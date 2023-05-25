Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?

Напомним суть истории. «Грушевский посад» около метро «Грушевка» «Жилстройкомплект» начинал строить около десяти лет назад. В ЖК должны были войти четыре каркасно-блочные высотки от 18 до 23 этажей. Первые два дома сдали в 2014−2015-м годах, третий строили медленно, а в 2020 году стройка остановилась и третий дом не успели закончить, а четвертый начать. Застройщик Илья Волох уехал в Польшу, в Беларуси против него возбудили уголовное дело.

Осенью 2021 вышел Указ № 347 «О завершении строительства жилых домов», который должен защитить интересы владельцев жилищных облигаций, которые не получили свои квартиры. Достраивать дома взялись другие организации. Проектировщиком выступил «Белгоспроект», генподрядчиком — «Стройтрест № 4», а заказчиком — УКС «Запад». За то, что УКС достроит объект, в качестве компенсации ему пообещали площадку для строительства еще одного дома — на месте недостроенного паркинга в Брилевичах.

Однако вскоре после смены застройщика изменилась и стоимость квартир. Хотя некоторые уже выплатили полную стоимость, а другие продолжают платить кредит, в договорах, которые получили дольщики, за «квадрат» с них просят еще 1 983 рубля.

Встреча в апреле длилась около трех часов и закончилась тем, что дольщикам пообещали по возможности уменьшить суммы доплат.

— Но бесплатно это не будет, — предупредили дольщиков.