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У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных

23.05.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Необычные проекты на минском рынке недвижимости появляются не так уж часто. ЖК «Уютный», что строится в районе Национальной библиотеки, один из таких. Этот комплекс от «Минскстроя» удивил с самого старта − респектабельное место (и возле леса, и недалеко от метро), амбициозные рендеры, претензия на элитность. На прошлой неделе госзастройщик озвучил цены (кстати, совсем не пугающие) на первые квартиры, а уже сегодня в офисе начали принимать документы на «долевку». Мы посмотрели, много ли нашлось желающих приобрести жилье в ЖК «Уютный». Оказалось, немало.

У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных

Люди около здания «Минскстроя» собрались уже к 8 утра. Говорят, что некоторые дежурили тут с выходных. Около входа ведется запись. Сейчас в ней уже больше 40 человек на первые 30 квартир.

У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных

− Вы за квартирой? Начало − вон там, − направляют меня к голове очереди те, кто стоят позади.

− А почему такой ажиотаж?, − спрашиваю я.

− Место хорошее, площади нормальные, да и цена адекватная, − говорит одна из женщин. Она стоит в сторонке, уже подала документы одной из первых.   

Подхожу к началу очереди. Мне предлагают записаться в тетрадочку. Там уже больше 40 человек.

− Все равно есть шанс, может кто-то откажется или не придет. Так что, пробуйте, − напутствуют меня мужчины.

− А на какие квартиры больше спрос? На однушки? Двушки?

− На все (смеются в очереди). Но в хороших местах уже все разобрали.

Позже мне говорят, что большинство дольщиков интересуют двушки и трешки. А вот на однокомнатные квартиры спрос чуть меньше. Те, кто заинтересовался проектом со старта, уже изучили все планировки, побывали на местности, посмотрели, как будет располагаться дом, и куда будут выходить окна.

− Надеюсь, получится подать заявление, − говорит женщина, стоящая рядом со мной, − Мы сами в этом районе живем. Все эти места хорошо знаем, в тот лес гулять ходим. У нас в «Маяке Минска» квартира, хотим, чтобы и сын был рядом.

На одной из машин замечаем надпись «живая очередь». Рассказывают, что она «дежурила» тут все выходные.

У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных

В принципе, обстановка возле офиса застройщика – спокойная. Потенциальные соседи обсуждают между собой планировки и перспективы застройки. Принимают документы быстро, к 9.30 уже зашло около 10 человек.

У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных

Напомним, что первый дом в жилом комплексе «Уютный» рассчитан на 6 подъездов, 14−16 этажей и 354 квартиры. Здание в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного проезда будет г-образным, с подземными этажом, техническим чердаком и плоской кровлей.

На самом нижнем уровне расположатся кладовые (ими смогу пользоваться жильцы) и технические помещения. На первом этаже будут зоны хранения колясок. Дворы в новом ЖК оставят без машин, внутреннюю территорию наполнят детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают торговый центр, собственный детский сад, экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.


У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных

В первом доме запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. В квартирах будут совмещенные кухни-гостиные и индивидуальные электрокотлы. Жилье будет сдаваться подготовленным под финишную отделку. За многоэтажкой ближе к улице Подлесной возведут открытый паркинг на 408 машино-мест.

По первой декларации всем желающим предложили 30 квартир и столько же машино-мест в гараже-стоянке. Среди вариантов – однушки площадью от 37 до 45 «квадратов», двушки площадью от 62 до 68 «квадратов» и трешки площадью 81 до 83 «квадратов».

У дверей госзастройщика выстроилась очередь за квартирами за библиотекой. Некоторые дежурят с выходных

Все жилье в первой партии находится в нижней части дома (2-5 этажи).

Стоимость квадратного метра при 100%-й оплате в зависимости от планировок варьируется от 3300 до 3900 рублей. Таким образом, однокомнатная квартира площадью 37 «квадратов» обойдется покупателю в 144 тысячи рублей (около 50 тысяч долларов), двухкомнатная площадью 62 «квадрата» — в 217 тысяч рублей (около 75 тысяч долларов), трехкомнатная площадью 81 «квадрат» — в 267 тысяч рублей (около 92 тысяч долларов).

Дополнительно придется оплатить паркинг: его стоимость составит около 19 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов).

«Минскстрой» обещал, что во время строительства деревья будут по максимуму сохраняться, поэтому тут должен получиться «зеленый» квартал. Чуть позже к многоэтажкам добавятся таунхаусы и коттеджи.

Первый многоэтажный дом планируют сдать в октябре 2024 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Необычные проекты на минском рынке недвижимости появляются не так уж часто. ЖК «Уютный», что строится в районе Национальной библиотеки, один из таких. Этот...
 
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