Колодищи – 72 тысячи долларов, Озерцо – 86 тысяч долларов. Итоги аукциона по продаже земли под Минском

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Какие наделы предложили участникам аукциона сельские советы и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.



Фото носит иллюстративный характер

В Минском районе на аукцион было выставлено 24 участка. Самое большое количество заявок – 13 – зарегистрировано организаторами аукциона на лот № 2. Участок № 1 расположен в д. Звенячи на ул. Солнечной Горанского сельсовета. Земельный надел насчитывает 10,7 сотки, оснащен электричеством, газом и водопроводом и был выставлен на аукцион за 25 000 рублей. Цена на лот в ходе торгов поднялась до 186 000 рублей, или 63 535 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Надо сказать, что участки на ул. Солнечной в Звенячах пользуются повышенным спросом. В прошлом году на 2 земельных надела было подано по 72 и 74 заявления. Однако один лот не был оплачен, поэтому не вошел в ТОП-10 самых дорогих участков в 2022 году. Что касается участка № 1, то он в прошлом году выставлялся на аукционы дважды - в феврале и ноябре, однако ни в первый, ни во второй раз не был выкуплен. Например, на аукционе в ноябре на лот претендовали 26 человек. Надел был продан за 230 000 рублей, или 95 234 доллара, и занимал третью строчку в рейтинге самых дорогих. Но поскольку его не выкупили, он был выставлен на аукцион в третий раз (на сегодняшний аукцион). Организаторы аукциона отмечают, что есть основания полагать, что на этот раз участок будет оплачен. Его приобрел человек, ранее не участвующий в торгах по этому наделу.

Самый дорогой участок № 2 был предложен на сегодняшний аукцион Щомыслицким сельсоветом в д. Озерцо. Цена на него составила 70 000 рублей. Площадь надела со всеми коммуникациями насчитывает 13,7 сотки. На лот претендовали 2 человека. Надел продали на 77 000 рублей, или 26 302 доллара.

На участок № 1 в д. Озерцо поступило 8 заявок. Площадь надела со всеми коммуникациями составляет 10,4 сотки. При начальной цене 55 000 рублей лот реализован за 252 800 рублей, или 86 353 доллара. Десять заявок подали на лот № 3 – участок № 5 в аг. Колодищи на ул. Алмазной Колодищанского сельсовета. Однако один участник не прошел регистрацию. Надел насчитывает 10,4 сотки и оснащен электричеством и газом. Лот был оценен в 60 000 рублей. Цена на него возросла до 212 000 рублей, или 72 417 долларов.

Напомним, что на аукционе в апреле этого года участок № 4 в Колодищах на ул. Алмазной при наличии 5 заявителей удалось продать за 171 187 рублей, или 58 497 долларов. Начальная цена на лот также составила 60 000 рублей. За участок боролись 6 человек. Хатежинский сельсовет на этот раз выставлял на аукцион 6 участков. Торги прошли по пяти наделам в деревнях Гаище, Козловка и Птичь. На них претендовали от 2 до 4 человек. На недорогие участки в деревнях Грини, Жуки и Рогово Шершунского сельсовета претендовали по одному человеку. Наделы проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. Самые дешевые участки по одинаковой начальной цене, которая составила 5 300 рублей, были предложены участникам аукциона Юзуфовским сельсоветом в д. Лысовичи. На один лот было подали 2 заявки, на второй – 5 заявлений.

В Логойском районе на аукцион было выставлено 5 участков, торги прошли по 3 из них. Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице. Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.





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