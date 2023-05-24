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570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

24.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительство этого дома для владельцев пролетело слишком быстро по белорусским меркам — от фундаментных работ до заселения прошло всего 4 месяца. И это не какой-то бюджетный дачный вариант, а полноценный загородный коттедж: современный, энергоэффективный, с отличной планировкой и стильным интерьером. Съездили в Ивенец посмотреть, как выглядит и как устроен дом, который обошелся в 570 долларов за квадрат.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Место под строительство владельцы выбрали отличное — на границе с настоящим лесом, соснами на большом участке, в новой коттеджной застройке. Для загородного жилья то, что надо.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Изначально планировалось строить из бруса, но, взвесив все преимущества деревянного дома, пришли к выводу, что с учетом усадки сруба строительство растянется надолго. Поэтому выбрали каркасную технологию — собирается быстро и тоже из дерева. Дополнительный бонус - получаем утепленный фасад  и чистовую отделку.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Проект переделали под каркасную технологию - это оказалось не сложно. Стоит сказать, что дом проектировался для небольшой семьи — один этаж, 100 квадратов, две спальни, санузлы, гостиная с кухней и терраса.

 К моменту, когда владелец настроился на каркас, был готов плитный фундамент.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Собирался каркас на месте, из пиломатериалов техсушки. Антон, представитель компании Belstroyka PRO,объснил, почему для каркаса важно использовать только сухой пиломатериал.

- Было время, когда первые появившиеся фирмы строили каркасные дома из дерева естественной влажности, - рассказывает он. -  Это оборачивалось большими проблемами для владельцев. Дело в специфике каркасного дома — каркас с утеплителем закрывается пленками и влаге, которая была в древесине, нет выхода. В итоге внутри стен появляется  плесень, каркас начинает гнить. Использование сухих, пропитанных антисептиком материалов вкупе с правильными пароизоляционными пленками гарантирует долговечность каркаса.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Каркасная технология при всей кажущейся простоте требует высокого уровня мастерства и ответственности строителей. Кроме того, каркас нужно собрать под крышу в минимальные сроки, минимизировав тем самых возможность замокания материалов во время дождя или снега. В нашем случае повезло и с мастерами, и с погодой (здесь можно посмотреть процесс строительства).

Снаружи стены этого дома зашиты имитацией бруса — доски широкие (195 мм), пазы закрытые, расположены горизонтально, что дает максимальное сходство с классическим срубом. Фасад покрыт пропиткой Splendor.

Под деревянной обшивкой находится слой из МДВП «Белтермо». Он работает и как ветро-, гидрозащита, и как дополнительный слой теплоизоляции. 

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Материал отлично себя зарекомендовал в каркасном домостроении — легко монтируется, устойчив к ультрафиолету и влаге. Также он служит хорошей шумоизоляцией, что важно для каркасных домов. Правда, он дороже, чем паропроницаемая ветрозащитная мембрана.

Между стойками каркаса заложено 150 мм утеплителя Ursa. Потом еще один слой 50 мм для перекрестного утепления. В итоге получилась стена, которая по показателю энергоэффективности в несколько раз выше деревянной.


570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
Дом в процессе строительства

Изнутри согласно технологии каркас пароизолирован специальной пленкой с проклейкой швов, что исключает попадание влаги внутрь конструкции.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
Прихожая-тамбур

Как же тогда стенам дышать? А никак. Для нормального воздухообмена в каждом помещении установлены проветриватели с рекуперацией тепла.

Особенность этого дома — асимметричная двускатная крыша с небольшим углом наклона. Снаружи это добавило оригинальности внешнему виду, а внутри позволило сделать высокое бесчердачное пространство. Балки перекрытия в интерьере - декоративные.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Планировка дома проста и удобна. Сначала попадаем в прихожу-тамбур с мебелью для хранения верхней одежды и обуви. За дверью находится топочная. Проходим прямо и попадаем в объемное пространство гостиной. Все полы сделаны в одной плоскости, без порогов и ступенек, облицованы плиткой. В стяжке под ней прячутся трубы водяного "теплого пола". Он является главным обогревателем - нигде в доме нет ни радиаторов, ни конвекторов.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Стены и потолки отделаны вагонкой, покрытой белой полупрозрачной пропиткой. Что отметим в первую очередь — большой процент остекления в гостиной. С одной стороны это глухие узкие окна в пол и практически сплошное остекление до потолка с видом на лес со стороны террасы. Выйти на улицу можно через сдвижное дверь-окно.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Добавляет уюта и атмосферы большой камин на дровах. Он, кстати, вполне справляется с обогревом большей части дома.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Кухонная зона спрятана от глаз входящего. Она компактная, оборудована самой необходимой бытовой техникой. Над рабочей поверхностью расположено окно, через которое попадает естественный свет.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

В мастер-спальне установлены панорамные и фронтонные окна, которые выходят на террасу. Но главная фишка в том, что здесь находятся собственные гардеробная и санузел с душевой кабиной.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

В интерьере появилась акцентная стена с обоями за изголовьем кровати — заменить вагонку на гипсокартонное основание и разнообразить отделку в каркасном доме не трудно.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Вторая спальня меньше по размерам и это единственное жилое помещение с ровным потолком. Она уютная, с простой деревянной мебелью и семейными реликвиями - панно, вышитыми вручную.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Между спальнями находится еще один санузел.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Этому дому уже три года и отзывы владельцев только положительные. Сильные стороны каркаса — скорость строительства и нет «непредвиденных» расходов. В понятие «дом под ключ» включено больше, чем в случае с домом из блока — он утеплен, фасад готов, чистовая отделка сделана, трубы отопления, водопровода и канализации — заложены.

В нашем случае владелец перед заселением своими силами подключился к внешним инженерным коммуникациям, расставил выключатели и розетки, положил плитку в санузлах.

570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца

Считается, что в правильном каркаснике летом внутри прохладно, а зимой тепло. Этот дом в Ивенце один из них. Судите сами - от кондиционера владельцы отказались за ненадобностью.Отапливается дом электрокотлом (в режиме «нон стоп»)и счет за электричество в зимние месяцы составляет всего 80 рублей.

Теперь посчитаем, во сколько обошлось строительство этого каркасника. Без учета фундамента, коммуникаций внутри дома и плитки - около570 долларов за метр квадратный.

Если бы мы говорили о строительстве такого же дома на 100 м2, но на свайном фундаменте, то вышло бы дешевле - можно вложиться в 48 тысяч долларов. Но здесь всегда нужно иметь ввиду дополнительные расходы на внутренние коммуникации, стоимость котла и бойлера. Плюс плитка (стоимость материала, работа плиточника), монтаж террасы. 

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Теги: Минск
 
 
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