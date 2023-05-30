Госзастройщик предлагает еще 37 квартир в ЖК «Уютный» за библиотекой. Цены изменились

В первый раз застройщик предоставил к долевому строительству 30 квартир. А в данный момент всем желающим предлагается еще 37 квартир и столько же машино-мест в гараже-стоянке (это обязательное условие):

− 9 однокомнатных квартир площадью от 37 до 47 квадратных метров (5−7 этажи). Стоимость при 100%-й оплате − 4000 рублей, в рассрочку − 4050 рублей, при условии кредитования в банке-партнере − 4166 рублей;

− 21 двухкомнатная квартира площадью от 62 до 69 квадратных метров (2−7 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3500 рублей (на 2-4 этажах), 3600 рублей (на 5-7 этажах), в рассрочку − 3550 рублей (на 2-4 этажах), 3650 рублей (на 5-7 этажах), при условии кредитования в банке-партнере − 3646 рублей (на 2-4 этажах), 3750 (на 5-7 этажах).

− 7 трехкомнатных квартир площадью от 81 до 92 квадратных метров (2−7 этажи). Стоимость при 100%-й оплате – 3300-3500 рублей (в зависимости от этажа), в рассрочку – 3350-3550 рублей, при условии кредитования в банке-партнере – 3437-3646 рублей.

Таким образом, по сравнению с предыдущей декларацией стоимость «квадрата» в однушках и двушках выросла на 100 рублей, в трешках – сразу на 200 рублей.

Это значит, что однокомнатная квартира площадью 37 «квадратов» обойдется покупателю в 148 тысяч рублей (около 51 тысячи долларов), двухкомнатная площадью 62 «квадрата» − в 223 тысячи рублей (около 76 тысяч долларов), трехкомнатная площадью 81 «квадрат» − в 275 тысяч рублей (около 94 тысяч долларов).

Дополнительно придется доплатить за паркинг: стоимость «квадрата» в нем — 1595 рублей. Так как в среднем площадь машино-места насчитывает около 12 квадратных метров, его стоимость составит около 19 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов).