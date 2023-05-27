«Мы не строили его на продажу». В Колодищах продается классный дом, хозяева которого проконтролировали каждый этап работ

Главное в стройке дома — качество

Возведение началось строго по строительной азбуке — с геодезии участка. Только после этого специалисты вырыли котлован и приступили к фундаментным работам.

— С самого начала мы решили не работать со строительными компаниями, которые предлагали проекты под ключ, так как их сложнее контролировать, — говорит Тимофей. — Для нас было важно качество, мы старались искать строителей на конкретный этап работы. По принципу: каменщики должны строить стены, кровельщики делать крышу, а фасадчики — фасад. Это позволило нам найти первоклассных исполнителей на все этапы работ. Подтверждением того, что мы всё сделали правильно, стало то, что многие из этих строителей позже были наняты нашими соседями.

На материалах не экономили, во главу угла ставили прежде всего качество. Владельцы сами принимали и осматривали их. Некоторые материалы закупались впрок. Например, на участке запланирован просторный навес на две машины. Мягкая черепица на него покупалась одновременно с черепицей для дома — чтобы кровля на строениях не отличались. Так же закупили и плитку. Новому владельцу достанется и некоторое «приданое».