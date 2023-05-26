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В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
26.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем рассказывать о минских квартирах, в которых остановилось время. На этот раз мы нашли
Семиэтажный кирпичный дом построили на Войсковом переулке, 10 в 1971 году. Вот его расположение на карте:
В нем жили в том числе главы Верховного совета БССР Иван Поляков и Георгий Таразевич, первый секретарь ЦК КПБ Ефрем Соколов и писатель Андрей Макаенок. И этот дом соответствует высокому положению его тогдашних жителей: огороженная территория, просторные подъезды, большие квартиры с огромными окнами и другие штуки, недоступные тогда обычному жителю советской многоэтажки.
За квартиру просят 300 тысяч долларов (1829 долларов за метр).
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В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!
Продолжаем рассказывать о минских квартирах, в которых остановилось время. На этот раз мы нашли пятикомнатную (!) квартиру в доме для партийной и творческой элиты...
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