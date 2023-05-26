ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!

26.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Продолжаем рассказывать о минских квартирах, в которых остановилось время. На этот раз мы нашли пятикомнатную (!) квартиру в доме для партийной и творческой элиты БССР возле площади Победы. В ней сохранилась оригинальная отделка 1970-х - паркет, деревянные двери с большими стеклами и даже советское биде. Рассказываем об этом доме и квартире подробнее.

В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!

Семиэтажный кирпичный дом построили на Войсковом переулке, 10 в 1971 году. Вот его расположение на карте:

В нем жили в том числе главы Верховного совета БССР Иван Поляков и Георгий Таразевич, первый секретарь ЦК КПБ Ефрем Соколов и писатель Андрей Макаенок. И этот дом соответствует высокому положению его тогдашних жителей: огороженная территория, просторные подъезды, большие квартиры с огромными окнами и другие штуки, недоступные тогда обычному жителю советской многоэтажки.

В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!

Недавно на продажу в этом доме выставили пятикомнатную квартиру площадью 164 метра на четвертом этаже. Площадь кухни тоже внушительная для тех времен - 11 квадратов.

В квартире почти нет мебели, но зато можно рассмотреть оригинальную отделку 1970-х. Вот как она выглядит изнутри:

В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!

В квартире три балкона (на разные стороны) и как минимум два санузла. В одном из них можно увидеть даже советское биде - недоступную вещь для большинства людей в те времена.

В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!

На полу в квартире - паркет. Окна - почти в ширину стены. Потолки - 2,8 метра. 

В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!

За квартиру просят 300 тысяч долларов (1829 долларов за метр).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем рассказывать о минских квартирах, в которых остановилось время. На этот раз мы нашли пятикомнатную (!) квартиру в доме для партийной и творческой элиты...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Помните эмоциональную встречу дольщиков «Грушевского посада» с чиновниками? Сегодня собирались снова. К чему пришли?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.05.2023
Mir24.TV Belarus
26.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика