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В Минске за долги продается трешка в хорошем доме. Этот жилой комплекс строился со скандалами
29.05.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Интересная по цене трехкомнатная квартира в кирпичном доме в Уручье
Данный дом, как и аналогичную высотку по соседству, строило общественное объединение «Молодежный жилой комплекс Минска». Правда, если первый дом (именно в нем продается квартира) компания возвела в срок, то со вторым возникли проблемы. В итоге, ввод многоэтажки задержали на несколько лет. Ее удалось достроить только после вмешательства главы государства.
Так, в 2013 году стройку проблемного дома
Площадь квартиры, попавшей на торги – 97 квадратных метров. Планировка жилья состоит из отдельной кухни, трех жилых комнат и двух санузлов. Квартира находится на 8-м этаже 21-этажного дома.
Судя по фотографиям, в квартире есть только частичная отделка – в трешке отсутствуют межкомнатные двери, потолки.
Сам дом, в котором расположена квартира − повышенной комфортности: в подъезде − 4 лифта, на первом этаже имеется общественная зона с мягкой мебелью. Рядом с домом − речка и парк, поликлиника, аптека, два многоуровневых паркинг, гипермаркет «Гиппо».
Начальная цена квартиры − 259 тысяч рублей (88,7 тысяч долларов). Отметим, что на нашей площадке аналогичные трешки с ремонтами
Аукцион в электронном виде пройдет 15 июня.
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Интересная по цене трехкомнатная квартира в кирпичном доме в Уручье появилась на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Трешка попала на торги из-за...
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