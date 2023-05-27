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«Мы не строили его на продажу». В Колодищах продается классный дом, хозяева которого проконтролировали каждый этап работ
27.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете загородный дом с хорошим природным окружением, но рядом с Минском, с асфальтом на улице, всеми коммуникациями и школами-садами в шаговой доступности, то вариантов на самом деле немного. И тем не менее они есть. Сегодня мы подробно расскажем как раз о
Коттедж у леса, но рядом с Минском
Владельцы Тимофей и Мария рассказали Realt целую историю о том, как строился их дом. И в ней они - главные герои, так как сами активно участвовали в процессе.
- Так получилось, что мы оба - и я, и супруга, - в детстве жили в частных домах, - говорит Тимофей. - Также на нас сильно повлиял опыт наших друзей, которые переехали жить за город. Видимо, это и стало отправной точкой, после которой мы в 2015 году решили строить свой дом.
Место для загородного дома было выбрано неслучайно. Супругам оно понравилось по двум причинам - близостью столицы и чистым воздухом, который обеспечивает Глебковский заказник, вплотную примыкающий к «Полигону» (так люди называются район застройки Калодищи-2 в 8 км от Уручья).
С момента покупки участка район сильно изменился, причем, в лучшую сторону: центральную улицу — Энтузиастов — заасфальтировали, появились пешеходные дорожки, построили школу с бассейном и детский сад, открылись «Евроопт», «Санта», спортивная и детские площадки, пустили городской транспорт (за 20-30 минут можно доехать до метро). Неудивительно, что участки здесь одни из самых дорогих в пригороде.
Проект для семьи
Непосредственное строительство началось в 2016 году, примерно через год после покупки участка. До этого супруги прошли сложный путь поиска архитектора и проектирования. Первая попытка упростить задачу и заказать проект у знакомого оказалась неудачной. Тимофей говорит, что тогда они зареклись работать с друзьями и родственниками.
В итоге в 2016 году обратились в архитектурное бюро «Аверса-групп», где изготовили эскизный проект с планировкой, а позже разработали строительные проекты несущих конструкций и крыши.
С учетом заглубленного цокольного этажа общая площадь коттеджа составляет 325,6 м2.
Главное в стройке дома — качество
Возведение началось строго по строительной азбуке — с геодезии участка. Только после этого специалисты вырыли котлован и приступили к фундаментным работам.
— С самого начала мы решили не работать со строительными компаниями, которые предлагали проекты под ключ, так как их сложнее контролировать, — говорит Тимофей. — Для нас было важно качество, мы старались искать строителей на конкретный этап работы. По принципу: каменщики должны строить стены, кровельщики делать крышу, а фасадчики — фасад. Это позволило нам найти первоклассных исполнителей на все этапы работ. Подтверждением того, что мы всё сделали правильно, стало то, что многие из этих строителей позже были наняты нашими соседями.
На материалах не экономили, во главу угла ставили прежде всего качество. Владельцы сами принимали и осматривали их. Некоторые материалы закупались впрок. Например, на участке запланирован просторный навес на две машины. Мягкая черепица на него покупалась одновременно с черепицей для дома — чтобы кровля на строениях не отличались. Так же закупили и плитку. Новому владельцу достанется и некоторое «приданое».
Стены дома возведены из керамзитобетона (400 мм), перегородки — из керамического кирпича. Фасад основательно утеплен пенопластом — слой утеплителя 100 мм. Можно с уверенностью говорить, что расходы на отопление будут минимальными. В качестве финишной отделки использовалась качественная фасадная декоративная штукатурка.
Стропильная система сделана с большим запасом прочности.
Для окон выбрали оконный профиль КВЕ с ламинацией — супруги перед покупкой даже съездили на завод, чтобы убедиться в качестве продукции. Для первого этажа заказали бронированные стеклопакеты, с противовзломной фурнитурой (все сертификаты имеются).
С началом строительного сезона Тимофей становился прорабом — подбирал исполнителей, закупал материалы, определял фронт работ, и, конечно, же все проверял и фотографировал (фото, планы и чертежи будут переданы новому хозяину). Дополнительно качество строительства контролировали два специалиста (родственники супругов).
Семья признается, что такой подход к строительству отнял много времени и сил. Однако им очень важно было получить надежный, теплый, уютный и удобный дом.
— Мы не строили его на продажу, — говорит Мария. — Сейчас я понимаю, что мы были наивны. Но тогда нам казалось, что в этом доме будут жить и наши внуки.
А как там внутри?
Стройка остановилась на этапе подготовки к чистовой отделке. Стены оштукатурены гипсовой штукатуркой, под обои.
Мария подробно рассказала о планировке дома:
— На первом этаже размещается тамбур — решили, что с ним будет теплее. Далее прихожая, небольшой холл с лестницей, кухня-столовая, санузел, кабинет и кладовка. Кухню при желании можно отделить от гостиной и сделать ее закрытой. В гостиной предполагается установка камина — дымоход к нему уже подведен. Из гостиной имеется выход на террасу с красивыми (а благодаря нашей бдительности и хорошим строителям еще и ровными) колоннами.
Инженерная начинка
Электрики уже сделали свою работу — проводка разведена по всем комнатам к местам установки розеток и выключателей. Все сделано по проекту, в котором учтен план расстановки мебели и бытовой техники, в том числе на кухне и в санузлах. В больших комнатах и на лестнице предусмотрены проходные выключатели. Все планы и схемы сохранены и перейдут покупателю. Так же дом оснащен сигнализацией, разводку которой делали специалисты МВД. Предусмотрены тревожная кнопка и «ночной режим». Оптоволокно (интернет-телефон) также уже проведены.
Газ подведен к дому, но не подключен. Сделать это не составит проблем — владельцы являются членами газового кооператива и оплатили все взносы.
Когда дело коснулось воды, то владельцы рассматривали два варианта — своя скважина на участке или центральный водопровод.
— Мы решили не делать скважину, — говорит Мария. — Дело в том, что центральный водопровод нашего района запитан от нескольких скважин, глубиной около 100 метров. Учитывая наличие септиков у соседей (а как они их делали, никто не знает), и то, что личная скважина бьется на меньшую глубину, то нет уверенности, что качество воды из нее будет выше, чем в центральном водопроводе. К слову, вода из него хорошая.
Дом уже обеспечен своей канализацией — смонтирован бетонный септик (3 колодца по 3 полутораметровых кольца). Имеется также ливневая канализация (3 колодца по 3 метровых кольца).
Участок еще требует благоустройства, но многое уже сделано. От улицы его закрывает солидный забор-жалюзи с монолитными столбами, установлена калитка с замком, на въезде на парковку — откатные ворота, в которых предусмотрен электропривод. Перед домом уже уложена тротуарная плитка. Задняя часть двора выровнена, причем большие березы специально оставили — они прекрасно впишутся в любой проект ландшафтного дизайна.
В итоге всех стараний Тимофея и Марии получился отличный дом для большой семьи.
— Нам очень жаль его продавать, — говорят владельцы. — Но мы можем гарантировать новым хозяевам его прочность и качество. Все этапы работ (от котлована до установки забора) были сфотографированы. По запросу потенциальных покупателей мы можем предоставить их, ответить на любые вопросы по конструктиву. Так же готовы быть на связи в дальнейшем, помогать советами и контактами.
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«Мы не строили его на продажу». В Колодищах продается классный дом, хозяева которого проконтролировали каждый этап работ
Если вы ищете загородный дом с хорошим природным окружением, но рядом с Минском, с асфальтом на улице, всеми коммуникациями и школами-садами в шаговой доступности,...
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