Послание потомкам и тайный ход, который еще предстоит изучить. В центре Новогрудка продается уникальное историческое здание

Источник материала: realt.by

Одним из самых древних городов Беларуси является Новогрудок. Город на холме сейчас кажется маленьким, но раньше он играл ключевую роль в государстве - там происходили значимые события, жили исторические личности. Уже то, что в Новогрудке короновали Миндовга, говорит само за себя. На Замковой горе остатки крепости в настоящее время реставрируются. Большинство туристов приезжают в город, чтобы запечатлеть в памяти руины былого замка, но это не единственная достопримечательность, на которую стоит обратить внимание. Из замкового кирпича в начале 20 века в Новогрудке было построено всего пять зданий, в том числе и гостиница «Европа». Во время проведения работ найдено много артефактов и тайный ход, который еще предстоит изучить. Редко бывает, что историческое здание продают в хорошем состоянии, но этот объект — исключение. Вместе с риэлтерским агентством «Магазин недвижимости» рассказываем, что это за гостиница и почему так важно сохранить ее для города и страны.

В конце 1920-х в Новогрудке было восемь гостиниц и ресторан с поваром- итальянцем После первой мировой войны в Новогрудке уже была железная дорога и собственная электростанция. Город был воеводским центром и хорошо развивался.

— В центре всегда действовал рынок, где шесть дней в неделю кипела жизнь, а торговлей в основном занимались евреи. За покупками приезжали со всего воеводства. В Новогрудке два раза в год проходили большие ярмарки, — рассказывает историк Тамара Вершицкая. — Ресторан Иосифа Лейпунера находился на площади и был изюминкой города. Там работал повар-итальянец, готовили изысканные блюда. Особенностями ресторана были борщ, сваренный на раковых шейках, и изысканная винная карта. По вечерам здесь играла живая музыка, внутри стояли отдельные кабинки, где гости могли поиграть в шахматы.



Архивные фото Новогрудка предоставлены Новогрудским историко-краеведческим музеем

Нужны были дома для чиновников, поэтому в городе началось активное строительство. — В бизнес-справочнике за 1929 год в Новогрудке числилось восемь гостиниц. Они все носили громкие названия: «Бразилия», отель «Северный», «Италия», «Швейцария» и та самая «Европа», о которой мы расскажем. Кстати, в 1931 году в номерах гостиницы останавливался уроженец Новогрудка Александр Гаркави. Автор англо-идиш-ивритского словаря, переводчик «Дон Кихота» Сервантеса на идиш, один из немногих, благодаря кому идиш сохранился как живой язык, — говорит историк.

Новогрудское гетто и Кушнеры Застало здание гостиницы «Европа» и другие события: более трагичные, но не менее значимые для памяти всей мировой истории. Во время оккупации в декабре 1941-го в Новогрудке было создано первое гетто для безжалостного уничтожения евреев города. В августе 1942 немцы организовали второе. Имена узников, совершивших невероятно дерзкий побег из охраняемого гетто через туннель, который они сами построили, запечатлены на Стене Памяти, построенной при финансовой поддержке Семейного Фонда Сирилл и Чарльза Кушнеров.

Да-да, предки зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера были узниками новогрудского гетто. Семья Зейделя Кушнера до войны считалась обеспеченной. У Зейделя была мастерская по пошиву меховых шапок и зимней одежды, два магазина на рынке. Они жили в самом центре Новогрудка в каменном доме. Уехав после войны в США, Кушнеры, а точнее, Иосиф Беркович, дедушка Джареда, взявший фамилию Кушнер, начали строительный бизнес, который принес потомкам миллиарды.

На месте гостиницы археологи обнаружили сруб 16 века, монеты и изразцы с королевской символикой В здании гостиницы «Европа» в советские времена находилась станция скорой помощи, потом был пункт приема макулатуры. После этого некоторое время помещения пустовали. В начале 1990-ых здание купила Татьяна Царюк для общественной организации, продолжателей традиций Адама Мицкевича — Общества филоматов. Но с 2006 года и по сей день гостиница в руках у Валерия Поткина.



Валерий Поткин на пороге гостиницы «Европа», которую он восстанавливает с 2006 года

— Я — строитель и в свое время в Минске воссоздавал отель «Европа», — вспоминает владелец. — Новогрудок - моя малая родина. Мне хотелось сделать что-нибудь памятное для своего города и оставить после себя что-то хорошее. Почему бы не привести в порядок здание в самом центре? Сперва стал изучать исторические документы. Оказалось, что эта гостиница тоже имела название «Европа». Такое совпадение вдохновило меня на покупку. После обследования состояния объекта, к великому сожалению, стало понятно, что надо применять кардинальные меры по его восстановлению. Первым делом обратился в Министерство культуры. Там нам выдали разрешение разобрать здание с воссозданием его исторического облика. На протяжении многих лет мы этим и занимались. Сейчас гостиница выглядит точно так же, как и сто лет назад.



Здание гостиницы «Европа» (справа) в исторической застройке центра Новогрудка

Внутреннюю часть Валерий сделал по современным нормам, но функционал здания не изменился. Это по-прежнему гостиница на 8 номеров, с рестораном под землей примерно на 100 мест.

























— Мы построили внизу еще два этажа и превратили двухэтажное здание в четырехэтажное, — рассказывает Валерий. — В нижних этажах — ресторан и сервисные помещения.



Своды потолков в ресторане

— Когда разбирали стены, нашли бутылку с посланием потомкам, замурованную в кирпичной кладке. Его оставил хозяин гостиницы Абрам Пересецкий. В записке было сказано, что он находится в тяжелом финансовом положении и не может закончить всё самостоятельно. В бутылке сохранились его фотография и газеты. Мне захотелось продолжить эту историю. В нескольких местах мы со строителями замуровали послания. Рабочие оставили свои фамилии, подписи, я — свою визитку. Конечно, набросали и бумажных денег.

Ниша, в которой была найдена капсула времени

Но это не всё, что могут найти люди в будущем. Валерий сделал в здании две ниши: в одну полость положил современное послание, а во вторую — бутылку водки и шоколадку. А вот найденную им бутылку Пересецкого оставил у себя, но обязательно передаст тому, кто примет у него эстафету по вводу объекта в эксплуатацию.

— Поскольку здание историческое, мы проводили археологические раскопки. Археологи работали несколько месяцев и обнаружили сруб 16 века. Получается: мы опустились в культурном слое на 800 лет назад и сохранили найденные артефакты. Предусмотрели специальную экспозиционную комнату под землей, где этот сруб и находится.



Бревна из сруба 16 века

За время раскопок было найдено около 6,5 тысячи артефактов. Поэтому гостиница обзаведется и музеем. Найденные предметы доказали, что на этом месте раньше находилась резиденция Сигизмунда II Августа. Монеты соответствуют тому времени, а на изразцах есть символика самого короля. Историки говорят, что они могли быть только там, где жил и работал Сигизмунд II Август.

Артефакты, найденные во время раскопок



Кирпич, производитель которого оставил «подпись»

Сохраняя исторический облик, Валерий обеспечил гостиницу всеми необходимыми коммуникациями, котельной. Подготовил некоторые интерьерные детали: например, ступени, сделанные по индивидуальному заказу, с мозаичным рисунком.





Валерий с грустью говорит о том, что немного повторяет судьбу предыдущего владельца «Европы»: — Когда начинал, строительство для меня было подъемным. Потом кризис. Сейчас мы не в состоянии закончить этот исторический объект самостоятельно. Хотим или найти партнера, или продать здание тому, кто доведет дело до логического конца. Сделано основное: крепкое надежное строение, отличные фасады, мощный отопительный комплекс и современная электрификация. Осталось самое интересное — интерьеры, оборудование гостиницы и ресторана! Для помещений гостиницы уже разработаны дизайн-проекты, воплощающие в себя разные эпохи. Таким, например, может быть ресторан:







Дизайн-проект номера

Впереди предстоит открыть еще много тайн этого места. При раскопках нашли тайный ход. Мы не стали смотреть, куда он ведет и законсервировали его. Обязательно покажу находку новому владельцу.





Как узнать больше о здании гостиницы? Узнать о предложении больше и записаться на просмотр можно в риэлтерском агентстве «Магазин недвижимости» по телефону +375 (29) 885-82-41 (Владимир) или в Вайбере, Ватсапе, Телеграме по этому же номеру. Также вы можете оставить свой номер в форме ниже — и представитель собственника с вами свяжется.

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Как сейчас обстоят дела с гостиничным бизнесом в Новогрудке? В город каждый год приезжают десятки тысяч человек: по данным газеты «Гродзенская праўда» , в 2019 году в Новогрудский район приехало более 75 тысяч туристов. Город развивается - и с каждым годом это число может расти. Туристы взбираются на Замковую гору, откуда можно окинуть взглядом весь город и представить себя героем исторических событий вековой давности.









Идут в Фарный костел, заставший королевские венчания и судьбоносные битвы. Гора Миндовга, дом-музей Адама Мицкевича, историко-краеведческий музей, костел святого Архангела Михаила, в котором хранится копия чаши Святой Ядвиги, Борисоглебская церковь — впечатления ждут гостей на каждом шагу.













За городом тоже много интересного — замок в Любче, руины усадьбы Обрина, костел святого Казимира во Вселюбе. Одного дня, чтобы изучить Новогрудок и окрестности, недостаточно. Для ночлега туристов в городе есть три гостиница, причем только одна из них находится в центре. Цены за одно место стартуют от 25 рублей, двухместные номера обходятся примерно в 65-70 рублей. Здесь есть и спрос, и здоровая конкуренция, позволяющая владельцам гостиниц развиваться, предлагать гостям что-то свое, уникальное, превращать место отдыха в еще одно впечатление от города. Если вы хотите стать частью этого — обращайтесь к Владимиру Пыльскому в риэлтерское агентство «Магазин недвижимости» ! Телефон +375 (29) 885-82-41.



Владелец гостиницы Валерий Поткин и директор риэлтерского агентства «Магазин недвижимости» Владимир Пыльский

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В риэлтерском агентстве «Магазин недвижимости» вам могут предложить еще несколько интересных объектов для бизнеса: действующий отель, два здания под гостиницы, отель и помещение под хостел. Все объекты расположены в историческом центре Гродно, в шаговой доступности от туристических объектов. Узнать о них больше вы можете по телефону +375 (29) 885-82-41 (Владимир) или в Вайбере, Ватсапе, Телеграме по этому же номеру.