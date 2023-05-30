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Госзастройщик предлагает еще 37 квартир в ЖК «Уютный» за библиотекой. Цены изменились
30.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На прошлой неделе у дверей застройщика жилого комплекса «Уютный»
В прошлом году госзастройщик
Два первых дома в жилом комплексе «Уютный» будут одинаковыми. Каждая новостройка в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного проезда будет состоять из 6 подъездов, 14−16 этажей и 354 квартир.
В первый раз застройщик предоставил к долевому строительству 30 квартир. А в данный момент всем желающим предлагается еще 37 квартир и столько же машино-мест в гараже-стоянке (это обязательное условие):
− 9 однокомнатных квартир площадью от 37 до 47 квадратных метров (5−7 этажи). Стоимость при 100%-й оплате − 4000 рублей, в рассрочку − 4050 рублей, при условии кредитования в банке-партнере − 4166 рублей;
− 21 двухкомнатная квартира площадью от 62 до 69 квадратных метров (2−7 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3500 рублей (на 2-4 этажах), 3600 рублей (на 5-7 этажах), в рассрочку − 3550 рублей (на 2-4 этажах), 3650 рублей (на 5-7 этажах), при условии кредитования в банке-партнере − 3646 рублей (на 2-4 этажах), 3750 (на 5-7 этажах).
− 7 трехкомнатных квартир площадью от 81 до 92 квадратных метров (2−7 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3300-3500 рублей (в зависимости от этажа), в рассрочку – 3350-3550 рублей, при условии кредитования в банке-партнере – 3437-3646 рублей.
Таким образом, по сравнению с предыдущей декларацией стоимость «квадрата» в однушках и двушках выросла на 100 рублей, в трешках – сразу на 200 рублей.
Это значит, что однокомнатная квартира площадью 37 «квадратов» обойдется покупателю в 148 тысяч рублей (около 51 тысячи долларов), двухкомнатная площадью 62 «квадрата» − в 223 тысячи рублей (около 76 тысяч долларов), трехкомнатная площадью 81 «квадрат» − в 275 тысяч рублей (около 94 тысяч долларов).
Дополнительно придется доплатить за паркинг: стоимость «квадрата» в нем — 1595 рублей. Так как в среднем площадь машино-места насчитывает около 12 квадратных метров, его стоимость составит около 19 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов).
В домах запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. В квартирах будут совмещенные кухни-гостиные и индивидуальные электрокотлы. Жилье будет сдаваться подготовленным под финишную отделку. За домами ближе к улице Подлесной возведут открытый паркинг на 408 машино-мест.
На самом нижнем уровне расположатся кладовые жильцов и технические помещения. На первом этаже будут зоны хранения колясок. Дворы в новом ЖК сделают без машин, внутреннюю территорию оборудуют детскими и спортивными площадками, зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают построить торговый центр, детский сад на 60 мест, организовать экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.
Заявления о заключении договоров будут приниматься (регистрироваться) через 2 календарных дня в порядке очереди. Договоры создания объектов долевого строительства будут заключаться после получения уведомления от ГПО «Минскстрой», не ранее 7 (семи) календарных дней после опубликования настоящей декларации по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 13а, каб. 105.
Первый дом, который начали возводить в апреле этого года, планируют сдать в октябре 2024 года. Позже к многоэтажкам добавятся таунхаусы и коттеджи.
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На прошлой неделе у дверей застройщика жилого комплекса «Уютный» выстроилась очередь. Десятки минчан изъявили желание построить жилье в респектабельном районе...
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