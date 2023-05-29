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В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами

29.05.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Интересная по цене трехкомнатная квартира в кирпичном доме в Уручье появилась на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Трешка попала на торги из-за долгов собственника. Мы вспомнили, что это за дом и посмотрели, что за жилье там продается.

В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами

Первый из двух кирпичных домов был построен в 2009 году. Многоэтажный столбик расположился рядом с популярной зоной отдыха в Уручье. До ближайшего метро отсюда – около 10 минут ходьбы.

Данный дом, как и аналогичную высотку по соседству, строило общественное объединение «Молодежный жилой комплекс Минска». Правда, если первый дом (именно в нем продается квартира) компания возвела в срок, то со вторым возникли проблемы. В итоге, ввод многоэтажки задержали на несколько лет. Ее удалось достроить только после вмешательства главы государства.

Так, в 2013 году стройку проблемного дома обсудили на республиканском совещании по строительству у Александра Лукашенко. На нем прозвучала информация, что руководители штаба общественного объединения «Молодежный жилой комплекс города Минска» похитили более 1 миллиарда рублей и за счет дольщиков построили квартиры для себя. На имущество обвиняемых (полтора десятка квартир в Минске, три офиса, один дом, 12 автомобилей, 5 земельных участков) тогда был наложен арест. Интересно, что ФИО должника, чье жилье выставлено на аукцион, совпадает с именем бывшего председателя штаба общественного объединения. О конфликте дольщиков и застройщика вот здесь подробнее писал "Онлайнер".


В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами

Площадь квартиры, попавшей на торги – 97 квадратных метров. Планировка жилья состоит из отдельной кухни, трех жилых комнат и двух санузлов. Квартира находится на 8-м этаже 21-этажного дома.

Судя по фотографиям, в квартире есть только частичная отделка – в трешке отсутствуют межкомнатные двери, потолки.

В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами
В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами
В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами
В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами
В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами
В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами
В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами
В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами

Сам дом, в котором расположена квартира − повышенной комфортности: в подъезде − 4 лифта, на первом этаже имеется общественная зона с мягкой мебелью. Рядом с домом − речка и парк, поликлиника, аптека, два многоуровневых паркинг, гипермаркет «Гиппо».

Начальная цена квартиры − 259 тысяч рублей (88,7 тысяч долларов). Отметим, что на нашей площадке аналогичные трешки с ремонтами стоят 131 и 139 тысяч долларов .


В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами

Аукцион в электронном виде пройдет 15 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Интересная по цене трехкомнатная квартира в кирпичном доме в Уручье появилась на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Трешка попала на торги из-за...
 
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