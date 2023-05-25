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Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?

26.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

C прошлой встречи дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками прошел месяц. Та встреча была очень эмоциональной, владельцам жилищных облигаций сказали, что за квартиры придется доплатить. Дольщики взбудоражены, что «квадрат» для них подорожал почти на две тысячи рублей. В итоге за двушку плюс к суммам, которые уже оплатили, люди вынуждены доплатить еще примерно 45 тысяч долларов. Дольщики просили пересмотреть эти суммы. Жильцам пообещали «взять ситуацию  на контроль и подумать, что можно сделать с доплатами». Realt сходил на встречу, чтобы узнать, как развивается ситуация. 

Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?

Напомним суть истории. «Грушевский посад» около метро «Грушевка» «Жилстройкомплект» начинал строить около десяти лет назад. В ЖК должны были войти четыре каркасно-блочные высотки от 18 до 23 этажей. Первые два дома сдали в 2014−2015-м годах, третий строили медленно, а в 2020 году стройка остановилась и третий дом не успели закончить, а четвертый начать. Застройщик Илья Волох уехал в Польшу, в Беларуси против него возбудили уголовное дело.

Осенью 2021 вышел Указ № 347 «О завершении строительства жилых домов», который должен защитить интересы владельцев жилищных облигаций, которые не получили свои квартиры. Достраивать дома взялись другие организации. Проектировщиком выступил «Белгоспроект», генподрядчиком — «Стройтрест № 4», а заказчиком — УКС «Запад». За то, что УКС достроит объект, в качестве компенсации ему пообещали площадку для строительства еще одного дома — на месте недостроенного паркинга в Брилевичах. 

Однако вскоре после смены застройщика изменилась и стоимость квартир. Хотя некоторые уже выплатили полную стоимость, а другие продолжают платить кредит, в договорах, которые получили дольщики, за «квадрат» с них просят еще 1 983 рубля. 

Встреча в апреле длилась около трех часов и закончилась тем, что дольщикам пообещали по возможности уменьшить суммы доплат.

— Но бесплатно это не будет, — предупредили дольщиков.

Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?

«Получается, что уже через месяц у нас могут забирать квартиры?» 

На сегодняшнюю встречу дольщики пришли с предложениями.

— Сформировали рабочую группу, которая будет выдвигать свои предложения, — рассказали накануне встречи Realt дольщики. — Согласно информации из договоров, которые получили держатели жилищных облигаций в конце апреля, в течение 60 дней нужно принять решение о подписании этого договора. Если его не подписываем на условиях УКС «Запад» (речь идет о доплате в 1 983 рубля за метр), то УКС имеет право через суд забирать квартиры себе без каких-либо компенсаций. В этом случае держатели облигаций просто потеряют квартиры, за которые уже заплатили.

На эту встречу подготовились и дольщики, и представители власти. Пускать в зал сразу решили только по паспортам и сверяли имена по спискам. Позже все-таки разрешили присутствовать и представителям дольщиков: кто-то пришел за жену или мужа, кто-то за родителей или детей. Людей в этот раз было ничуть не меньше — полный зал плюс те, кому не хватило мест. Встреча была не такой эмоциональной и когда зал бурно реагировал на что-то, находился человек из дольщиков, который просил быть спокойнее.

Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?
Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?

Главный вопрос, который волновал дольщиков, — суммы доплат. Они к этой встрече остались прежними. 

— Чтобы возместить нам затраты, девятиэтажный дом превратили в 23-этажный. Но если бы мы доплачивали за строительство дома в 9 этажей, эта сумма была бы существенно ниже, — вышла к микрофону одна из дольщиц. — Объясните, почему нам строят 23-этажный дом? 9-этажный был бы как минимум на 10 миллионов меньше. Все согласны, чтобы у нас был девятиэтажный дом?

Зал поддержал аплодисментами.

Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?

«Заказчик имеет право достроить этажи» 

— В Указе написано, что заказчик имеет право достроить этажи и последующую прибыль направить дольщикам в качестве компенсации, — объяснила замдиректора по экономике и общим вопросам УКС «Запад» Ольга Малиновская.

Как и на прошлой встрече, зал зашумел, что компенсация дольщикам не нужна.

Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?

Один из дольщиков попросил гарантий будущей компенсации.

— Каким документом мне гарантируются эти выплаты? — поинтересовался мужчина. — Мне нужны какие-то гарантии: или облигации, как у Волоха, или договор займа, что я вам сейчас одолжил деньги. В каком документе прописано, когда и сколько вы мне отдадите? В Указе я вижу общие слова. 

Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?

— После завершения строительства, как будет осуществлен фактический расчет, сумма прибыли, оставшаяся на текущем счете по этому объекту, будет распределена между дольщиками пропорционально выкупленным ими облигациям, — зачитала из документа Ольга Малиновская. — Регулировать это будет допсоглашение.

Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?

Как и в прошлый раз, встреча длилась около трех часов, несмотря на регламент в два. Вопросы оставались теми же. Договорились о том, что из четырех сотен дольщиков выберут инициативную группу, которая будет представлять интересы. И следующие встречи будут проходить в более узком формате. 

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C прошлой встречи дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками прошел месяц. Та встреча была очень эмоциональной, владельцам жилищных облигаций сказали, что за...
 
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