шоппинга в целом. Зайти что-то купить и не потратить при этом кучу времени и денег — да. Но целенаправленно ехать из другого города или страны (!) — это вряд ли.
Раньше до ТЦ Outleto можно было доехать бесплатным автобусом от станции метро «Грушевка». Теперь такой опции нет, но общественного транспорта достаточно: автобусы, троллейбусы и маршрутки ходят от «Пушкинской», «Института культуры» и «Ковальской слободы».
— Про Outleto мне запомнился почему-то именно этот факт — бесплатный автобус, на котором можно было доехать от Грушевки. Честно говоря, я не знаю, пользовался ли он популярностью, потому что сам на нем не ездил. Но возможно в Беларуси, в которую еще не пришел Uber, для жителей Грушевки это было неплохо, — вспоминает минчанин Сергей.
Но что там бесплатные автобусы, поначалу ходили разговоры, что ТЦ будет арендовывать электрички, чтобы подвозить покупателей из других городов, ведь
Outleto — достаточно компактный торговый центр. Всего здесь два этажа. Есть аутлеты, но далеко не все магазины распродают старые коллекции со скидками, многие работают в обычном формате. В аутлете турецкого бренда LC Waikiki за 20 рублей можно купить женскую блузку, за 40 — платье. Цены те же, что и на скидках в других магазинах сети, но скидок этих объективно больше. Кстати, это не единственный аутлет этого бренда в Минске — магазин такого же формата есть в ТЦ Diamond, о котором мы
На этом аутлеты известных марок заканчиваются. Есть несколько стоков и магазинов с невысокими ценами и скидками. Например, в Sinsay продаются платья и босоножки по 40 рублей, сумку можно купить дешевле 30 рублей, тут же есть и мелочи для дома. Магазин этого польского бренда работает в Outleto c 2020 года. Он открылся на месте детского развлекательного центра.
— Поначалу этот ТЦ действительно воспринимался как центр аутлетов, сейчас же, мне кажется, это обычный ТЦ с парой магазинов аутлет-формата, — делится мнением одна из сотрудников ТЦ. — Аутлеты можно встретить и в другом ТЦ. Точно знаю, что есть в
«Не хватает недорогого кафе и пунктов Wildberries и 21vek»
Продавец считает, что формат ТЦ размылся, когда пришли магазины, которые встречаются практически в каждом торговом центре. Она имеет в виду Mark Formelle, «Мила», «Остров чистоты».
— Да и тот же Kari. Он хоть и считается аутлетом, скидочных позиций там не больше, чем в других магазинах сети.
Еще одна продавец делится мнением, что магазинов в Outleto достаточно, а вот чего не хватает, так это точек самовывоза интернет-магазинов и маркетплейсов.
— Думаю, появление здесь точки 21vek, wildberries и ozon положительно сказалось бы на трафике, — считает она.
Предполагает, что не было бы лишним и недорогое кафе.
— В ТЦ можно перекусить в KFC, купить шаурму или суши, выпить кофе с мороженым, но вот полноценно пообедать не получится. Приходится идти в кулинарию «Соседей».
До «Соседей» якорным арендатором в ТЦ был BIGGZ, а после него дискаунтер «Копилка». На подземном этаже, по соседству с паркингом пару лет назад открылся строительный MILE.
— Года три назад закрылся аутлет бренда Koton, — вспомиинает одна из продавцов. — Но массового закрытия я не наблюдаю. Большинство так или иначе продолжает работать и свободных площадей в ТЦ особо и нет.
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«Свободных площадей здесь особо нет». Как сейчас живет ТЦ Outleto, где все хотели продавать со скидками
ТЦ Outleto на проспекте Жукова называют центром распродаж, домом высоких скидок и первым аутлет-центром в Беларуси. Именно так его позиционировали, когда открывали в...
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