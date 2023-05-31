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«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

31.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В этот раз мы решили съездить в давно обжитое садовое товарищество, которое находится всего в 8 километрах от МКАД. Из плюсов – близость города, электричка от вокзала до дома и невысокие цены. Из минусов – неподалеку промышленная зона с большим количеством предприятий. В общем, надо смотреть.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

Садовое товарищество «Сельский Строитель-2» находится рядом с Гатово, где есть вся инфраструктура − супермаркет, поликлиника, детский сад, школа, церковь. А еще здесь есть немаленькая промышленная зона с различными производствами. Впрочем, сам дачный поселок окружен лесным массивом – так что сельская идиллия присутствует.

До въезда на дачи добираемся быстро. От Минска до «Сельского строителя-2» − 10 минут на машине. Если нет личного транспорта, то всегда выручит электричка – совсем рядом расположена железнодорожная станция «Асеевка». Несколько раз в час тут ходят электропоезда региональных и городских линий.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

Заезжаем внутрь поселка и сразу же окунаемся в типичную дачную жизнь. Справа жужжит газонокосилка, слева доносится стук молотка.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

Всего в СТ около 180 участков. Большинство из них уже давно обжито. Мы проходим мимо сборно-щитовых домиков, строений из кирпича, блоков и дерева. Отмечаем, что выглядят дачи в товариществе очень уютно и даже ностальгически. Ведь именно такой отдых каждый из нас помнит с детства – маленький домик, сирень, качели и грядки.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

Главная улица поселка – Центральная. Точнее даже две Центральных – 1-я и 2-я. Их разделяет живописная пожарная канава. В данный период времени воды в ней почти нет, но говорят – бывает и по-другому.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

Все дороги в садовом товариществе – грунтовые. При этом можно заметить подсыпанный свежий песок – то есть, за состоянием проезжей части следят.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

Рядом с одним из домов знакомимся с семейной парой. Ребята живут в поселке круглогодично.

− Товарищество это уже, можно сказать, старое. Дома тут в основном строились в 80-х годах, но старожилов уже осталось не так много. Кто-то умер, кто-то продал участок. Есть в поселке и новое строительство − сейчас идет процесс освоения близлежащего поля. Так как участочки у нас небольшие – по 5 соток, то всем когда-то давали землю под огороды на поле. Еще по 3 сотки. Теперь многие эти «гряды» продают, а молодежь там строит себе капитальные дома, чтобы круглый год жить. В школы и сады можно в Гатово ходить, но так как в основном жители СТ работают в Минске, то и в школы туда же возят.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

− А много людей тут живет постоянно?

− Где-то треть дачников, кажется, живут круглогодично. Но газа в поселке пока нет – людей для решения общего собрания маловато. А вот с транспортом здесь все отлично. Электричка каждые 15-20 минут ходит. Есть и автобусы из Гатово, но электричкой удобнее: всего 20 минут и ты на вокзале. Мы жили раньше в Курасовщине, так оттуда на маршрутке до работы было дольше добираться.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

− А где ближайшие магазинчики?

− Есть магазины в Гатово, небольшие сезонные магазины также есть рядом − в соседнем товариществе.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

− Куда ходите погулять? Есть ли где искупаться?

− Есть в Гатово озеро, но мы туда, честно говоря, не ходим. Нам и тут хорошо – в поселке тихо, спокойно. Есть лесок рядом, за грибами можно сходить .

− А скажите, пожалуйста, как тут по экологии? По запахам?

− Да, многие смотрят на расположение и боятся запахов от гатовских производств. Поэтому и участки у нас недорогие, потому что есть такие опасения. Но мы живем тут постоянно и видим, что если и потянет что-то раз в полтора месяца, то и все, не более. Сначала мы тоже опасались, но, видимо, тут роза ветров удачная − от нас все неприятные запахи сдувает.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

Само товарищество, судя по объявлениям на местном стенде с информацией, живое и активное. В планах на ближайший сезон – ремонт подъездных дорог и реконструкция электролинии вдоль Центральной улицы.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

Что тут продается?

Самое экономичное предложение в СТ «Сельский строитель-2» − двухэтажный бревенчатый садовый домик 1987 года постройки. Дача расположена на огороженном земельном участке площадью 5 соток, в собственности есть также участок площадью 3 сотки под огород.

В доме имеются все удобства − душевая, умывальник, унитаз и даже сауна. На первом этаже расположены две жилые комнаты, веранда, гараж и другие помещения. На мансардном этаже − жилая комната.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

В доме есть печь с лежанкой, которая обогревает и долго держит тепло. На участке высажены плодовые деревья (яблоня, груша, вишня), кустарники малины и крыжовника, клубника, виноград.

Стоимость – 23,9 тысяч долларов.

Еще один вариант для беззаботного лета − двухэтажный садовый дом 1985 года постройки, расположенный на огороженном земельном участке площадью 5 соток. Уточняется, что в собственности есть еще 2,7 сотки под огород.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

На первом этаже кирпичного дома расположены две жилые комнаты и кухня, на мансардном – одна просторная жилая комната. Также в доме есть печь, вода и бойлер, а вот туалет находится на улице. Вся мебель, техника, садовый инвентарь и инструменты достанутся новому владельцу.

К дому пристроена терраса, крытая стоянка для машины, есть и своя баня.

Стоимость – 36 тысяч долларов.

Более современный вариант, подходящий для круглогодичного проживания – совсем свежая дача 2022 года постройки.

«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

В двухэтажном доме сделан новый ремонт, есть мебель, встроенная кухня и техника. Крыша − металлочерепица, фундамент − 1,5 метра, отопление − котел на твердом топливе.

Общая площадь постройки со всеми удобствами – 83 квадратных метра.

Стоимость – 65 тысяч долларов.

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Теги: Минск
 
 
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В этот раз мы решили съездить в давно обжитое садовое товарищество, которое находится всего в 8 километрах от МКАД. Из плюсов – близость города, электричка от...
 
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