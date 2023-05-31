«Роза ветров тут удачная − все запахи сдувает». Побывали в милом дачном поселке рядом с промзоной

− Куда ходите погулять? Есть ли где искупаться?

− Есть в Гатово озеро, но мы туда, честно говоря, не ходим. Нам и тут хорошо – в поселке тихо, спокойно. Есть лесок рядом, за грибами можно сходить .

− А скажите, пожалуйста, как тут по экологии? По запахам?

− Да, многие смотрят на расположение и боятся запахов от гатовских производств. Поэтому и участки у нас недорогие, потому что есть такие опасения. Но мы живем тут постоянно и видим, что если и потянет что-то раз в полтора месяца, то и все, не более. Сначала мы тоже опасались, но, видимо, тут роза ветров удачная − от нас все неприятные запахи сдувает.