В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами

Данный дом, как и аналогичную высотку по соседству, строило общественное объединение «Молодежный жилой комплекс Минска». Правда, если первый дом (именно в нем продается квартира) компания возвела в срок, то со вторым возникли проблемы. В итоге, ввод многоэтажки задержали на несколько лет. Ее удалось достроить только после вмешательства главы государства.

Так, в 2013 году стройку проблемного дома обсудили на республиканском совещании по строительству у Александра Лукашенко. На нем прозвучала информация, что руководители штаба общественного объединения «Молодежный жилой комплекс города Минска» похитили более 1 миллиарда рублей и за счет дольщиков построили квартиры для себя. На имущество обвиняемых (полтора десятка квартир в Минске, три офиса, один дом, 12 автомобилей, 5 земельных участков) тогда был наложен арест. Интересно, что ФИО должника, чье жилье выставлено на аукцион, совпадает с именем бывшего председателя штаба общественного объединения. О конфликте дольщиков и застройщика вот здесь подробнее писал "Онлайнер".