570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Проект переделали под каркасную технологию - это оказалось не сложно. Стоит сказать, что дом проектировался для небольшой семьи — один этаж, 100 квадратов, две спальни, санузлы, гостиная с кухней и терраса.

К моменту, когда владелец настроился на каркас, был готов плитный фундамент.