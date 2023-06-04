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Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
04.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В этот минский квартал редко забредают случайные прохожие, а единственная дорога, которой пользуются только местные, ведет в тупик. Тут в лесополосе в районе Долгиновского тракта от городского шума спрятаны три многоквартирных дома, живущих своей обособленной жизнью. Мы узнали, когда здесь появилась жилая застройка, и посмотрели, что тут продается.
Жилые дома в этих местах строились в разное время, но связаны с одним предприятием – «Минскводоканалом». Дело в том, что тут именно тут в 1932 году был введен в действие первый крупный водозабор «Новинки». Благодаря этому событию минчане получили питьевую воду высокого качества. В настоящее время данную территорию занимает целый ряд построек водоканала. Тут размещены артезианские скважины, насосная станция, резервуары чистой воды, АБК, складские и подсобные здания и сооружения. Именно отсюда обеспечивается водоснабжение большей части Центрального района Минска.
Особой инфраструктуры в квартале нет. Ближайшие детские сады, школы и продуктовые магазины расположены в частном секторе на Орловской, крупный торговый центр ALL находится на Долгиновском тракте. Прямо рядом с домами есть остановка общественного транспорта и заправка «А-100» с небольшим магазинчиком.
Сейчас в квартале продаются две квартиры. Одна находится в пятиэтажке, вторая – в восьмиэтажке. В пятиэтажном доме к покупке предлагается двухкомнатная
Сообщается, что квартира – светлая и теплая. Кирпичный дом обеспечивает прохладу летом и тепло зимой, а также прекрасную звукоизоляцию. Квартира состоит из кухни, двух изолированных комнат, раздельного санузла и балкона. В помещениях выполнен качественный ремонт. Кухня оборудована мебелью и техникой, организованы места хранения.
Окна выходят в зеленый двор. В шаговой доступности − детсады, школы и гимназия, продуктовые магазины, недалеко расположен торговый центр ALL.
Стоимость – 60 тысяч долларов (1293 доллара за метр).
Еще одна двухкомнатная
Общая площадь жилья составляет 54 квадратных метра. В квартире выполнен качественный ремонт, установлены стеклопакеты ПВХ, в санузлах заменены трубы и вся сантехника.
Стоимость – 67 тысяч долларов (1234 доллара за метр).
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В этот минский квартал редко забредают случайные прохожие, а единственная дорога, которой пользуются только местные, ведет в тупик. Тут в лесополосе в районе...
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