В доме для элиты БССР в Минске продают квартиру, в которой остановилось время. Там есть даже советское биде!

Недавно на продажу в этом доме выставили пятикомнатную квартиру площадью 164 метра на четвертом этаже. Площадь кухни тоже внушительная для тех времен - 11 квадратов.

В квартире почти нет мебели, но зато можно рассмотреть оригинальную отделку 1970-х. Вот как она выглядит изнутри: