Семья купила сельский клуб и переделала его в двухэтажный дом. На все ушло около 100 тысяч долларов

- Лестницу делал отец и мой брат. Я тоже участвовала - красила, - улыбается Катя. - На втором этаже мы также разместили небольшую комнату отдыха с креслами. Здесь я мечтала о панорамных окнах, но они были не для нашего бюджета. Единственное, что я бы сейчас переделала тут, так это гардеробную. На практике оказалось, что гораздо удобнее было бы ее расположить на первом этаже, чтобы не ходить туда сюда. Благодаря второму этажу дом в квадратуре увеличился до 300 “квадратов”. Когда только строились, был популярен скандинавский стиль. В нем все просто и дешево. Одно время мы смеялись, что у нас дом - имитация: ламинат имитация дерева, электрокамин вместо камина, плитка под кирпич, потолки на вид деревянные, но это МДФ. Выглядит неплохо и при этом не тянет из кошелька последние деньги. Из натурального дерева у нас тут только панели на стенах. Их я увидела в Pinterest, который стал для меня эдаким учебником. Мы им закрыли все потребности в дизайне. До сих пор трачу на него больше времени, чем на TikTok.