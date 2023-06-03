Красивые дома с адекватной ценой до 35 км от Минска - с ремонтом, отоплением и мебелью. Показываем

Источник материала: realt.by

Сегодня в нашу традиционную подборку попали загородные дома, полностью готовые для жизни - с ремонтом, отоплением и мебелью. Все они относительно новые, расположены рядом с Минском. Самый дорогой из них владельцы оценили в 120 тысяч долларов, остальные - не дороже хорошей минской двушки.

СТ «Беларучи», Мядельское направление, 19 км от МКАД

Это товарищество в рекламе не нуждается — современное, с большими участками и хорошей инфраструктурой. Рядом лес и Вяча, дорога до Минска занимает 20 минут. СТ может претендовать на статус населенного пункта среди первых: водопровод центральный круглогодичный, есть газ, участки по 10 соток, улицы широкие. Здесь уже давно строят дома с расчетом на постоянное проживание.

Один из таких коттеджей появился в продаже — два этажа, 78,8 квадратов. У него каменный первый этаж, второй деревянный, крыша двускатная, пологая, с большими свесами — больше всего он по стилю напоминает шале. К нему примыкает большая терраса-палуба.

На втором этаже расположены спальни с выходом на балкон.

К коттеджу подведен газ, но отапливается он пока электрокотлом. Водопровод центральный, канализация местная.

Размер участка — 10 соток. На них нашлось место для небольшого огородика с высокими грядками, гаража, для беседки и баньки с мини-бассейном.

Территория огорожена и полностью благоустроена. И вот за это все просят 79 900 долларов.

Шабуневщина, Брестское направление, 28 км от МКАД

Деревня небольшая и тихая, с хорошим транспортным сообщением со столицей. Большая часть дороги — по трассе М-1.

Здесь продается одноэтажный дом на 134 квадрата, построенный в 2012 году. Стены у него из керамзитобетона, перекрытия железобетонные. Крыша - гибкая черепица. Фасад утеплён и отделан плиткой под клинкерный кирпич и деревом. Терраса обшита лиственницей.

В доме две спальни, кухня-столовая, гостиная, прихожая и топочная. Стены отделаны деревом, искусственным камнем и плиткой. Напольное покрытие - половая доска и плитка.

Водоснабжение центральное, канализация местная. Установлен роутер с антенной, wi-fi разведен по всему дому.

Участок 15 соток огорожен, на нем оборудованы места досуга, установлен тандыр, имеются очаг для костра в зоне отдыха и террасный прудик. Придомовая территория благоустроена - высажены газон, туи, сосны. Перед домом вымощено брусчаткой место для автомобиля.