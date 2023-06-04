ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

04.06.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В этот минский квартал редко забредают случайные прохожие, а единственная дорога, которой пользуются только местные, ведет в тупик. Тут в лесополосе в районе Долгиновского тракта от городского шума спрятаны три многоквартирных дома, живущих своей обособленной жизнью. Мы узнали, когда здесь появилась жилая застройка, и посмотрели, что тут продается.

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Эти три дома находятся между частным сектором на Орловке и полями будущего Северного Берега. Благодаря густой растительности многоэтажки практически не заметны с Долгиновского тракта и улицы Пригородной.

Жилые дома в этих местах строились в разное время, но связаны с одним предприятием – «Минскводоканалом». Дело в том, что тут именно тут в 1932 году был введен в действие первый крупный водозабор «Новинки». Благодаря этому событию минчане получили питьевую воду высокого качества. В настоящее время данную территорию занимает целый ряд построек водоканала. Тут размещены артезианские скважины, насосная станция, резервуары чистой воды, АБК, складские и подсобные здания и сооружения. Именно отсюда обеспечивается водоснабжение большей части Центрального района Минска.

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Закрытая территория водопроводной насосной станции №1. Три многоквартирных дома построены в глубине лесополосы, справа от нее.

Рядом с предприятием постепенно стало появляться и жилье для работников водоканала. В округе можно найти как частные, так и многоквартирные дома. Первой в 1972 году была возведена трехэтажка, затем в 1987 году – кирпичная пятиэтажка, а затем в 1995 году – восьмиэтажный кирпичный дом.

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Сейчас жилые здания окружает настоящий лес, по которому проложена сеть пешеходных дорожек, а возле домов можно заметить настоящие огороды.

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Особой инфраструктуры в квартале нет. Ближайшие детские сады, школы и продуктовые магазины расположены в частном секторе на Орловской, крупный торговый центр ALL находится на Долгиновском тракте. Прямо рядом с домами есть остановка общественного транспорта и заправка «А-100» с небольшим магазинчиком.

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Сейчас в квартале продаются две квартиры. Одна находится в пятиэтажке, вторая – в восьмиэтажке. В пятиэтажном доме к покупке предлагается двухкомнатная квартира площадью 46 квадратных метров. Она находится на 4-м этаже.

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Сообщается, что квартира – светлая и теплая. Кирпичный дом обеспечивает прохладу летом и тепло зимой, а также прекрасную звукоизоляцию. Квартира состоит из кухни, двух изолированных комнат, раздельного санузла и балкона. В помещениях выполнен качественный ремонт. Кухня оборудована мебелью и техникой, организованы места хранения.

Окна выходят в зеленый двор. В шаговой доступности − детсады, школы и гимназия, продуктовые магазины, недалеко расположен торговый центр ALL.

Стоимость – 60 тысяч долларов (1293 доллара за метр).

Еще одна двухкомнатная квартира находится в восьмиэтажном доме. «Кирпичный дом со всех сторон окружен зеленой зоной, что всегда позволит наслаждаться свежим воздухом и пением птиц», − пишут про жилье в объявлении.

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске
Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Вокруг домов – лес, а под окнами жильцы сажают огороды. Нашли необычный жилой квартал в Минске

Общая площадь жилья составляет 54 квадратных метра. В квартире выполнен качественный ремонт, установлены стеклопакеты ПВХ, в санузлах заменены трубы и вся сантехника.

Стоимость – 67 тысяч долларов (1234 доллара за метр).

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот минский квартал редко забредают случайные прохожие, а единственная дорога, которой пользуются только местные, ведет в тупик. Тут в лесополосе в районе...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Красивые дома с адекватной ценой до 35 км от Минска - с ремонтом, отоплением и мебелью. Показываем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика