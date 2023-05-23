«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении

Юлия говорит, что в сезон сюда приезжает автолавка, напротив СТ есть заправка, где работает магазин, ну а рядом есть другие дачные поселки, в которых также работают какие-то маленькие магазинчики.

− Классно, что товарищество находится рядом с лесом, оно огорожено, есть видеонаблюдение, есть детская площадка. Вообще, это СТ – активное. Многие здесь живут круглогодично, в том числе и председатель, поэтому люди заинтересованы в его развитии. Кстати, сами дачи тут по сравнению с другими известными товариществами стоят недорого.