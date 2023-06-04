Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Сообщается, что квартира – светлая и теплая. Кирпичный дом обеспечивает прохладу летом и тепло зимой, а также прекрасную звукоизоляцию. Квартира состоит из кухни, двух изолированных комнат, раздельного санузла и балкона. В помещениях выполнен качественный ремонт. Кухня оборудована мебелью и техникой, организованы места хранения.

Окна выходят в зеленый двор. В шаговой доступности − детсады, школы и гимназия, продуктовые магазины, недалеко расположен торговый центр ALL.

Стоимость – 60 тысяч долларов (1293 доллара за метр).