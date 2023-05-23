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«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
23.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Беларусь пришло настоящее тепло, а значит – пора возобновить наши поездки по садовым товариществам в поиске самых лучших мест для загородного отдыха. Сегодня мы поедем в известный дачный поселок, расположенный сразу между двумя горнолыжными комплексами. Итак, представляем вам современное, газифицированное и подходящее для круглогодичного проживания СТ. Это - «Веряги», что в Логойском районе. Посмотрим, как оно выглядит и что тут продается.
Об инфраструктуре товарищества нам рассказала Юлия:
− Тут классная локация. Рядом горнолыжные центры, поэтому народ знает и любит эти места. Первоначально землю тут давали работникам одного из логойских предприятий, но сейчас тут в основном живут минчане. Кстати, все участки тут − большие, что тоже ценно. Сейчас товарищество газифицируется, из-за земельных работ на некоторых улицах в поселке пока нет асфальта. Этим займутся позже, когда все проложат газ.
Юлия говорит, что в сезон сюда приезжает автолавка, напротив СТ есть заправка, где работает магазин, ну а рядом есть другие дачные поселки, в которых также работают какие-то маленькие магазинчики.
− Классно, что товарищество находится рядом с лесом, оно огорожено, есть видеонаблюдение, есть детская площадка. Вообще, это СТ – активное. Многие здесь живут круглогодично, в том числе и председатель, поэтому люди заинтересованы в его развитии. Кстати, сами дачи тут по сравнению с другими известными товариществами стоят недорого.
− Из дачных поселков, расположенных в радиусе 30 километров от Минска, «Веряги» − один из самых популярных. Логойское направление всегда считалось хорошим, тут нет промышленных предприятий, всегда чистый воздух. Ну а главное есть где погулять − недалеко от дома расположены сразу два горнолыжных центра («Логойск» и «Силичи»). До одного из них мы ходим пешком – не покататься, а просто походить, заглянуть в кафе. Ну и от Минска мы находимся очень близко, можно всегда сорваться в город или наоборот, − делится с нами информацией дачник Михаил.
Что тут продается?
Вот этот симпатичный каркасный
Площадь дома – 48 квадратных метров, участок – 10 соток. На даче 2021 года постройки есть все удобства (вода, канализация, электричество). Газовая труба – у дома.
А это – тот самый необычный
Площадь самой постройки составляет 95 «квадратных» метров, к дому примыкает терраса площадью еще 50 «квадратов». По планировке дом состоит из большой кухни-гостиной с панорамным видом (кстати, из дома видны даже склоны Силичей) и трех спален.
Внутри дом еще не доделан. Из коммуникаций – электричество и канализация. Участок – 10 соток. Стоимость дома – 48 тысяч долларов.
Следующий
Общая площадь дома – 241 квадратный метр, участок – 10 соток. Стоимость – 79,9 тысяч долларов.
А вот этот загородный
Сам дом – это сруб. Его площадь 101 «квадрат». На первом этаже расположилась кухня, гостиная и санузел, на втором − две спальни. Дача полностью меблирована и готова к переезду новых хозяев. Отопление – электрическое, канализация – местная, водоснабжение – скважина. Есть подогрев пола, камин и бойлер.
Впечатляет и участок – тут сделан ландшафтный дизайн, есть полноценный пруд, детская площадка, беседка, зона барбекю, небольшой огород и навес на 3 авто. Стоимость − 105 тысяч долларов.
Самый дорогостоящий вариант −
В самом доме сделан дизайнерский ремонт. Коттедж состоит из 7 комнат (каминный зал, спальни, детская, кабинет), а также – кухни.
Водоснабжение − скважина, отопление − твердотопливный котел, канализация – местная. На участке в 10 соток есть много вспомогательных помещений − мастерская, гараж, стоянка на 2 авто, а также − большая благоустроенная баня с комнатой отдыха и зоной барбекю.
Стоимость – 140 тысяч долларов.
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«Классная локация, живут в основном минчане». Побывали в популярном дачном поселке в Логойском направлении
В Беларусь пришло настоящее тепло, а значит – пора возобновить наши поездки по садовым товариществам в поиске самых лучших мест для загородного отдыха. Сегодня мы...
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