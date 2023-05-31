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«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной
31.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В этот раз мы решили съездить в давно обжитое садовое товарищество, которое находится всего в 8 километрах от МКАД. Из плюсов – близость города, электричка от вокзала до дома и невысокие цены. Из минусов – неподалеку промышленная зона с большим количеством предприятий. В общем, надо смотреть.
Садовое товарищество «Сельский Строитель-2» находится рядом с Гатово, где есть вся инфраструктура − супермаркет, поликлиника, детский сад, школа, церковь. А еще здесь есть немаленькая промышленная зона с различными производствами. Впрочем, сам дачный поселок окружен лесным массивом – так что сельская идиллия присутствует.
До въезда на дачи добираемся быстро. От Минска до «Сельского строителя-2» − 10 минут на машине. Если нет личного транспорта, то всегда выручит электричка – совсем рядом расположена железнодорожная станция «Асеевка». Несколько раз в час тут ходят электропоезда региональных и городских линий.
Всего в СТ около 180 участков. Большинство из них уже давно обжито. Мы проходим мимо сборно-щитовых домиков, строений из кирпича, блоков и дерева. Отмечаем, что выглядят дачи в товариществе очень уютно и даже ностальгически. Ведь именно такой отдых каждый из нас помнит с детства – маленький домик, сирень, качели и грядки.
Рядом с одним из домов знакомимся с семейной парой. Ребята живут в поселке круглогодично.
− Товарищество это уже, можно сказать, старое. Дома тут в основном строились в 80-х годах, но старожилов уже осталось не так много. Кто-то умер, кто-то продал участок. Есть в поселке и новое строительство − сейчас идет процесс освоения близлежащего поля. Так как участочки у нас небольшие – по 5 соток, то всем когда-то давали землю под огороды на поле. Еще по 3 сотки. Теперь многие эти «гряды» продают, а молодежь там строит себе капитальные дома, чтобы круглый год жить. В школы и сады можно в Гатово ходить, но так как в основном жители СТ работают в Минске, то и в школы туда же возят.
− А много людей тут живет постоянно?
− Где-то треть дачников, кажется, живут круглогодично. Но газа в поселке пока нет – людей для решения общего собрания маловато. А вот с транспортом здесь все отлично. Электричка каждые 15-20 минут ходит. Есть и автобусы из Гатово, но электричкой удобнее: всего 20 минут и ты на вокзале. Мы жили раньше в Курасовщине, так оттуда на маршрутке до работы было дольше добираться.
− Куда ходите погулять? Есть ли где искупаться?
− Есть в Гатово озеро, но мы туда, честно говоря, не ходим. Нам и тут хорошо – в поселке тихо, спокойно. Есть лесок рядом, за грибами можно сходить .
− А скажите, пожалуйста, как тут по экологии? По запахам?
− Да, многие смотрят на расположение и боятся запахов от гатовских производств. Поэтому и участки у нас недорогие, потому что есть такие опасения. Но мы живем тут постоянно и видим, что если и потянет что-то раз в полтора месяца, то и все, не более. Сначала мы тоже опасались, но, видимо, тут роза ветров удачная − от нас все неприятные запахи сдувает.
Что тут продается?
Самое экономичное предложение в СТ «Сельский строитель-2» − двухэтажный бревенчатый садовый
В доме имеются все удобства − душевая, умывальник, унитаз и даже сауна. На первом этаже расположены две жилые комнаты, веранда, гараж и другие помещения. На мансардном этаже − жилая комната.
В доме есть печь с лежанкой, которая обогревает и долго держит тепло. На участке высажены плодовые деревья (яблоня, груша, вишня), кустарники малины и крыжовника, клубника, виноград.
Стоимость – 23,9 тысяч долларов.
Еще один вариант для беззаботного лета − двухэтажный садовый
На первом этаже кирпичного дома расположены две жилые комнаты и кухня, на мансардном – одна просторная жилая комната. Также в доме есть печь, вода и бойлер, а вот туалет находится на улице. Вся мебель, техника, садовый инвентарь и инструменты достанутся новому владельцу.
К дому пристроена терраса, крытая стоянка для машины, есть и своя баня.
Стоимость – 36 тысяч долларов.
Более современный вариант, подходящий для круглогодичного проживания – совсем свежая
В двухэтажном доме сделан новый ремонт, есть мебель, встроенная кухня и техника. Крыша − металлочерепица, фундамент − 1,5 метра, отопление − котел на твердом топливе.
Общая площадь постройки со всеми удобствами – 83 квадратных метра.
Стоимость – 65 тысяч долларов.
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В этот раз мы решили съездить в давно обжитое садовое товарищество, которое находится всего в 8 километрах от МКАД. Из плюсов – близость города, электричка от...
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