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«Рабочие не оштукатурили одну стену – и я попросила их остановиться». Заглянули в стильный барнхаус недалеко от Минска
02.06.2023 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Прилукской Слободе под Минском много современных домов разных архитектурных стилей, но барнхаус только один. И он впечатляет – гармоничное сочетание дерева и фальцевой кровли, огромные окна, просторная терраса. Как его строили и во сколько обошелся этот просторный дом? Рассказываем и напоминаем: вы можете так же воплотить свою мечту с кредитом «
Купили участок с недостроенным срубом – и решили использовать цокольный этаж
В своем
— Мы усыновили двоих детей, а через несколько месяцев узнали о беременности, — вспоминают Ольга и Иван. — Шел 2019 год, мы жили в квартире в Сенице, ждали третьего ребенка и понимали, что места для всех будет мало. Думали о трехкомнатной или четырехкомнатной квартире с двумя санузлами. Цены на такое жилье начинались от 120 тысяч долларов.
После рождения третьего ребенка семья могла получить субсидию на строительство дома. Начали смотреть участки с фундаментами и недостроями, объездили весь пригород Минска. Супругам были важны хорошие подъездные пути, школа, в которую дети смогут ходить сами.
— Исполнилось наше новогоднее желание. Встречая 2020-й год, мы хотели найти участок, на примете ничего не было, а уже 9 января мы заключили сделку. Купили участок площадью 15 соток в деревне Прилукская Слобода. Он стоил 50 тысяч долларов в эквиваленте.
На участке стоял старый недостроенный сруб с цокольным этажом. Сначала думали сносить всё и строить с нуля, но это стоило дорого, да и сам цоколь был в хорошем состоянии. В итоге снесли только сруб, а цокольный этаж оборудовали под просторный гараж с местами для хранения.
— Вывезли много мусора, кирпичей, межкомнатные двери и окна, которые лежали внутри сруба. Некоторые материалы были в хорошем состоянии — и мы смогли использовать их в своем строительстве, — говорит Иван.
Газ в дом решили не вести, для отопления поставили тепловой насос
Семья хотела построить барнхаус. Дома в этом стиле отличают длинная вытянутая форма, стены из железа, аскетичность.
— Издалека они похожи на амбары, — говорит Ольга. — Но этот минимализм, простота — именно то, что нужно, когда устал от излишеств, усложнения, желания казаться. Внешне барнхаус напоминает обычный прямоугольный деревенский дом с двускатной крышей. Его просто строить, а значит, строителям сложно накосячить. У него меньший расход строительных материалов: на простую крышу уйдет меньше покрытия, чем на изогнутую. Оптимально используется всё пространство дома — прямоугольник легко поделить внутри на прямоугольные комнаты.
— За время строительства мы продали две машины. Были моменты, когда для оплаты подрядчиков нужно было выгребать из карманов все деньги. А потом муж находил в куртке еще 50 рублей — и мы могли «шикануть», — улыбается Ольга.
Газ в дом решили не вести. Для отопления поставили тепловой насос:
— Здесь проведен центральный водопровод с холодной водой. Мы вступили в кооператив, заплатили взнос, подключились. Наш тепловой насос работает по принципу кондиционера: набирает воздух и нагревает воду, которая циркулирует по теплым полам и льется из крана. Экономя электричество, устройство работает примерно 20 минут — и потом около часа «отдыхает». Сейчас, когда мы прописаны здесь и действует льготный тариф, это обходится недорого. Правда, с сильными морозами, когда температура на улице опускается ниже -25 градусов, тепловой насос не справляется. На такие случаи мы установили обычный электрокотел, который потребляет гораздо больше энергии.
На стене в спальне — еловый лес
К тому моменту для жизни был готов только первый этаж. Многие работы делали своими руками: это и надежно, и экономно. Иван укладывал плитку в санузле на втором этаже. Отец Ольги ставил межкомнатные двери, клеил линолеум. Ольга штукатурила, расписывала часть стены. Иногда лофт получался случайно: в гостиной доделывали ремонт, одна из стен еще не была покрыта штукатуркой.
Бюджет — около 100 тысяч долларов
За второй год полностью доделали второй этаж. Здесь расположена детская площадью в 30 «квадратов» — три кровати, зона для занятий и рисования, шкафы с игрушками. Перегородки на втором этаже сделаны из гипсокартона. Когда дети подрастут и понадобится больше комнат, можно будет легко сделать перепланировку.
Коробки, стройматериалы, инструменты, велосипеды — всё это хранится в гараже, который по площади равен одному этажу.
— Во время ремонта мы не выбирали дорогие материалы. Зачем вкладывать деньги в стены, если их можно легко обновить? Нам хотелось сделать просто, функционально и красиво, поскорее въехать и начать жить в удовольствие, — говорит Ольга.
По периметру участка супруги посадили туи, ягодные кусты, сейчас благоустраивают газон.
— Когда стройка и ремонт закончились, мы поняли, что уложились в ту самую сумму, которую заплатили бы за большую квартиру. Получилось даже меньше, около 100 тысяч, а в итоге у нас — дом с большими окнами, просторными комнатами, гаражом и двором, где наши дети могут играть в безопасности.
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«Рабочие не оштукатурили одну стену – и я попросила их остановиться». Заглянули в стильный барнхаус недалеко от Минска
В Прилукской Слободе под Минском много современных домов разных архитектурных стилей, но барнхаус только один. И он впечатляет – гармоничное сочетание дерева и...
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