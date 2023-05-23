ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

23.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Беларусь пришло настоящее тепло, а значит – пора возобновить наши поездки по садовым товариществам в поиске самых лучших мест для загородного отдыха. Сегодня мы поедем в известный дачный поселок, расположенный сразу между двумя горнолыжными комплексами. Итак, представляем вам современное, газифицированное и подходящее для круглогодичного проживания СТ. Это - «Веряги», что в Логойском районе. Посмотрим, как оно выглядит и что тут продается.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Добраться до этого дачного поселка очень просто. Холмистая логойская трасса, живописные виды «белорусской Швейцарии», 28 километров от кольцевой, один поворот с главной дороги и вы на месте.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Садовое товарищество «Веряги» − из тех, кто называют современными. Официально оно было зарегистрировано в 2004 году, участки здесь нарезали по 10 соток, а основная масса собственников строилась лет 10-15 назад. Всего в СТ – 341 участок. Большинство земельных наделов уже застроено.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Начинаем нашу прогулку и сразу же обращаем внимание на названия улиц. Здесь с неймингом не сильно заморачивались – традиционных Цветочных, Вишневых и Васильковых в «Верягах» вы не найдете. Улицу в центре назвали Центральной, а все остальные просто пронумеровали от 1-ой до 11-ой.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

На главном въезде в товарищество – все аккуратно и красиво. Стенд с информацией и ландшафтный дизайн присутствуют. Из официальных сообщений правления можно узнать о планах на ближайший сезон – судя по внушительному списку, делаем вывод, что товарищество «Веряги» − довольно активное.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Дороги в товариществе – пока гравийные. Полноценного асфальта мы не увидели. Впрочем, проехать без проблем можно везде. Говорят, что зимой дороги чистятся.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Типичных садовых домиков тут почти нет. Основная масса строений – современные, капитальные и спрятаны за высокими заборами. 

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Чуть поколесив по улицам встречаем-таки домики образцов прошлых лет, но скажем честно, скромных построек тут немного.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Большинство новых жителей «Веряг» предпочитают блочное или каркасное домостроение. То тут, то там нам попадаются стройки. Вообще, полностью обжитых улиц здесь мало. На три готовых дома обязательно попадется какой-нибудь незаконченный объект.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

В одном из проездов находим общую детскую площадку. Видно, что место активно используется местной детворой (одни из качелей, кажется, нуждаются в ремонте), вокруг много разнообразных лазилок и детских игрушек.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Рассматриваем необычный дом с панорамными окнами (позже узнаем, что он продается) и замечаем, что из «Веряг» видны горнолыжные склоны Силичей (если присмотреться, то вершину белорусского курорта можно увидеть под проводами на втором снимке ). В ясную погоду – отличная точка для ski-вотчинга!

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Возле некоторых домов видим желтые таблички, свидетельствующие о том, что товарищество газифицируется.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Об инфраструктуре товарищества нам рассказала Юлия:

− Тут классная локация. Рядом горнолыжные центры, поэтому народ знает и любит эти места. Первоначально землю тут давали работникам одного из логойских предприятий, но сейчас тут в основном живут минчане. Кстати, все участки тут − большие, что тоже ценно. Сейчас товарищество газифицируется, из-за земельных работ на некоторых улицах в поселке пока нет асфальта. Этим займутся позже, когда все проложат газ.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Юлия говорит, что в сезон сюда приезжает автолавка, напротив СТ есть заправка, где работает магазин, ну а рядом есть другие дачные поселки, в которых также работают какие-то маленькие магазинчики.

− Классно, что товарищество находится рядом с лесом, оно огорожено, есть видеонаблюдение, есть детская площадка. Вообще, это СТ – активное. Многие здесь живут круглогодично, в том числе и председатель, поэтому люди заинтересованы в его развитии. Кстати, сами дачи тут по сравнению с другими известными товариществами стоят недорого.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Мы также отмечаем, что даже в будний день жизнь в поселке кипит – мимо нас то и дело проезжают машины, доставки стройматериалов. Кто-то укрепляет забор, кто-то – занят огородными делами.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

− Из дачных поселков, расположенных в радиусе 30 километров от Минска, «Веряги» − один из самых популярных. Логойское направление всегда считалось хорошим, тут нет промышленных предприятий, всегда чистый воздух. Ну а главное есть где погулять − недалеко от дома расположены сразу два горнолыжных центра («Логойск» и «Силичи»). До одного из них мы ходим пешком – не покататься, а просто походить, заглянуть в кафе. Ну и от Минска мы находимся очень близко, можно всегда сорваться в город или наоборот, − делится с нами информацией дачник Михаил.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
Территория горнолыжного комплекса находится в 1,5 километрах. Тут есть озера, рядом с которыми летом оборудуют зону отдыха.

Что тут продается?

Вот этот симпатичный каркасный дом на холме полностью готов к проживанию. 

Площадь дома – 48 квадратных метров, участок – 10 соток. На даче 2021 года постройки есть все удобства (вода, канализация, электричество). Газовая труба – у дома. 

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Стоимость – 59,9 тысяч долларов.

А это – тот самый необычный дом, построенный и спроектированный по фахверковой технологии. Такой дом − отличное решение для любителей просторных комнат в сочетании с интересной конструкцией.

Площадь самой постройки составляет 95 «квадратных» метров, к дому примыкает терраса площадью еще 50 «квадратов». По планировке дом состоит из большой кухни-гостиной с панорамным видом (кстати, из дома видны даже склоны Силичей) и трех спален.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Внутри дом еще не доделан. Из коммуникаций – электричество и канализация. Участок – 10 соток. Стоимость дома – 48 тысяч долларов.

Следующий дом в СТ «Веряги» построен по канадско-американской технологии. В каркасном доме имеется электроотопление, есть возможность оборудовать комнату для бани. Готовность постройки – 80%, она подготовлена к чистовой отделке. Есть вода (скважина) и канализация.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Общая площадь дома – 241 квадратный метр, участок – 10 соток. Стоимость – 79,9 тысяч долларов.

А вот этот загородный дом полностью готов к проживанию. Более того, тут есть отдельно стоящий гостевой дом с баней, а также свой пруд. Площадь участка – 20 соток.

Сам дом – это сруб. Его площадь 101 «квадрат». На первом этаже расположилась кухня, гостиная и санузел, на втором − две спальни. Дача полностью меблирована и готова к переезду новых хозяев. Отопление – электрическое, канализация – местная, водоснабжение – скважина. Есть подогрев пола, камин и бойлер.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Впечатляет и участок – тут сделан ландшафтный дизайн, есть полноценный пруд, детская площадка, беседка, зона барбекю, небольшой огород и навес на 3 авто. Стоимость − 105 тысяч долларов.

Самый дорогостоящий вариант − коттедж для круглогодичного проживания. Общая площадь этого дома – 258 «квадратов». Дом − энергоэффективный, строился для себя. Стены-блок с утеплением, постройка оштукатурена и окрашена.

В самом доме сделан дизайнерский ремонт. Коттедж состоит из 7 комнат (каминный зал, спальни, детская, кабинет), а также – кухни.

«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Водоснабжение − скважина, отопление − твердотопливный котел, канализация – местная. На участке в 10 соток есть много вспомогательных помещений − мастерская, гараж, стоянка на 2 авто, а также − большая благоустроенная баня с комнатой отдыха и зоной барбекю.

Стоимость – 140 тысяч долларов.

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

Читайте также:

До МКАД – 0 метров. Что продается в единственном дачном поселке в черте Минска

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь пришло настоящее тепло, а значит – пора возобновить наши поездки по садовым товариществам в поиске самых лучших мест для загородного отдыха. Сегодня мы...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Свободных площадей здесь особо нет». Как сейчас живет ТЦ Outleto, где все хотели продавать со скидками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика