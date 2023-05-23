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У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных
23.05.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Необычные проекты на минском рынке недвижимости появляются не так уж часто. ЖК «Уютный», что строится в районе Национальной библиотеки, один из таких. Этот комплекс от «Минскстроя»
− Вы за квартирой? Начало − вон там, − направляют меня к голове очереди те, кто стоят позади.
− А почему такой ажиотаж?, − спрашиваю я.
− Место хорошее, площади нормальные, да и цена адекватная, − говорит одна из женщин. Она стоит в сторонке, уже подала документы одной из первых.
Подхожу к началу очереди. Мне предлагают записаться в тетрадочку. Там уже больше 40 человек.
− Все равно есть шанс, может кто-то откажется или не придет. Так что, пробуйте, − напутствуют меня мужчины.
− А на какие квартиры больше спрос? На однушки? Двушки?
− На все (смеются в очереди). Но в хороших местах уже все разобрали.
Позже мне говорят, что большинство дольщиков интересуют двушки и трешки. А вот на однокомнатные квартиры спрос чуть меньше. Те, кто заинтересовался проектом со старта, уже изучили все планировки, побывали на местности, посмотрели, как будет располагаться дом, и куда будут выходить окна.
− Надеюсь, получится подать заявление, − говорит женщина, стоящая рядом со мной, − Мы сами в этом районе живем. Все эти места хорошо знаем, в тот лес гулять ходим. У нас в «Маяке Минска» квартира, хотим, чтобы и сын был рядом.
На одной из машин замечаем надпись «живая очередь». Рассказывают, что она «дежурила» тут все выходные.
Напомним, что первый дом в жилом комплексе «Уютный» рассчитан на 6 подъездов, 14−16 этажей и 354 квартиры. Здание в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного проезда будет г-образным, с подземными этажом, техническим чердаком и плоской кровлей.
На самом нижнем уровне расположатся кладовые (ими смогу пользоваться жильцы) и технические помещения. На первом этаже будут зоны хранения колясок. Дворы в новом ЖК оставят без машин, внутреннюю территорию наполнят детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают торговый центр, собственный детский сад, экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.
В первом доме запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. В квартирах будут совмещенные кухни-гостиные и индивидуальные электрокотлы. Жилье будет сдаваться подготовленным под финишную отделку. За многоэтажкой ближе к улице Подлесной возведут открытый паркинг на 408 машино-мест.
По первой декларации всем желающим предложили 30 квартир и столько же машино-мест в гараже-стоянке. Среди вариантов – однушки площадью от 37 до 45 «квадратов», двушки площадью от 62 до 68 «квадратов» и трешки площадью 81 до 83 «квадратов».
Все жилье в первой партии находится в нижней части дома (2-5 этажи).
Стоимость квадратного метра при 100%-й оплате в зависимости от планировок варьируется от 3300 до 3900 рублей. Таким образом, однокомнатная квартира площадью 37 «квадратов» обойдется покупателю в 144 тысячи рублей (около 50 тысяч долларов), двухкомнатная площадью 62 «квадрата» — в 217 тысяч рублей (около 75 тысяч долларов), трехкомнатная площадью 81 «квадрат» — в 267 тысяч рублей (около 92 тысяч долларов).
Дополнительно придется оплатить паркинг: его стоимость составит около 19 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов).
«Минскстрой» обещал, что во время строительства деревья будут по максимуму сохраняться, поэтому тут должен получиться «зеленый» квартал. Чуть позже к многоэтажкам добавятся таунхаусы и коттеджи.
Первый многоэтажный дом планируют сдать в октябре 2024 года.
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У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных
Необычные проекты на минском рынке недвижимости появляются не так уж часто. ЖК «Уютный», что строится в районе Национальной библиотеки, один из таких. Этот...
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