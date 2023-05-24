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570 долларов за квадрат. Как выглядит и как устроен дом, построенный всего за 4 месяца
24.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство этого дома для владельцев пролетело слишком быстро по белорусским меркам — от фундаментных работ до заселения прошло всего 4 месяца. И это не какой-то бюджетный дачный вариант, а полноценный загородный коттедж: современный, энергоэффективный, с отличной планировкой и стильным интерьером. Съездили в Ивенец посмотреть, как выглядит и как устроен дом, который обошелся в 570 долларов за квадрат.
Изначально планировалось строить из бруса, но, взвесив все преимущества деревянного дома, пришли к выводу, что с учетом усадки сруба строительство растянется надолго. Поэтому выбрали каркасную технологию — собирается быстро и тоже из дерева. Дополнительный бонус - получаем утепленный фасад и чистовую отделку.
Собирался каркас на месте, из пиломатериалов техсушки. Антон, представитель компании Belstroyka PRO,объснил, почему для каркаса важно использовать только сухой пиломатериал.
- Было время, когда первые появившиеся фирмы строили каркасные дома из дерева естественной влажности, - рассказывает он. - Это оборачивалось большими проблемами для владельцев. Дело в специфике каркасного дома — каркас с утеплителем закрывается пленками и влаге, которая была в древесине, нет выхода. В итоге внутри стен появляется плесень, каркас начинает гнить. Использование сухих, пропитанных антисептиком материалов вкупе с правильными пароизоляционными пленками гарантирует долговечность каркаса.
Каркасная технология при всей кажущейся простоте требует высокого уровня мастерства и ответственности строителей. Кроме того, каркас нужно собрать под крышу в минимальные сроки, минимизировав тем самых возможность замокания материалов во время дождя или снега. В нашем случае повезло и с мастерами, и с погодой (
Снаружи стены этого дома зашиты имитацией бруса — доски широкие (195 мм), пазы закрытые, расположены горизонтально, что дает максимальное сходство с классическим срубом. Фасад покрыт пропиткой Splendor.
Под деревянной обшивкой находится слой из МДВП «Белтермо». Он работает и как ветро-, гидрозащита, и как дополнительный слой теплоизоляции.
Материал отлично себя зарекомендовал в каркасном домостроении — легко монтируется, устойчив к ультрафиолету и влаге. Также он служит хорошей шумоизоляцией, что важно для каркасных домов. Правда, он дороже, чем паропроницаемая ветрозащитная мембрана.
Между стойками каркаса заложено 150 мм утеплителя Ursa. Потом еще один слой 50 мм для перекрестного утепления. В итоге получилась стена, которая по показателю энергоэффективности в несколько раз выше деревянной.
Как же тогда стенам дышать? А никак. Для нормального воздухообмена в каждом помещении установлены проветриватели с рекуперацией тепла.
Особенность этого дома — асимметричная двускатная крыша с небольшим углом наклона. Снаружи это добавило оригинальности внешнему виду, а внутри позволило сделать высокое бесчердачное пространство. Балки перекрытия в интерьере - декоративные.
Планировка дома проста и удобна. Сначала попадаем в прихожу-тамбур с мебелью для хранения верхней одежды и обуви. За дверью находится топочная. Проходим прямо и попадаем в объемное пространство гостиной. Все полы сделаны в одной плоскости, без порогов и ступенек, облицованы плиткой. В стяжке под ней прячутся трубы водяного "теплого пола". Он является главным обогревателем - нигде в доме нет ни радиаторов, ни конвекторов.
Стены и потолки отделаны вагонкой, покрытой белой полупрозрачной пропиткой. Что отметим в первую очередь — большой процент остекления в гостиной. С одной стороны это глухие узкие окна в пол и практически сплошное остекление до потолка с видом на лес со стороны террасы. Выйти на улицу можно через сдвижное дверь-окно.
Этому дому уже три года и отзывы владельцев только положительные. Сильные стороны каркаса — скорость строительства и нет «непредвиденных» расходов. В понятие «дом под ключ» включено больше, чем в случае с домом из блока — он утеплен, фасад готов, чистовая отделка сделана, трубы отопления, водопровода и канализации — заложены.
В нашем случае владелец перед заселением своими силами подключился к внешним инженерным коммуникациям, расставил выключатели и розетки, положил плитку в санузлах.
Считается, что в правильном каркаснике летом внутри прохладно, а зимой тепло. Этот дом в Ивенце один из них. Судите сами - от кондиционера владельцы отказались за ненадобностью.Отапливается дом электрокотлом (в режиме «нон стоп»)и счет за электричество в зимние месяцы составляет всего 80 рублей.
Теперь посчитаем, во сколько обошлось строительство этого каркасника. Без учета фундамента, коммуникаций внутри дома и плитки - около570 долларов за метр квадратный.
Если бы мы говорили о строительстве такого же дома на 100 м2, но на свайном фундаменте, то вышло бы дешевле - можно вложиться в 48 тысяч долларов. Но здесь всегда нужно иметь ввиду дополнительные расходы на внутренние коммуникации, стоимость котла и бойлера. Плюс плитка (стоимость материала, работа плиточника), монтаж террасы.
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Строительство этого дома для владельцев пролетело слишком быстро по белорусским меркам — от фундаментных работ до заселения прошло всего 4 месяца. И это не...
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