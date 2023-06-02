«Рабочие не оштукатурили одну стену – и я попросила их остановиться». Заглянули в стильный барнхаус недалеко от Минска

Источник материала: realt.by

В Прилукской Слободе под Минском много современных домов разных архитектурных стилей, но барнхаус только один. И он впечатляет – гармоничное сочетание дерева и фальцевой кровли, огромные окна, просторная терраса. Как его строили и во сколько обошелся этот просторный дом? Рассказываем и напоминаем: вы можете так же воплотить свою мечту с кредитом « СТРОЙДОМ » от «Беларусбанка».

Купили участок с недостроенным срубом – и решили использовать цокольный этаж В своем Инстаграм-аккаунте Ольга Царик пишет о непростом опыте родительства — у них с мужем трое сыновей, рассказывает об учебе на психолога, снимает видео с танцами, а еще учит строительным и ремонтным лайфхакам. Мы приехали в гости к семье и узнали, как они построили мечту — просторный барнхаус.



Иван, Ольга и кот Бегемот

— Мы усыновили двоих детей, а через несколько месяцев узнали о беременности, — вспоминают Ольга и Иван. — Шел 2019 год, мы жили в квартире в Сенице, ждали третьего ребенка и понимали, что места для всех будет мало. Думали о трехкомнатной или четырехкомнатной квартире с двумя санузлами. Цены на такое жилье начинались от 120 тысяч долларов.

После рождения третьего ребенка семья могла получить субсидию на строительство дома. Начали смотреть участки с фундаментами и недостроями, объездили весь пригород Минска. Супругам были важны хорошие подъездные пути, школа, в которую дети смогут ходить сами.

— Исполнилось наше новогоднее желание. Встречая 2020-й год, мы хотели найти участок, на примете ничего не было, а уже 9 января мы заключили сделку. Купили участок площадью 15 соток в деревне Прилукская Слобода. Он стоил 50 тысяч долларов в эквиваленте.

На участке стоял старый недостроенный сруб с цокольным этажом. Сначала думали сносить всё и строить с нуля, но это стоило дорого, да и сам цоколь был в хорошем состоянии. В итоге снесли только сруб, а цокольный этаж оборудовали под просторный гараж с местами для хранения.

— Вывезли много мусора, кирпичей, межкомнатные двери и окна, которые лежали внутри сруба. Некоторые материалы были в хорошем состоянии — и мы смогли использовать их в своем строительстве, — говорит Иван.

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Газ в дом решили не вести, для отопления поставили тепловой насос Семья хотела построить барнхаус. Дома в этом стиле отличают длинная вытянутая форма, стены из железа, аскетичность. — Издалека они похожи на амбары, — говорит Ольга. — Но этот минимализм, простота — именно то, что нужно, когда устал от излишеств, усложнения, желания казаться. Внешне барнхаус напоминает обычный прямоугольный деревенский дом с двускатной крышей. Его просто строить, а значит, строителям сложно накосячить. У него меньший расход строительных материалов: на простую крышу уйдет меньше покрытия, чем на изогнутую. Оптимально используется всё пространство дома — прямоугольник легко поделить внутри на прямоугольные комнаты.





Ольга нарисовала проект, архитектор адаптировал его под имеющийся цоколь, составил смету. Начали подбирать специалистов. Строительная бригада построила блочные стены, смонтировала кровлю. Материалы закупали за счет субсидии и материнского капитала.



Строительство дома. Фото из архива семьи

— За время строительства мы продали две машины. Были моменты, когда для оплаты подрядчиков нужно было выгребать из карманов все деньги. А потом муж находил в куртке еще 50 рублей — и мы могли «шикануть», — улыбается Ольга.

Иван говорит, что запасным планом всегда была продажа квартиры в Сенице: — Мы не хотели напрягать своим строительством родителей и друзей, занимать деньги. Думали, что если денег хватать перестанет, продадим квартиру и какое-то время поживем на съемной. Но мы справились!



Дом, готовый к внешней отделке. Фото из архива семьи

Дом утеплен мягкой минеральной ватой: толщина слоя 10 сантиметров. Поверх — слой гидроизоляционной мембраны. На боковых стенах — фальцевая кровля, спереди и сзади — сосновые доски, пропитанные специальным составом и запеченные в автоклаве. Иван утеплял и обшивал дом своими руками.





Газ в дом решили не вести. Для отопления поставили тепловой насос: — Здесь проведен центральный водопровод с холодной водой. Мы вступили в кооператив, заплатили взнос, подключились. Наш тепловой насос работает по принципу кондиционера: набирает воздух и нагревает воду, которая циркулирует по теплым полам и льется из крана. Экономя электричество, устройство работает примерно 20 минут — и потом около часа «отдыхает». Сейчас, когда мы прописаны здесь и действует льготный тариф, это обходится недорого. Правда, с сильными морозами, когда температура на улице опускается ниже -25 градусов, тепловой насос не справляется. На такие случаи мы установили обычный электрокотел, который потребляет гораздо больше энергии.

Чтобы дети были на свежем воздухе и под присмотром, в процессе строительства для них обустроили игровую площадку. Работы шли практически непрерывно: семья хотела переехать за год. Так и получилось — 31 декабря 2020-го собрали вещи в квартире, перевезли их в дом и встретили праздник уже здесь.





На стене в спальне — еловый лес К тому моменту для жизни был готов только первый этаж. Многие работы делали своими руками: это и надежно, и экономно. Иван укладывал плитку в санузле на втором этаже. Отец Ольги ставил межкомнатные двери, клеил линолеум. Ольга штукатурила, расписывала часть стены. Иногда лофт получался случайно: в гостиной доделывали ремонт, одна из стен еще не была покрыта штукатуркой.





— Я увидела это и попросила рабочих остановиться. Это ведь уже красиво, - показывает Ольга. — То же самое получилось с бетонной балкой над обеденным столом. Нас всё время спрашивают, когда мы ее заделаем, а нам нравится так!





Пространство кухни-гостиной максимально наполнено светом. Здесь два окна в пол и двери на террасу. Мебель в основном тоже светлая, поэтому все детали гармонируют между собой, не отвлекая внимания от акцентов — светильников с разной геометрией, работ Ольги, висящих на стенах.





Мебель в дом практически не покупали: перевозили из квартиры, переделывали. Например, кухню из угловой превратили в линейную — и она идеально вписалась в пространство.





На первом этаже обустроены санузел, кабинет, спальня. На стене в спальне Ольга изобразила еловый лес. Кровать сюда покупали, а прикроватные тумбочки сделали своими руками.





Свой дом — это пространство для творчества и воплощения всех желаний. С кредитом « СТРОЙДОМ » вам не придется копить годами, вы сможете начать строительство уже сейчас. Рассчитать ежемесячные платежи можно в специальном калькуляторе .

Бюджет — около 100 тысяч долларов За второй год полностью доделали второй этаж. Здесь расположена детская площадью в 30 «квадратов» — три кровати, зона для занятий и рисования, шкафы с игрушками. Перегородки на втором этаже сделаны из гипсокартона. Когда дети подрастут и понадобится больше комнат, можно будет легко сделать перепланировку.









Еще одна комната на втором этаже оборудована под танцевальную студию. Здесь — пилон, большие зеркала. Ольга танцует, иногда вместе с детьми занимается спортом.





Коробки, стройматериалы, инструменты, велосипеды — всё это хранится в гараже, который по площади равен одному этажу. — Во время ремонта мы не выбирали дорогие материалы. Зачем вкладывать деньги в стены, если их можно легко обновить? Нам хотелось сделать просто, функционально и красиво, поскорее въехать и начать жить в удовольствие, — говорит Ольга.





На большом участке комфортно и семье, и питомцам. По дому ходит кот Бегемот, на улице гуляют две курочки-несушки. Из оставшихся стройматериалов Иван построил каркасный курятник с практически «панорамным» окном.









По периметру участка супруги посадили туи, ягодные кусты, сейчас благоустраивают газон. — Когда стройка и ремонт закончились, мы поняли, что уложились в ту самую сумму, которую заплатили бы за большую квартиру. Получилось даже меньше, около 100 тысяч, а в итоге у нас — дом с большими окнами, просторными комнатами, гаражом и двором, где наши дети могут играть в безопасности.



