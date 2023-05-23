У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных

− Вы за квартирой? Начало − вон там, − направляют меня к голове очереди те, кто стоят позади.

− А почему такой ажиотаж?, − спрашиваю я.

− Место хорошее, площади нормальные, да и цена адекватная, − говорит одна из женщин. Она стоит в сторонке, уже подала документы одной из первых.

Подхожу к началу очереди. Мне предлагают записаться в тетрадочку. Там уже больше 40 человек.

− Все равно есть шанс, может кто-то откажется или не придет. Так что, пробуйте, − напутствуют меня мужчины.

− А на какие квартиры больше спрос? На однушки? Двушки?

− На все (смеются в очереди). Но в хороших местах уже все разобрали.

Позже мне говорят, что большинство дольщиков интересуют двушки и трешки. А вот на однокомнатные квартиры спрос чуть меньше. Те, кто заинтересовался проектом со старта, уже изучили все планировки, побывали на местности, посмотрели, как будет располагаться дом, и куда будут выходить окна.

− Надеюсь, получится подать заявление, − говорит женщина, стоящая рядом со мной, − Мы сами в этом районе живем. Все эти места хорошо знаем, в тот лес гулять ходим. У нас в «Маяке Минска» квартира, хотим, чтобы и сын был рядом.

На одной из машин замечаем надпись «живая очередь». Рассказывают, что она «дежурила» тут все выходные.